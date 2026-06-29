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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nekonečný cirkus kolem Neymara. Brazilci jsou idolem posedlí. Ale umí se povznést?

Jiří Čihák
  8:45
Neymar si užíval návrat do brazilské reprezentace s fanoušky.

Neymar si užíval návrat do brazilské reprezentace s fanoušky. | foto: Reuters

Neymar si za reprezentaci zahrál po téměř třech letech.
Neymar byl po svém návratu do brazilské reprezentace dojatý.
Podle Ancelottiho si Neymar zasloužil hrát.
Neymar si pod Ancelottim zahrál vůbec poprvé.
62 fotografií
Otáčí se neustále a téměř každý den, při fotbalovém mistrovství světa tahle mašinerie pokaždé jen zesílí. Nekonečné pitvání každého kroku i sebemenšího gesta. Střídavé vlny euforie i paniky. Okázalý mediální cirkus a spousta zaručených zpráv, jež hladoví Brazilci hltají jako smyslů zbavení. Snad ani Messi s Ronaldem nejsou doma pod tak vášnivým drobnohledem jako čtyřiatřicetiletý Neymar, spasitel národa. Nebo už spíš maskot?

Až večer Brazílie jako první z favoritů vstoupí proti Japonsku do vyřazovací fáze, celá země bude opět zbožně vyhlížet žluté číslo deset.

Jen si zkuste zpětně dohledat, co všechno se v Brazílii rozebíralo po Neymarově čtvrthodinovém entrée proti Skotsku, což byl po zranění lýtka jeho první start v turnaji.

Dojatý Neymar se vrátil. Zasloužil si to, tvrdě pracoval, řekl kouč Ancelotti

Třeba špatný pohled Ancelottiho asistenta a syna Davideho, který musela vysvětlovat i jeho žena Ana. Bůhvíproč také nápadná podoba známé brazilské zpěvačky MC Mirelly s Neymarovými dcerami či slova, která z úst brazilského fotbalisty po utkání odezírali najatí profesionálové.

Stále platí, že nikdo ze současného národního týmu není víc, přitom na hřišti se Neymar v posledních letech hlavně trápí.

Jeho tělo chřadne, výkony uvadají. I proto se tak moc řešila už jeho samotná nominace.

Zkušený kouč Ancelotti ho do týmu lišácky vklínil i kvůli zachování dobré nálady v kabině: „Vím, jak moc všichni Neymara v Brazílii milují. A nejde jen o fanoušky, ale také o samotné hráče.“

Během jara za něj v různých rozhovorech orodovali například kapitán Marquinhos se záložníkem Casemirem, dva silné hlasy, a po jeho krátkém vstupu proti Skotsku (3:0) se k nim přidal i tahoun Vinícius: „Náš idol je zpátky! Dělal první poslední, aby tu mohl být. A pro nás je to velmi důležitý moment.“

Takový, co Brazilce může spojit?

Bylo by zvláštní, kdyby si Neymar na vytoužené zlato sáhl zrovna ve chvíli, kdy místo něj v první linii bojují ostatní. Ale nebyl by to zároveň i důkaz, že se Brazílie přece jen umí povznést a chlapíka s neobyčejnou aurou ve prospěch kolektivu upozadit?

Neymar měl po návratu do reprezentace slzy v očích.

Neymar zahrává roh v zápase proti Skotsku.

„Žádná privilegia. Má stejnou roli i povinnosti jako ostatní,“ zdůraznil Ancelotti ještě před šampionátem. A nečekejte, že by se na jeho přístupu mělo po jednom kratičkém startu cokoli měnit: „Může hrát a nemusí.“

Což pro celou Brazílii představuje výraznou změnu a pro samotného Neymara jistě i úlevu. Zatímco na předchozích šampionátech ho na zádech tížil batoh odpovědnosti a v očí jste mu mohli číst stres, letos zatím působí docela uvolněně.

Nejdřív se ještě v civilu a ověšený zlatými šperky vřele zdravil s brazilskými legendami v čele s Ronaldinhem.

Skotsko - Brazílie 0:3, pohodové vítězství, dva góly zařídil Vinícius, zahrál si i Neymar

A když konečně naskočil, během necelých dvaceti minut na hřišti zvládl čtyřiadvacet dotyků s balonem, tři klíčové přihrávky i jednu střelu.

Svou čtvrtou účastí na mistrovství světa navíc doma vyrovnal Pelého, Cafúa i Djalmu Santose, jež mají mezi sebou dohromady sedm titulů. To Neymar dosud na největší scéně prožíval jen samá zklamání.

Rok 2014 a výplach 1:7 od Německa v domácím semifinále v Belo Horizonte, u něhož kvůli zranění zad scházel.

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Rok 2018 a konec ve čtvrtfinále s Belgií.

A potom rok 2022, kde Brazilci skončili před bojem o medaile pro změnu s Chorvatskem.

Právě od posledního loučení v Dauhá až do zmiňovaného čtvrtečního utkání se Skotskem odehrál Neymar v brazilském dresu pouhé čtyři zápasy a od října 2023 dokonce žádný. Zejména proto jeho první start po nekonečných 980 dnech vzbudil tolik pozornosti.

Přijde hned večer další?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Skupina L

Skupina K

Skupina J

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Německo
29. 6. 22:30
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
28. 6. 21:00
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
29. 6. 19:00
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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