Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Neymar v reprezentaci končí, i Casemiro se rozplakal: Jsme generace, která selhala

Autor:
  9:03
Brazilská hvězda Neymar (vpravo) v slzách po vyřazení s Norskem v osmifinále...

Brazilská hvězda Neymar (vpravo) v slzách po vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Neymar slaví proměněný pokutový kop v zápase s Norskem.
Neymar proměňuje penaltu proti Norsku, jeho gól už ale konec Brazílie na MS...
Brazilec Neymar v zápase s Norskem, do něhož se dostal během druhého poločasu.
Neymar si pod Ancelottim zahrál vůbec poprvé.
32 fotografií
Před šestnácti lety na stejném místě debutoval. Na mistrovství světa 2026 se Neymar, nejslavnější brazilský fotbalista současnosti, na stadionu v New Jersey v reprezentačním dresu představil naposledy. „Snažil jsem se, opravdu jsem se snažil, ale má cesta končí,“ oznámil televizi Globo v slzách po vyřazení Norskem (1:2).

Stejně jako při svém debutu skóroval.

V roce 2010 se trefil v přípravném utkání se Spojenými státy, v osmifinále světového šampionátu proti Norsku proměnil nařízenou penaltu v nastavení.

Čímž zaokrouhlil svou národní sbírku na číslo 80. Nikdo z Brazilců není lepší.

Na dva góly stačí dvě šance, to jsem prostě já. Největší zápas historie, zářil Haaland

Ani slavný Pelé, který nasázel o tři góly méně. Co se týče reprezentačních tref, jihoamerickou modlu překonal čtyřiatřicetiletý Neymar už na minulém šampionátu v Kataru, kde Brazilci skončili ve čtvrtfinále.

Pak se ale zdravotně trápil a v Americe naskočil poprvé od října 2023 až v závěru skupinové fáze. Vynechal i úvodní kolo play off s Japonskem a proti Norsku naskočil z lavičky, jenže severský dvojúder už jen korigoval.

Je to národní fotbalová tragédie a teď smutní celá Brazílie. I kvůli svému miláčkovi Neymarovi.

„Všichni si nás doma budou pamatovat jako generaci, která nedokázala vyhrát mistrovství světa,“ plakal v rozhovoru záložník Casemiro, kterého brazilští reportéři chvíli co chvíli objímali kolem ramen.

Slavné žluté dresy poprvé od roku 1990 nedošly na mistrovství světa ani do čtvrtfinále a na svůj šestý triumf si počkají minimálně osmadvacet let.

Neymar proměňuje penaltu proti Norsku, jeho gól už ale konec Brazílie na MS nezvrátil.

„Omlouvám se, je to těžké, protože jsme přišli o náš sen. Když v Brazílii začínáte s fotbalem, sníte o tom, že jednou vyhrajete mistrovství světa. Já měl to štěstí, že jsem se o to mohl pokusit třikrát. Ale nikdy neuspěl,“ hlesl Casemiro.

„Jsem hrdý, co jsme tady všichni předvedli. Snažili se, ale zklamali mnoho lidí doma v Brazílii. V takových chvílích chci být jen doma s rodinou,“ líčil.

Dvousetmilionová fotbalová velmoc padla s pětimilionovým prťavým Norskem. S disciplínou, talentem, odhodláním a systémem na míru.

Nekonečný cirkus kolem Neymara. Brazilci jsou idolem posedlí. Ale umí se povznést?

„Je to velmi zničující výsledek. Ale pro mě jen další zkušenost,“ kývl sedmašedesátiletý trenér Brazilců Carlo Ancelotti, který na klubové úrovni vyhrál, co se dalo.

„Takový je fotbal, takový přece chcete sport. Jsem na to zvyklý, porážku přijmeme a využijeme jako motivaci pro nový cyklus. Chci tím říct, že budeme dál dělat svou práci a hledat nové nápady,“ pokračoval.

Ale to už bude bez Neymara. Ten zažil největší reprezentační úspěch na domácích olympijských hrách v Riu de Janeiro v roce 2016, kde s výběrem do 23 let slavil zlato. O čtyři roky dřív v Londýně vybojoval stříbro.

Neymar si pod Ancelottim zahrál vůbec poprvé.

Na MS se představil čtyřikrát, s Brazílií obsadil nejlépe čtvrté místo v roce 2014. Domácí turnaj ale pro něj tehdy kvůli zranění skončil už ve čtvrtfinále, chyběl tak u semifinálového debaklu 1:7 s pozdějšími šampiony Němci i prohry 0:3 o třetí místo s Nizozemci.

Triumf nezažil Neymar ani na jihoamerickém mistrovství neboli Copa América. Nejblíže vítězství se ocitl v roce 2021, kdy Brazílie ve finále podlehla Argentině.

Jihoamerickou zemi čeká spousta práce, aby se vrátila tam, kde byla v minulém století.

