Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

  10:27
Před zápasem se zkušená portugalská megastar usadila v tiskovém středisku v Dublinu a vyslala vzkaz irským fanouškům: „Tentokrát se pokusím být hodný kluk.“ Cristiano Ronaldo ale čtvrteční večer na zaplněném národním stadionu, známém především příznivcům ragby, trochu nezvládl. Už po hodině hry odcházel s červenou kartou za úder loktem a neodpustil si ani pár posměšných gest směrem k tribunám.
Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v zápase s Irskem, příliš netvářil. | foto: Reuters

Jako by ukazováním palců nahoru a ironickým potleskem naznačoval: Jen se smějte! Na mistrovství světa stejně pojedeme my.

Irové se v posledních dvou kvalifikačních zápasech vzchopili a ve skupině ještě dýchají na záda druhým Maďarům. I díky tomu, že doma favorizované Portugalce rozbili 2:0.

Francie si zajistila účast na MS, k postupu má blízko Norsko. Ronaldo viděl červenou

Senzační vedení si vypracovali už do poločasu, v sedmnácté i pětačtyřicáté minutě se trefil Troy Parrott, třiadvacetiletý šutér z nizozemského Alkmaaru. A když měli Portugalci nastartovat otočku, přišli o klíčového hráče.

Ronaldo v jednom ze soubojů v soupeřově vápně snažil vyvléknout z držení Dary O’Shea, naštvaně se ohnal a loktem ho trefil do zad. Zkoprnělý irský obránce anglického Ipswiche v bolestech upadl na zem a sudí Glenn Nyberg udělil Ronaldovi žlutou kartu. Po upozornění od videorozhodčího ale přišel s červenou a čtyřicetiletého portugalského kapitána vyloučil.

Poprvé po 226 zápasech za národní tým.

„Bylo to trochu přísné, protože mu šlo jen o dobro týmu,“ nechápal na tiskové konferenci hostující kouč Roberto Martínez. „Celou hodinu ho ve vápně tahají, strkají, chytají, tak je logické, že se chtěl jen vyvléknout. Vypadá to na kameře mnohem hůř, spíš bych řekl, že ho naremploval celým tělem. Ale bereme to,“ dodal.

Ronaldo chvíli předtím ukazoval irskému obránci Collinsovi, jak si utírá imaginární slzy. O chvíli později musel z trávníku. Cestou do kabin ještě cosi diskutoval se čtvrtým sudím a irskou lavičkou, zejména s trenérem Heimirem Hallgrimssonem.

„Pochválil mě, že jsem úspěšně vytvářel tlak na rozhodčího,“ líčil islandský kouč irského národního týmu. „Přitom to byl jeho čin, za který pyká. Pokud jsem se mu tedy nedostal do hlavy.“

Před utkáním totiž Hallgrimsson vzpomínal na první vzájemný zápas v Portugalsku a řekl o Ronaldovi, že „rozhodčího ovládal“. Portugalci vyhráli 1:0 v nastavení a Ronaldo předtím nedal penaltu. „Sudí by se tentokrát neměl nechat ovlivnit pětinásobným vítězem Zlatého míče,“ prohlásil Hallgrimsson.

Ronaldo si záhy stěžoval, že ho soupeřův trenér nařkl z „nějakých psychologických her“.

Pak to byl právě Ronaldo, kdo odchod úplně neustál.

„Nicméně mě mrzí, že irský trenér tady mluvil o ovlivňování rozhodčích a pak váš obránce dramaticky upadne na zem a je z toho vyloučení,“ rýpl si přeci jen Martínez.

Cristiano Ronaldo za přihlížení irských fanoušků opouští stadion s ironickým gestem.

Ronalda může červená karta pořádně mrzet.

Disciplinární řád FIFA hovoří, že za vyloučení po úderu loktem může být hráč potrestaný zákazem činnosti ve výši minimálně tří utkání nebo času přiměřeném onomu činu.

Pokud mu disciplinární komise vyměří ony tři zápasy a Portugalci se kvalifikují na MS přímo ze skupiny, Ronaldo si nezahraje nejen v neděli proti Arménii, ale nestihne ani úvodní dva zápasy v Severní Americe.

Což by byl pořádně hořký trest.

