ONLINE: Brazílie - Norsko, jde o čtvrtfinále, zbaví se jihoamerický tým kletby?

Brazílie i Norsko svá utkání v úvodním kole play off vyhrály shodně 2:1.
Brazilský obrat proti Japonsku dokonal v páté minutě nastavení Gabriel Martinelli, Norové zdolali Pobřeží slonoviny díky trefě Erlinga Haalanda z 86. minuty.
Brazilci nechyběli ve čtvrtfinále osmkrát za sebou, s pěti tituly nejúspěšnější země historie mistrovství světa však na zlato čeká už 24 let.
Norové ve vzájemných zápasech proti nejpopulárnějšímu reprezentačnímu mužstvu planety mají pozitivní bilanci dvou výher a dvou remíz.
Do čtvrtfinále už postoupily Maroko s Francií, které zároveň tvoří dvojici. Vítěz duelu Brazílie – Norsko se utká s lepším z dvojice Mexiko – Anglie.
R. Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - Rayan, Casemiro, B. Guimaraes, G. Martinelli - M. Cunha, Vinícius Júnior
Ö. Nyland - J. Ryerson, K. Ajer, T. Heggem, D. Wolfe - M. Ödegaard, S. Berge, P. Berg - A. Sörloth, E. Haaland, A. Nusa
Endrick, L. Pereira, Éderson, R. Ibaňez, I. Thiago, Danilo Santos, L. Henrique, Raphinha, Bremer, Ederson, Fabinho, A. Sandro, Weverton, Neymar
A. Schjelderup, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener, O. Bobb, K. Thorstvedt, M. Pedersen, F. Aursnes, J. Larsen, L. Östigaard, M. Thorsby, F. Björkan, J. Hauge