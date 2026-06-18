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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Hrdina z africké akademie. Yirenkyi nadchl Ghanu, zájem vyvolal i ve světě

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  7:22
Zatím hraje jen v průměrném dánském klubu a i v ghanské reprezentaci na mistrovství světa stojí ve stínu slavnějších spoluhráčů. Ale gól, jímž ve středu v Torontu v nastavení rozhodl o výhře nad Panamou, mu zajistil zájem fanoušků. A také vyvolal otázku, kde se dvacetiletý záložník vlastně vzal. Fotbalista Caleb Yirenkyi je nejčerstvějším produktem unikátního projektu Right to Dream (Právo snít), který spojuje africký fotbal s Evropou.
Caleb Yirenkyi slaví branku.

Caleb Yirenkyi slaví branku. | foto: AP

Caleb Yirenkyi (vpravo) slaví branku, vedle něj spoluhráč Brandon Thomas-Asante.
Carlos Queiroz běží za fanoušky Ghany slavit vítězství nad Panamou.
Rozhodující akce v utkání Ghany s Panamou.
Caleb Yirenkyi slaví se svými spoluhráči vítězný gól Ghany v utkání s Panamou.
16 fotografií

Bývalý skaut Manchesteru United Tom Vernon založil v roce 1999 v Ghaně fotbalovou akademii s tímto názvem. Postavil ji na vizi, že africká mládež nepotřebuje charitu, ale příležitost a že každé dítě, bez ohledu na to, kde se narodilo, má mít právo na plnění svých snů.

Ghana - Panama 1:0, outsider dlouho hrozil, v nastavení ale rozhodl Yirenkyi

Talentovaní mladíci vyrůstají v internátní fotbalové škole. Ti nejlepší pak míří do dánského Nordsjällandu, který má díky financím egyptského miliardáře Mohammeda Mansúra stejného majoritního vlastníka. Z malého lokálního projektu se po letech stal světový koncept, který má své pobočky v Egyptě a nově i v USA v podobě nováčka MLS ze San Diega.

Škola vychovala už 67 fotbalových reprezentantů v různých věkových kategoriích včetně ženského fotbalu nejen pro Ghanu, ale i pro Pobřeží slonoviny, Senegal, Jihoafrickou republiku a Burkinu Faso. Prošel jí i nejlepší ghanský fotbalista posledních let Mohammed Kudus. Hvězda Tottenhamu kvůli zranění na šampionátu chybí, ale dalších pět absolventů školy ve výpravě je.

Rozhodující akce v utkání Ghany s Panamou.

Irenkyi hned po osmnáctých narozeninách podepsal v Nordsjällandu první profesionální smlouvu. V dánské lize letos odehrál druhou sezonu, vstřelil v ní jen dvě branky, ale experti oceňují především jeho schopnost tvořit hru přihrávkami ve středu pole. To neuniklo ani pozornosti stavitelů reprezentačního týmu a v generálce před šampionátem proti Walesu vstřelil Yirenkyi první gól v ghanském dresu.

V Torontu ve středové řadě skvěle zastoupil Thomase Parteye, který kvůli problémům se zákonem nedostal kanadské vízum a musel zůstat na základně v Bostonu. O nejmladším hráči týmu hovořil na tiskové konferenci po utkání i trenér Carlos Queiroz. „Má výbornou techniku a fotbalovou inteligenci. Až získá víc zkušeností, může být jedním z nejlepších záložníků v historii ghanského týmu,“ řekl zkušený kouč, který má v životopisu v kolonce zaměstnavatel i prestižní adresy Realu Madrid a Manchesteru United.

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Střelec vítězné branky hovořil hlavně o tom, jak mu pomohli spoluhráči, a ocenil gólovou přihrávku střídajícího Thomase-Asanteho. „Každý z nás je připraven nechat na hřišti pro tým úplně všechno... A přesně to jsme dnes ukázali,“ řekl v rozhovoru pro televizi TSN.

Nordsjälland čeká díky třetímu místu v dánské lize kvalifikace Konferenční ligy. Ale po středečním zápase vůbec není jisté, že se v ní Yirenkyi objeví. Zájemci z anglické Premier League i španělské La Ligy se prý už ozvali.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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