Program brazilských fotbalistů na MS 2026
Brazílie odehraje všechny tři zápasy skupiny C ve Spojených státech – postupně v New Jersey, Filadelfii a Miami. Hned na úvod ji prověří Maroko, senzační semifinalista z Kataru. Všechny časy jsou ve středoevropském letním čase (SELČ).
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|14.06.
|00:00
|Brazílie – Maroko
|New York / New Jersey Stadium (USA)
|20.06.
|02:30
|Brazílie – Haiti
|Philadelphia Stadium (USA)
|25.06.
|00:00
|Skotsko – Brazílie
|Miami Stadium (USA)
Soupiska brazilských fotbalistů na MS 2026
Po více než dvou letech a těžkém zranění kolena z října 2023 se do reprezentace vrátil Neymar – Ancelotti ho přitom od svého nástupu nikdy předtím nepovolal. Kapitánskou pásku ponese Marquinhos. Mimo kádr zůstala spousta zvučných jmen: zranění Rodrygo a Estêvão, ale i João Pedro, Richarlison, Gabriel Jesus či legendární Thiago Silva. Naopak první pozvánku na MS dostali mladíci Endrick a Rayan.
Pár dní před turnajem si pravý obránce Wesley v přípravě s Egyptem (výhra 2:1) přivodil svalové zranění stehna a z nominace vypadl. Místo něj povolal Ancelotti záložníka Édersona z Atalanty.
|Pozice
|Jméno a příjmení
|Klub
|Brankáři
|Alisson
|Liverpool
|Ederson
|Fenerbahçe
|Weverton
|Grêmio
|Obránci
|Marquinhos
|Paris St. Germain
|Gabriel Magalhães
|Arsenal
|Alex Sandro
|Flamengo
|Danilo
|Flamengo
|Bremer
|Juventus
|Léo Pereira
|Flamengo
|Douglas Santos
|Zenit Petrohrad
|Roger Ibañez
|Al-Ahli
|Záložníci
|Casemiro
|Manchester United
|Bruno Guimarães
|Newcastle
|Fabinho
|Al-Ittihad
|Danilo Santos
|Botafogo
|Lucas Paquetá
|Flamengo
|Éderson
|Atalanta
|Útočníci
|Vinícius Júnior
|Real Madrid
|Raphinha
|Barcelona
|Neymar Jr
|Santos
|Matheus Cunha
|Manchester United
|Gabriel Martinelli
|Arsenal
|Endrick
|Lyon
|Luiz Henrique
|Zenit Petrohrad
|Igor Thiago
|Brentford
|Rayan
|Bournemouth
Opory brazilské reprezentace
Brankář – Alisson
Světová špička a jasná jednička. Brankář Liverpoolu dává obraně klid, vyniká reflexy i hrou nohama a na velkých turnajích už zažil úplně všechno. Konkurenci mu dělají Ederson a Weverton, ale pořadí je jasné.
Obrana – Marquinhos
Kapitán a tahoun zadních řad. Elegantní stoper Paris St. Germain, se kterým dvakrát po sobě vyhrál Ligu mistrů. Má výborné čtení hry, diriguje obranu a patří k nejzkušenějším mužům týmu.
Záloha – Bruno Guimarães
Neúnavný motor zálohy. Komplexní fotbalista, který ovládá střed pole. Odebírá míče, zakládá útočné akce a dává týmu rovnováhu.
Útok – Vinícius Júnior
Největší hvězda týmu. Křídelník Realu Madrid a druhý muž Zlatého míče 2024 je hlavním ofenzivním lídrem Brazílie. Spolu s Raphinhou a Igorem Thiagem tvoří základ útočné fáze týmu. Brazilský útok by měl patřit k nejlepším na turnaji.
Soupeři ve skupině C
- Maroko. Senzační semifinalista z Kataru 2022 a první africký tým, který se kdy dostal mezi nejlepší čtyři. V přátelském zápase v roce 2023 Brazílii porazilo.
- Haiti. Je naopak jasný outsider skupiny, který si zahraje na MS teprve podruhé v historii (poprvé od roku 1974).
- Skotsko. Na mistrovstvích světa se oba týmy potkaly čtyřikrát a Skotové ještě ani jednou nezvítězili. Třikrát padli, jen v roce 1974 z toho byla bezbranková remíza.
Cesta Brazílie na MS 2026
Cesta Brazílie na mistrovství světa nebyla bez problémů. V jihoamerické kvalifikaci skončila až na 5. místě, což je pro pětinásobné mistry světa slabý výsledek. Tým se navíc nevyhnul těžkým porážkám, včetně debaklu 1:4 na hřišti Argentiny v Buenos Aires.
Po sérii nevyrovnaných výkonů došlo ke změně na trenérském postu. Brazílii převzal Carlo Ancelotti, který vsadil na zkušené hráče a snahu o stabilizaci výkonnosti směrem k turnaji.
Trenér Carlo Ancelotti
Ancelotti bude prvním cizincem v roli kouče Brazílie na světovém šampionátu. Ital dorazil hned po sezoně 2024/25, kdy se rozloučil s Realem Madrid, a reprezentaci vede premiérově; do té doby strávil celou kariéru u klubů.
A šampionát? Jeden zážitek z něj má, byť hořký: v roce 1994 seděl jako asistent na lavičce Itálie, která ve finále nestačila zrovna na Brazílii.
Historie účastí Brazílie na MS ve fotbale
Jeden údaj má Brazílie navždy jen pro sebe: nechyběla ani na jednom mistrovství světa a letos jde do toho třiadvacátého. K tomu připočtěte pět titulů (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), víc než kterákoli jiná země, a nejlepší souhrnnou bilanci, jakou turnaj pamatuje.
Na šestý pohár se ale čeká pěkně dlouho, už od roku 2002. A pozor na jeden zajímavýúdaj: když Brazílie naposledy vyhládla podobně dlouho (1970 až 1994), prolomila čekání natitul v Severní Americe roku 1994. Letos se hraje opět za oceánem, takže pověrčiví Brazilci tajně doufají v opakování příběhu. V Kataru 2022 došli do čtvrtfinále, kde je po penaltách zastavilo Chorvatsko; v osmifinále předtím přejeli Jižní Koreu 4:1.
|Turnaj
|Místo konání
|Umístění
|MS 1930
|Uruguay
|Vyřazena ve skupině
|MS 1934
|Itálie
|Osmifinále
|MS 1938
|Francie
|3. místo
|MS 1950
|Brazílie
|Stříbrná medaile
|MS 1954
|Švýcarsko
|Čtvrtfinále
|MS 1958
|Švédsko
|Zlatá medaile
|MS 1962
|Chile
|Zlatá medaile
|MS 1966
|Anglie
|Vyřazena ve skupině
|MS 1970
|Mexiko
|Zlatá medaile
|MS 1974
|Německo
|4. místo
|MS 1978
|Argentina
|3. místo
|MS 1982
|Španělsko
|2. skupinová fáze
|MS 1986
|Mexiko
|Čtvrtfinále
|MS 1990
|Itálie
|Osmifinále
|MS 1994
|USA
|Zlatá medaile
|MS 1998
|Francie
|Stříbrná medaile
|MS 2002
|Korea a Japonsko
|Zlatá medaile
|MS 2006
|Německo
|Čtvrtfinále
|MS 2010
|Jižní Afrika
|Čtvrtfinále
|MS 2014
|Brazílie
|4. místo
|MS 2018
|Rusko
|Čtvrtfinále
|MS 2022
|Katar
|Čtvrtfinále
|MS 2026
|Kanada, Mexiko a USA
|Účastník