„Všichni v týmu jsou teď hluboce smutní, stejně jako fanoušci. Je normální se tak cítit, ale musíme se umět správně odrazit,“ uzavřel Ancelotti.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1/32 finále

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Franice
Maroko
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexický trenér Aguirre po prohře s Anglií skončil

Sledujeme online
Trenér Mexičanů Javier Aguirre během zápasu proti Anglii

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Na dva góly stačí dvě šance, to jsem prostě já. Největší zápas historie, zářil Haaland

Erling Haaland otevřel skóre v zápase s Brazílií.

Tentokrát už neseděl v první řadě. Tentokrát si norský bijec Erling Haaland místo kapitána Martina Ödegaarda stoupl rovnou k bubnu a rozjel už tradiční veslovačku. Byl to právě svalnatý útočník, kdo...

6. července 2026  8:08

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mexický trenér Aguirre po prohře s Anglií skončil

Sledujeme online
Trenér Mexičanů Javier Aguirre během zápasu proti Anglii

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

6. července 2026  7:29

27. den MS ve fotbale: Šlágr Portugalsko – Španělsko, domácí USA vyzvou Belgii

Mikel Oyarzabal slaví vleže třetí španělský gól proti Rakousku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují osmifinálové boje. Pondělní program nabídne velký pyrenejský souboj mezi Portugalskem a úřadujícími mistry Evropy ze Španělska. V noci na úterý se pak domácí...

6. července 2026  6:59

Jedeme dál! Gólman Norů Nyland: Pomohla i práce s mentálním koučem a analytiky

Norský gólman Nyland slaví s kolegou Sorlothem chycenou penaltu ve čtvrtfinále...

Až do nastaveného času odolával všem brazilským útokům. V něm ho sice z penalty překonal Neymar, ale že by to gólmanovi Norska Örjanu Nylandovi nějak vadilo? Kdepak. Vždyť se jeho tým postaral o...

6. července 2026  6:30

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

6. července 2026  6:17

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

6. července 2026  6:16

Mexiko - Anglie 2:3, Evropané dobyli Aztécký stadion, dva góly dal Bellingham

Angličan Jude Bellingham se raduje ze vstřeleného gólu proti Mexiku

V historii mistrovství světa na Aztéckém stadionu Mexičané ještě neprohráli. Osmkrát vyhráli, dvakrát remizovali. Až v jedenáctém utkání tu sklopili hlavy. V dramatickém osmifinále letošního...

6. července 2026  2:58,  aktualizováno  5:19

Brazílie - Norsko 1:2, adeus. Nejvíc fotbalovou zemi planety srazil Haaland

Norští fotbalisté oslavují hrdinu Haalanda, který se v zápase s Brazílií trefil...

Fotbalové mistrovství světa ztratilo dalšího z gigantů. Osmifinále bylo stropem pro Brazílii, s pěti tituly nejúspěšnější země v historii šampionátů nestačila na Norsko, kterému podlehla 1:2. Obě...

5. července 2026  21:06,  aktualizováno  6. 7.

Trump zasáhl do fotbalu. Infantino vyhověl milosti za vyloučení a Belgie je v šoku

Americký útočník Folarin Balogun (vlevo) bojuje o míč s Tarikem Muharemovičem z...

Dopustil se surové hry, ohrozil zdraví protihráče a dostal červenou kartu. Přesto může útočník Spojených států Folarin Balogun na fotbalovém mistrovství světa v následujícím zápase proti Belgii...

5. července 2026  20:34,  aktualizováno 

Slávisté v přípravě nezvítězili ani v třetím utkání, ale blýskli se Šturm s Ouandou

Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Slávističtí fotbalisté v přípravě nevyhráli ani v třetím utkání. Na soustředění v Rakousku remizovali s nováčkem polské ligy Wieczystou Krakov 2:2. Stejný výsledek uhrály i Pardubice, které nad...

5. července 2026  19:37

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Špunty do uší i přípravky na spaní. A k tomu Angličany čeká aztécká pevnost

DOMÁCÍ EUFORIE. Mexičtí fotbalisté slaví na slavném Aztéckém stadionu další...

Bude to velký fotbalový svátek. Mexičané se chystají na osmifinále mistrovství světa proti Anglii. „Chceme, aby to byl nejlepší zápas našeho života,“ burcoval útočník Raúl Jiménez. Se spoluhráči bude...

5. července 2026  16:24

Rivalové, co se rádi provokují. Haaland a Gabriel hlásí: Naše souboje jsou jako válka

Gabriel Magalhaes, stoper Arsenalu, a Erling Haaland z Manchesteru City. Ve...

Podobné souboje si možná spojíte spíše s dávnější minulostí. Jak si defenzivní specialisté brousili zuby na ofenzivní hvězdy soupeře. Jak naopak střelci toužili tvrdým stoperům ukázat, že je nemůžou...

5. července 2026  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.