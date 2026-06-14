Zlatý bod pro Brazilce, spasil je Vinícus. Zato z Maroka zní: Doufali jsme ve víc

Žádná sláva. Zhruba tak mohli Brazilci hodnotit první duel na šampionátu.
Obzvláště v prvním poločase je Maroko přehrávalo, tvořilo si víc šancí. Jihoameričané kupili chyby a brankář Alisson sledoval hned dvanáct střel soupeře.
„Byl to těžký zápas. Musíme přehodnotit, jak jsme se prezentovali. Ale zase se nesmíme řídit jediným utkáním,“ hlásil Ancelotti.
Uvědomoval si, že za remízu může být vděčný. A v konečném součtu skupiny C, kterou hraje ještě Skotsko a Haiti, může hrát klíčovou roli.
Právě Maročané totiž sahali po výhře o něco více. V duelu dokonce vedli, byť jen chvíli.
Ve 21. minutě našel mezírku mezi brazilskou stoperskou dvojicí Gabriel, Marquinhos křídelník Brahim Díaz, jenž vyslal do úniku Ismaëla Saibariho. Útočník pak s přehledem přehodil Alissona v brance.
Takový průběh možná nemusel čekat úplně každý, úvodní minuty ale napověděly, že Maroko, podle žebříčku FIFA aktuálně nejlepší africký tým (7. místo), bude mít šanci.
Brazilci byli i nadále pod tlakem, dokud je ve 32. nezachránil Vinícius.
Ten si v ojedinělé ofenzivní akci Brazilců zasekl míč na straně vápna, odpoutal se od obránce a tvrdou ranou na zadní tyč vyrovnal. Nebýt jeho individuální kvality, kdo ví, jak by se klání vyvíjelo.
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„Vedl si dobře. Byl velmi nebezpečný. Myslím, že má všechny předpoklady k tomu, aby na mistrovství světa zazářil,“ chválil ho Ancelotti.
„Ale věřím, že se ještě dokážu zlepšit,“ hlásil zase Vinícius.
I ve zbytku utkání párkrát zahrozil, ale prosadit se už nedokázal. To však koneckonců nikdo, proto se týmy rozešly nakonec smírně.
„Remíza je spravedlivá. Ve druhé půli jsme soupeře zatlačili a měli šance na další góly. Musíme být efektivnější,“ hodnotil duel brazilský obránce Danilo.
„Není to výsledek, jaký bychom si přáli, ale musíme brát v potaz, že jsme dokázali zvrátit nepříznivý vývoj a uhrát alespoň remízu,“ přidal krajan Douglas Santos.
Získaný bod hráči na trávníku nijak neslavili. Ani Brazilci, ani Maročané, kteří by sice před zápasem bod proti favoritovi jistě brali, ale po odehraném střetnutí věděli, že mohli pomýšlet na vítězství.
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„Doufali jsme ve víc,“ uznal marocký kouč Mohamed Ouahbi po remíze. „Ale proti Brazílii jde o dobrý výsledek. Víme, že jsme mohli dát ještě další góly, ale to musíme využít jako motivaci do dalších zápasů,“ uvědomoval si záložník Samir El Mourabet.
Ačkoliv mají Brazilci co vylepšovat, ani tentokrát neprohráli svůj úvodní zápas na mistrovství světa. Naposledy padli na turnaji v roce 1934, kdy nestačili 1:3 na Španělsko.
„Výsledek není špatný. Světový šampionát nevyhráváte prvním zápasem. Nejsem zklamaný, ale ani spokojený,“ završil Ancelotti.
Jeho svěřence čeká další utkání v sobotu od 2.30 proti Haiti, Maroko vyzve o chvíli dříve (o půlnoci) Skotsko.