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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Brazílie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

  9:59
Na mistrovství světa nikdy nechyběli a na jejich technickou hru se těší miliony fanoušků po celém světě. Brazílie je s pěti tituly nejúspěšnější zemí historie. Na šampionát v roce 2026 vyráží s jediným cílem – ukončit čekání na zlato trvající od roku 2002 a přidat na dres šestou hvězdu. Ve skupině C narazí Brazílie na Maroko, Haiti a Skotsko. Program, soupisku, opory i historickou bilanci týmu najdete v našem přehledu.

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól. | foto: Andre PennerAP

Program brazilských fotbalistů na MS 2026

Brazílie odehraje všechny tři zápasy skupiny C ve Spojených státech – postupně v New Jersey, Filadelfii a Miami. Hned na úvod ji prověří Maroko, senzační semifinalista z Kataru. Všechny časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).

DatumČasZápasDějištěVýsledek
14.06.00:00Brazílie – MarokoNew York / New Jersey Stadium (USA)
20.06.02:30Brazílie – HaitiPhiladelphia Stadium (USA)
25.06.00:00Skotsko – BrazílieMiami Stadium (USA)

Soupiska brazilských fotbalistů na MS 2026

Po více než dvou letech a těžkém zranění kolena z října 2023 se do reprezentace vrátil Neymar – Ancelotti ho přitom od svého nástupu nikdy předtím nepovolal. Kapitánskou pásku ponese Marquinhos. Mimo kádr zůstala spousta zvučných jmen: zranění Rodrygo a Estêvão, ale i João Pedro, Richarlison, Gabriel Jesus či legendární Thiago Silva. Naopak první pozvánku na MS dostali mladíci Endrick a Rayan.

Pár dní před turnajem si pravý obránce Wesley v přípravě s Egyptem (výhra 2:1) přivodil svalové zranění stehna a z nominace vypadl. Místo něj povolal Ancelotti záložníka Édersona z Atalanty.

PoziceJméno a příjmeníKlub
BrankářiAlissonLiverpool
EdersonFenerbahçe
WevertonGrêmio
ObránciMarquinhosParis St. Germain
Gabriel MagalhãesArsenal
Alex SandroFlamengo
DaniloFlamengo
BremerJuventus
Léo PereiraFlamengo
Douglas SantosZenit Petrohrad
Roger IbañezAl-Ahli
ZáložníciCasemiroManchester United
Bruno GuimarãesNewcastle
FabinhoAl-Ittihad
Danilo SantosBotafogo
Lucas PaquetáFlamengo
ÉdersonAtalanta
ÚtočníciVinícius JúniorReal Madrid
RaphinhaBarcelona
Neymar JrSantos
Matheus CunhaManchester United
Gabriel MartinelliArsenal
EndrickLyon
Luiz HenriqueZenit Petrohrad
Igor ThiagoBrentford
RayanBournemouth

Opory brazilské reprezentace

Brankář – Alisson
Světová špička a jasná jednička. Brankář Liverpoolu dává obraně klid, vyniká reflexy i hrou nohama a na velkých turnajích už zažil úplně všechno. Konkurenci mu dělají Ederson a Weverton, ale pořadí je jasné.

Obrana – Marquinhos
Kapitán a tahoun zadních řad. Elegantní stoper Paris St. Germain, se kterým dvakrát po sobě vyhrál Ligu mistrů. Má výborné čtení hry, diriguje obranu a patří k nejzkušenějším mužům týmu.

Záloha – Bruno Guimarães
Neúnavný motor zálohy. Komplexní fotbalista, který ovládá střed pole. Odebírá míče, zakládá útočné akce a dává týmu rovnováhu.

Útok – Vinícius Júnior
Největší hvězda týmu. Křídelník Realu Madrid a druhý muž Zlatého míče 2024 je hlavním ofenzivním lídrem Brazílie. Spolu s Raphinhou a Igorem Thiagem tvoří základ útočné fáze týmu. Brazilský útok by měl patřit k nejlepším na turnaji.

Soupeři ve skupině C

  • Maroko. Senzační semifinalista z Kataru 2022 a první africký tým, který se kdy dostal mezi nejlepší čtyři. V přátelském zápase v roce 2023 Brazílii porazilo.
  • Haiti. Je naopak jasný outsider skupiny, který si zahraje na MS teprve podruhé v historii (poprvé od roku 1974).
  • Skotsko. Na mistrovstvích světa se oba týmy potkaly čtyřikrát a Skotové ještě ani jednou nezvítězili. Třikrát padli, jen v roce 1974 z toho byla bezbranková remíza.

Cesta Brazílie na MS 2026

Cesta Brazílie na mistrovství světa nebyla bez problémů. V jihoamerické kvalifikaci skončila až na 5. místě, což je pro pětinásobné mistry světa slabý výsledek. Tým se navíc nevyhnul těžkým porážkám, včetně debaklu 1:4 na hřišti Argentiny v Buenos Aires.

Po sérii nevyrovnaných výkonů došlo ke změně na trenérském postu. Brazílii převzal Carlo Ancelotti, který vsadil na zkušené hráče a snahu o stabilizaci výkonnosti směrem k turnaji.

Trenér Carlo Ancelotti

Ancelotti bude prvním cizincem v roli kouče Brazílie na světovém šampionátu. Ital dorazil hned po sezoně 2024/25, kdy se rozloučil s Realem Madrid, a reprezentaci vede premiérově; do té doby strávil celou kariéru u klubů.

Kouč brazilské reprezentace Carlo Ancelotti.

A šampionát? Jeden zážitek z něj má, byť hořký: v roce 1994 seděl jako asistent na lavičce Itálie, která ve finále nestačila zrovna na Brazílii.

Historie účastí Brazílie na MS ve fotbale

Jeden údaj má Brazílie navždy jen pro sebe: nechyběla ani na jednom mistrovství světa a letos jde do toho třiadvacátého. K tomu připočtěte pět titulů (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), víc než kterákoli jiná země, a nejlepší souhrnnou bilanci, jakou turnaj pamatuje.

Na šestý pohár se ale čeká pěkně dlouho, už od roku 2002. A pozor na jeden zajímavýúdaj: když Brazílie naposledy vyhládla podobně dlouho (1970 až 1994), prolomila čekání natitul v Severní Americe roku 1994. Letos se hraje opět za oceánem, takže pověrčiví Brazilci tajně doufají v opakování příběhu. V Kataru 2022 došli do čtvrtfinále, kde je po penaltách zastavilo Chorvatsko; v osmifinále předtím přejeli Jižní Koreu 4:1.

TurnajMísto konáníUmístění
MS 1930UruguayVyřazena ve skupině
MS 1934ItálieOsmifinále
MS 1938Francie3. místo
MS 1950BrazílieStříbrná medaile
MS 1954ŠvýcarskoČtvrtfinále
MS 1958ŠvédskoZlatá medaile
MS 1962ChileZlatá medaile
MS 1966AnglieVyřazena ve skupině
MS 1970MexikoZlatá medaile
MS 1974Německo4. místo
MS 1978Argentina3. místo
MS 1982Španělsko2. skupinová fáze
MS 1986MexikoČtvrtfinále
MS 1990ItálieOsmifinále
MS 1994USAZlatá medaile
MS 1998FrancieStříbrná medaile
MS 2002Korea a JaponskoZlatá medaile
MS 2006NěmeckoČtvrtfinále
MS 2010Jižní AfrikaČtvrtfinále
MS 2014Brazílie4. místo
MS 2018RuskoČtvrtfinále
MS 2022KatarČtvrtfinále
MS 2026Kanada, Mexiko a USAÚčastník
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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