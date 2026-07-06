Neymar v reprezentaci končí, i Casemiro se rozplakal: Jsme generace, která selhala

Stejně jako při svém debutu skóroval.
V roce 2010 se trefil v přípravném utkání se Spojenými státy, v osmifinále světového šampionátu proti Norsku proměnil nařízenou penaltu v nastavení.
Čímž zaokrouhlil svou národní sbírku na číslo 80. Nikdo z Brazilců není lepší.
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Ani slavný Pelé, který nasázel o tři góly méně. Co se týče reprezentačních tref, jihoamerickou modlu překonal čtyřiatřicetiletý Neymar už na minulém šampionátu v Kataru, kde Brazilci skončili ve čtvrtfinále.
Pak se ale zdravotně trápil a v Americe naskočil poprvé od října 2023 až v závěru skupinové fáze. Vynechal i úvodní kolo play off s Japonskem a proti Norsku naskočil z lavičky, jenže severský dvojúder už jen korigoval.
Je to národní fotbalová tragédie a teď smutní celá Brazílie. I kvůli svému miláčkovi Neymarovi.
„Všichni si nás doma budou pamatovat jako generaci, která nedokázala vyhrát mistrovství světa,“ plakal v rozhovoru záložník Casemiro, kterého brazilští reportéři chvíli co chvíli objímali kolem ramen.
Slavné žluté dresy poprvé od roku 1990 nedošly na mistrovství světa ani do čtvrtfinále a na svůj šestý triumf si počkají minimálně osmadvacet let.
„Omlouvám se, je to těžké, protože jsme přišli o náš sen. Když v Brazílii začínáte s fotbalem, sníte o tom, že jednou vyhrajete mistrovství světa. Já měl to štěstí, že jsem se o to mohl pokusit třikrát. Ale nikdy neuspěl,“ hlesl Casemiro.
„Jsem hrdý, co jsme tady všichni předvedli. Snažili se, ale zklamali mnoho lidí doma v Brazílii. V takových chvílích chci být jen doma s rodinou,“ líčil.
Dvousetmilionová fotbalová velmoc padla s pětimilionovým prťavým Norskem. S disciplínou, talentem, odhodláním a systémem na míru.
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„Je to velmi zničující výsledek. Ale pro mě jen další zkušenost,“ kývl sedmašedesátiletý trenér Brazilců Carlo Ancelotti, který na klubové úrovni vyhrál, co se dalo.
„Takový je fotbal, takový přece chcete sport. Jsem na to zvyklý, porážku přijmeme a využijeme jako motivaci pro nový cyklus. Chci tím říct, že budeme dál dělat svou práci a hledat nové nápady,“ pokračoval.
Ale to už bude bez Neymara. Ten zažil největší reprezentační úspěch na domácích olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016, kde s výběrem do 23 let slavil zlato. O čtyři roky dřív v Londýně vybojoval stříbro.
Na MS se představil čtyřikrát, s Brazílií obsadil nejlépe čtvrté místo v roce 2014. Domácí turnaj ale pro něj tehdy kvůli zranění skončil už ve čtvrtfinále, chyběl tak u semifinálového debaklu 1:7 s pozdějšími šampiony Němci i prohry 0:3 o třetí místo s Nizozemci.
Triumf nezažil Neymar ani na jihoamerickém mistrovství neboli Copa América. Nejblíže vítězství se ocitl v roce 2021, kdy Brazílie ve finále podlehla Argentině.
Jihoamerickou zemi čeká spousta práce, aby se vrátila tam, kde byla v minulém století.
„Všichni v týmu jsou teď hluboce smutní, stejně jako fanoušci. Je normální se tak cítit, ale musíme se umět správně odrazit,“ uzavřel Ancelotti.