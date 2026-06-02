Americké úřady totiž prověřují Embolovo povolení pro vstup do země prostřednictvím systému ESTA, automatizovaného systému, který určuje, zda je zahraniční návštěvník oprávněn vstoupit do USA bez tradičního víza.
Zachytily, že Embolo byl po incidentu odsouzen k dvouleté podmínce za vyhrožování. Loni soud zamítl odvolání a poté, co se Embolo rozhodl neodvolávat k federálnímu soudu, stal se rozsudek konečným.
„Jeho povolení k pobytu ESTA bylo až do dnešního rána schváleno. Ale dopoledne jsme byli informováni, že jeho žádost je dále posuzována. Jsme v kontaktu s příslušnými úřady a očekáváme, že se Breel připojí k týmu o den později,“ uvedl svaz v prohlášení na adresu útočníka Rennes.
Přitom povolení vstoupit do USA dostal v červnu 2025 na přípravná utkání proti Mexiku a domácímu mužstvu. Ale v té době ještě rozsudek nenabyl právní moci.
V úterý odpoledne zveřejnil instagramový účet švýcarského národního týmu fotografii hráčů v letadle s popiskem: „Jedno volné sedadlo, ale ne nadlouho. Brzy na viděnou, Breele Embolo.“
Útočník kamerunského původu za Švýcarsko nastoupil v 85 zápasech a dal 23 branek. Je účastníkem světových šampionátů v letech 2018 a 2022.
Švýcarsko ve skupině B čekají zápasy s Kanadou, Bosnou a Hercegovinou a Katarem. Úvodní zápas odehraje 13. června v San Franciscu proti Kataru. Je také potenciálním soupeřem Česka pro první kolo vyřazovací fáze turnaje, když oba týmy skončí ve svých skupinách na druhých místech.