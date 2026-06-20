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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Ten gól měl všechno. Nizozemci chválí Brobbeyho, tleskal i král s královnou

Autor:
  22:46
Sílu i rychlost má jako ragbyový útočník. Nizozemský hromotluk Brian Brobbey nejdřív udržel na zádech švédského obránce, sklepl míč na spoluhráče a rozkmital svalnaté nohy, aby po padesátimetrovém sprintu byl první u centru, který přilétl z levé strany od spoluhráče Codyho Gakpa. Tak dal čtyřiadvacetiletý fotbalista svůj premiérový gól na mistrovství světa. A za chvíli připojil druhý.
Nizozemský útočník Brian Brobbey se raduje z gólu proti Švédsku, za ním je...

Nizozemský útočník Brian Brobbey se raduje z gólu proti Švédsku, za ním je Dumfries. | foto: Reuters

Nizozemský útočník Brian Brobbey střílí svůj druhý gól proti Švédsku.
Brian Brobbey z Nizozemska skóruje proti Švédsku.
Nizozemský útočník Brian Brobbey v objetí spoluhráčů poté, co se trefil na MS...
Nizozemský útočník Brian Brobbey střílí gól proti Švédsku.
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Brobbey je jedním z hrdinů druhého vystoupení Nizozemska na fotbalovém šampionátu. Během necelých sedmnácti minut dal Švédům dva góly a zadělal na triumfální vítězství 5:1.

Byly to jeho trefy číslo dvě a tři v národním mužstvu v jeho osmnáctém startu. Navíc díky němu dosáhlo Nizozemsko na historický milník, jeho druhý úspěch v zápase byl celkově stým gólem země na světových šampionátech.

Jeho branky v hledišti stadionu v Houstonu oslavovali i král Vilém-Alexander a královna Máxima.

Nizozemský král Vilém-Alexander královna Máxima a princezna Ariane aplaudují v hledišti stadionu v Houstonu fotbalistům během utkání proti Švédsku.

Cena pro hráče zápasu mu přesto utekla, se stříbrnou trofejí pózoval na tiskové konferenci Cody Gakpo, protože vedle asistence na Brobbeyho první branku dal v úvodu druhého poločasu rovněž dva góly.

„Náš první gól měl všechno, co byste chtěli vidět. Taky nám dal sebevědomí,“ řekl trenér Ronald Koeman do kamery televize NOS.

„Víme, že Brian tohle umí velmi dobře, dobře se před bránu dostal k míči,“ pronesl Koeman. „A samozřejmě to byl skvělý centr od Codyho.“

„Samozřejmě jsme takový začátek potřebovali. To vám dává klid. Po minulé remíze s Japonskem byl taky větší tlak na vítězství. Jinak bychom to museli honit v posledním zápase skupiny a to nechcete.“

Nemusí i díky Brobbeymu. V minulém duelu proti Japonsku hrál jen pět minut. A těsně před koncem z poloviny hřiště smutně sledoval, jak se houževnatí protivníci dotlačili k vyrovnání na 2:2.

Proti Švédsku už byl v základní sestavě v útočné trojici na úkor Crysencia Summervilla a mezi Gakpem a Malenem, který se přesunul na pravé křídlo. Bude příště proti Tunisku absentovat Malen? Summerville totiž skóroval jak proti Japonsku, tak i proti Švédsku, dal pátý gól. K tomu měl asistenci na čtvrtou branku Gakpa.

Brian Brobbey z Nizozemska skóruje proti Švédsku.

Brobbey se narodil před čtyřiadvaceti lety v Amsterdamu ghanským rodičům, ale na rozdíl od svého staršího bratra Derricka Luckassena, jenž má jiného otce, se nerozhodl reprezentovat zemi svých předků. Mimochodem, třicetiletý Derrick je účastníkem šampionátu rovněž, ale za Ghanu v prvním utkání proti Panamě nehrál.

Brobbey je odchovancem Ajaxu, který si ho po přechodu mezi dospělé nepohlídal, a tak ho v devatenácti přetáhlo Lipsko. Po půl roce ho půjčilo zpátky do Amsterdamu na hostování a za další půlrok za něj Ajax zaplatil šestnáct milionů eur, asi 400 milionů korun. Loni ho s mírným ziskem prodal do Sunderlandu.

V týmu nováčka Premier League nastupoval pravidelně a dal sedm branek. Sice žádné terno, ale ani propadák.

V reprezentaci debutoval před třemi lety. Po přesunu do Anglie z ní loni na podzim vypadl, ale trenér Koeman nezapomněl a letos v březnu ho zase nominoval. A udělal dobře.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina E

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina A

Skupina D

Skupina C

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
3. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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