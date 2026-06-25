Dočkal se.
Pro tuhle chvíli tak dřel.
„Dostal příležitost hrát, protože si to podle mě zasloužil. Trénoval a tvrdě pracoval na zotavení,“ vysvětlil trenér Carlo Ancelotti na tiskové konferenci. „Myslím, že na tomto mistrovství světa může týmu pomoci. Těch pár minut, co byl na hřišti, hrál dobře.“
Čtyřiatřicetiletý útočník naposledy nastoupil za národní tým v říjnu 2023 v kvalifikačním utkání na světový šampionát světa proti Uruguayi, od té doby si kvůli vážnému zranění kolene a dalším zdravotním patáliím reprezentační dres neoblékl.
Teď v něm po 980 dnech vyběhl na trávník a byl u další výhry Brazílie znamenající první místo ve skupině C.
Úvodní dva zápasy na šampionátu kvůli zranění lýtka ještě vynechal. Na poslední skupinový duel se Skotskem se zotavil a usedl na lavičku mezi náhradníky. Když Jihoameričané vedli 3:0 a měli utkání pevně pod kontrolou, Neymar v 76. minutě nastoupil místo Matheuse Cunhy.
„Nepotřebuje žádnou další motivaci, aby oblékl dres Brazílie. Tady ho všichni milují. Je pořád stejný a ve svých 34 letech má stejnou vášeň, jako když byl dítě,“ dodal Ancelotti.
Samotná přítomnost brazilského hrdiny vyvolala místy až hysterii, stadionem v Miami Gardens se linula fanouškovská vášeň v celé své zářivě žluté slávě.
Neymar reprezentuje svou zemi na mistrovství světa počtvrté. Při svém 129. startu za národní tým během 20 minut zaznamenal 24 doteků s míčem – jen o 14 méně než Cunha. Podařilo se mu také vystřelit na branku.
Na tom však ve skutečnosti nezáleželo.
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Skotsko - Brazílie 0:3, pohodové vítězství, dva góly zařídil Vinícius, zahrál si i Neymar
Vyprodaný šedesátitisícový stadion byl skvělou kulisou pro velký návrat. Po závěrečném hvizdu šel Neymar k fanouškům, mával jim a pak si vzal do náručí svou malou dceru.
Brazílii se vrátil v době, kdy je touha po úspěchu nesmírně silná. Pětinásobní mistři světa čekají na triumf od šampionátu v roce 2002 a hráči neskrývají ambici být podepsaní pod šestým titulem.
Jenže pod Ancelottim tým podává nevyrovnané výkony; nepodařilo se mu zvítězit nad Argentinou, Ekvádorem, Bolívií, Japonskem, Tuniskem, Francií a naposledy na mistrovství ani nad Marokem.
Ovšem proti Skotsku, které si defenzivními hrubkami samo zkomplikovalo situaci, předvedl brazilský výběr sebevědomou hru.
Brazilci se v úvodním zápase vyřazovací fáze utkají s druhým týmem ze skupiny F – s velkou pravděpodobností to bude Japonsko, nebo Švédsko. Výkop bude v pondělí od 19 hodin v Houstonu.
Dostane se na hřiště znovu i navrátilec Neymar?