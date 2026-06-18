Bývalý skaut Manchesteru United Tom Vernon založil v roce 1999 v Ghaně fotbalovou akademii s tímto názvem. Postavil ji na vizi, že africká mládež nepotřebuje charitu, ale příležitost a že každé dítě, bez ohledu na to, kde se narodilo, má mít právo na plnění svých snů.
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Talentovaní mladíci vyrůstají v internátní fotbalové škole. Ti nejlepší pak míří do dánského Nordsjällandu, který má díky financím egyptského miliardáře Mohammeda Mansúra stejného majoritního vlastníka. Z malého lokálního projektu se po letech stal světový koncept, který má své pobočky v Egyptě a nově i v USA v podobě nováčka MLS ze San Diega.
Škola vychovala už 67 fotbalových reprezentantů v různých věkových kategoriích včetně ženského fotbalu nejen pro Ghanu, ale i pro Pobřeží slonoviny, Senegal, Jihoafrickou republiku a Burkinu Faso. Prošel jí i nejlepší ghanský fotbalista posledních let Mohammed Kudus. Hvězda Tottenhamu kvůli zranění na šampionátu chybí, ale dalších pět absolventů školy ve výpravě je.
Irenkyi hned po osmnáctých narozeninách podepsal v Nordsjällandu první profesionální smlouvu. V dánské lize letos odehrál druhou sezonu, vstřelil v ní jen dvě branky, ale experti oceňují především jeho schopnost tvořit hru přihrávkami ve středu pole. To neuniklo ani pozornosti stavitelů reprezentačního týmu a v generálce před šampionátem proti Walesu vstřelil Yirenkyi první gól v ghanském dresu.
V Torontu ve středové řadě skvěle zastoupil Thomase Parteye, který kvůli problémům se zákonem nedostal kanadské vízum a musel zůstat na základně v Bostonu. O nejmladším hráči týmu hovořil na tiskové konferenci po utkání i trenér Carlos Queiroz. „Má výbornou techniku a fotbalovou inteligenci. Až získá víc zkušeností, může být jedním z nejlepších záložníků v historii ghanského týmu,“ řekl zkušený kouč, který má v životopisu v kolonce zaměstnavatel i prestižní adresy Realu Madrid a Manchesteru United.
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Střelec vítězné branky hovořil hlavně o tom, jak mu pomohli spoluhráči, a ocenil gólovou přihrávku střídajícího Thomase-Asanteho. „Každý z nás je připraven nechat na hřišti pro tým úplně všechno... A přesně to jsme dnes ukázali,“ řekl v rozhovoru pro televizi TSN.
Nordsjälland čeká díky třetímu místu v dánské lize kvalifikace Konferenční ligy. Ale po středečním zápase vůbec není jisté, že se v ní Yirenkyi objeví. Zájemci z anglické Premier League i španělské La Ligy se prý už ozvali.