Mistrovství světa 2026

Před lety se porval na ulici. Teď švýcarský útočník čeká, jestli ho USA pustí na MS

Autor: ,
  16:44
Před osmi lety se v Basileji popral na ulici. Dávná rvačka švýcarského fotbalistu Breela Embola těsně před mistrovstvím světa dohnala. Devětadvacetiletý robustní útočník kvůli administrativním potížím nemohl s národním mužstvem během úterý odcestovat do Spojených států, které šampionát společně s Kanadou a Mexikem pořádají.
Breel Embolo ze Švýcarska slaví gól v kvalifikaci o MS. | foto: Reuters

Americké úřady totiž prověřují Embolovo povolení pro vstup do země prostřednictvím systému ESTA, automatizovaného systému, který určuje, zda je zahraniční návštěvník oprávněn vstoupit do USA bez tradičního víza.

Zachytily, že Embolo byl po incidentu odsouzen k dvouleté podmínce za vyhrožování. Loni soud zamítl odvolání a poté, co se Embolo rozhodl neodvolávat k federálnímu soudu, stal se rozsudek konečným.

„Jeho povolení k pobytu ESTA bylo až do dnešního rána schváleno. Ale dopoledne jsme byli informováni, že jeho žádost je dále posuzována. Jsme v kontaktu s příslušnými úřady a očekáváme, že se Breel připojí k týmu o den později,“ uvedl svaz v prohlášení na adresu útočníka Rennes.

Přitom povolení vstoupit do USA dostal v červnu 2025 na přípravná utkání proti Mexiku a domácímu mužstvu. Ale v té době ještě rozsudek nenabyl právní moci.

V úterý odpoledne zveřejnil instagramový účet švýcarského národního týmu fotografii hráčů v letadle s popiskem: „Jedno volné sedadlo, ale ne nadlouho. Brzy na viděnou, Breele Embolo.“

Útočník kamerunského původu za Švýcarsko nastoupil v 85 zápasech a dal 23 branek. Je účastníkem světových šampionátů v letech 2018 a 2022.

Švýcarsko ve skupině B čekají zápasy s Kanadou, Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Úvodní zápas odehraje 13. června v San Franciscu proti Kataru. Je také potenciálním soupeřem Česka pro první kolo vyřazovací fáze turnaje, když oba týmy skončí ve svých skupinách na druhých místech.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

Na šampionát nepoletí Ladra, Bucha a Kabongo. Koubek bere i Sochůrka

Tomáš Ladra se raduje z gólu proti Kosovu.

Z devětadvaceti je už jen šestadvacet vyvolených, kteří se podívají na světový šampionát ve fotbale. Ze širší nominace českých reprezentantů vypadla po vítězném přátelském utkání s Kosovem (2:1)...

