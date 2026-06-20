Ten gól měl všechno. Nizozemci chválí Brobbeyho, tleskal i král s královnou

Brobbey je jedním z hrdinů druhého vystoupení Nizozemska na fotbalovém šampionátu. Během necelých sedmnácti minut dal Švédům dva góly a zadělal na triumfální vítězství 5:1.
Byly to jeho trefy číslo dvě a tři v národním mužstvu v jeho osmnáctém startu. Navíc díky němu dosáhlo Nizozemsko na historický milník, jeho druhý úspěch v zápase byl celkově stým gólem země na světových šampionátech.
Jeho branky v hledišti stadionu v Houstonu oslavovali i král Vilém-Alexander a královna Máxima.
Cena pro hráče zápasu mu přesto utekla, se stříbrnou trofejí pózoval na tiskové konferenci Cody Gakpo, protože vedle asistence na Brobbeyho první branku dal v úvodu druhého poločasu rovněž dva góly.
„Náš první gól měl všechno, co byste chtěli vidět. Taky nám dal sebevědomí,“ řekl trenér Ronald Koeman do kamery televize NOS.
„Víme, že Brian tohle umí velmi dobře, dobře se před bránu dostal k míči,“ pronesl Koeman. „A samozřejmě to byl skvělý centr od Codyho.“
Netherlands scores!— Michael (@michaelscope0) June 20, 2026
6' Brian Brobbey
Assist: Cody Gakpo
Netherlands 🇳🇱 1 - 0 🇸🇪 Sweden pic.twitter.com/n7VOyp0IE4
„Samozřejmě jsme takový začátek potřebovali. To vám dává klid. Po minulé remíze s Japonskem byl taky větší tlak na vítězství. Jinak bychom to museli honit v posledním zápase skupiny a to nechcete.“
Nemusí i díky Brobbeymu. V minulém duelu proti Japonsku hrál jen pět minut. A těsně před koncem z poloviny hřiště smutně sledoval, jak se houževnatí protivníci dotlačili k vyrovnání na 2:2.
Proti Švédsku už byl v základní sestavě v útočné trojici na úkor Crysencia Summervilla a mezi Gakpem a Malenem, který se přesunul na pravé křídlo. Bude příště proti Tunisku absentovat Malen? Summerville totiž skóroval jak proti Japonsku, tak i proti Švédsku, dal pátý gól. K tomu měl asistenci na čtvrtou branku Gakpa.
Brobbey se narodil před čtyřiadvaceti lety v Amsterdamu ghanským rodičům, ale na rozdíl od svého staršího bratra Derricka Luckassena, jenž má jiného otce, se nerozhodl reprezentovat zemi svých předků. Mimochodem, třicetiletý Derrick je účastníkem šampionátu rovněž, ale za Ghanu v prvním utkání proti Panamě nehrál.
Brobbey je odchovancem Ajaxu, který si ho po přechodu mezi dospělé nepohlídal, a tak ho v devatenácti přetáhlo Lipsko. Po půl roce ho půjčilo zpátky do Amsterdamu na hostování a za další půlrok za něj Ajax zaplatil šestnáct milionů eur, asi 400 milionů korun. Loni ho s mírným ziskem prodal do Sunderlandu.
V týmu nováčka Premier League nastupoval pravidelně a dal sedm branek. Sice žádné terno, ale ani propadák.
V reprezentaci debutoval před třemi lety. Po přesunu do Anglie z ní loni na podzim vypadl, ale trenér Koeman nezapomněl a letos v březnu ho zase nominoval. A udělal dobře.