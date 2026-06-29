Nekonečný cirkus kolem Neymara. Brazilci jsou idolem posedlí. Ale umí se povznést?

Až večer Brazílie jako první z favoritů vstoupí proti Japonsku do vyřazovací fáze, celá země bude opět zbožně vyhlížet žluté číslo deset.
Jen si zkuste zpětně dohledat, co všechno se v Brazílii rozebíralo po Neymarově čtvrthodinovém entrée proti Skotsku, což byl po zranění lýtka jeho první start v turnaji.
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Třeba špatný pohled Ancelottiho asistenta a syna Davideho, který musela vysvětlovat i jeho žena Ana. Bůhvíproč také nápadná podoba známé brazilské zpěvačky MC Mirelly s Neymarovými dcerami či slova, která z úst brazilského fotbalisty po utkání odezírali najatí profesionálové.
Stále platí, že nikdo ze současného národního týmu není víc, přitom na hřišti se Neymar v posledních letech hlavně trápí.
Jeho tělo chřadne, výkony uvadají. I proto se tak moc řešila už jeho samotná nominace.
🚨🇧🇷 𝗡𝗘𝗪: Since Ancelotti announced Brazil’s World Cup squad with Neymar Jr. included, 5 children in Brazil have been named "Neymar."— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 28, 2026
— @geglobo pic.twitter.com/mKn1ZND7gk
Zkušený kouč Ancelotti ho do týmu lišácky vklínil i kvůli zachování dobré nálady v kabině: „Vím, jak moc všichni Neymara v Brazílii milují. A nejde jen o fanoušky, ale také o samotné hráče.“
Během jara za něj v různých rozhovorech orodovali například kapitán Marquinhos se záložníkem Casemirem, dva silné hlasy, a po jeho krátkém vstupu proti Skotsku (3:0) se k nim přidal i tahoun Vinícius: „Náš idol je zpátky! Dělal první poslední, aby tu mohl být. A pro nás je to velmi důležitý moment.“
Takový, co Brazilce může spojit?
Bylo by zvláštní, kdyby si Neymar na vytoužené zlato sáhl zrovna ve chvíli, kdy místo něj v první linii bojují ostatní. Ale nebyl by to zároveň i důkaz, že se Brazílie přece jen umí povznést a chlapíka s neobyčejnou aurou ve prospěch kolektivu upozadit?
„Žádná privilegia. Má stejnou roli i povinnosti jako ostatní,“ zdůraznil Ancelotti ještě před šampionátem. A nečekejte, že by se na jeho přístupu mělo po jednom kratičkém startu cokoli měnit: „Může hrát a nemusí.“
Což pro celou Brazílii představuje výraznou změnu a pro samotného Neymara jistě i úlevu. Zatímco na předchozích šampionátech ho na zádech tížil batoh odpovědnosti a v očí jste mu mohli číst stres, letos zatím působí docela uvolněně.
Nejdřív se ještě v civilu a ověšený zlatými šperky vřele zdravil s brazilskými legendami v čele s Ronaldinhem.
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A když konečně naskočil, během necelých dvaceti minut na hřišti zvládl čtyřiadvacet dotyků s balonem, tři klíčové přihrávky i jednu střelu.
Svou čtvrtou účastí na mistrovství světa navíc doma vyrovnal Pelého, Cafúa i Djalmu Santose, jež mají mezi sebou dohromady sedm titulů. To Neymar dosud na největší scéně prožíval jen samá zklamání.
Rok 2014 a výplach 1:7 od Německa v domácím semifinále v Belo Horizonte, u něhož kvůli zranění zad scházel.
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Rok 2018 a konec ve čtvrtfinále s Belgií.
A potom rok 2022, kde Brazilci skončili před bojem o medaile pro změnu s Chorvatskem.
Právě od posledního loučení v Dauhá až do zmiňovaného čtvrtečního utkání se Skotskem odehrál Neymar v brazilském dresu pouhé čtyři zápasy a od října 2023 dokonce žádný. Zejména proto jeho první start po nekonečných 980 dnech vzbudil tolik pozornosti.
Přijde hned večer další?