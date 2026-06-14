Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zlatý bod pro Brazilce, spasil je Vinícus. Zato z Maroka zní: Doufali jsme ve víc

Autor:
  8:03
Tušili, že nepůjde o jednoduchou záležitost. Že ve svém úvodním zápase na mistrovství světa proti nejlepšímu africkému týmu musí podat špičkový výkon, aby brali všechny tři body. To se nepovedlo. A fotbalisté Brazílie nakonec mohli být proti Maroku rádi alespoň za remízu (1:1). „Nehráli jsme dobře,“ uznal trenér Carlo Ancelotti.
Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku. | foto: AP

Brazilec Matheus Cunha během utkání na MS s Marokem.
Kouč Carlo Ancelotti nebyl z remízy Brazílie s Marokem zrovna nadšený.
Brazilský ofenzivní univerzál Matheus Cunha hlavičkuje míč v utkání s Marokem.
Na tribunu si během zápasu Brazílie s Marokem našel cestu i legendární Zinédine...
28 fotografií

Žádná sláva. Zhruba tak mohli Brazilci hodnotit první duel na šampionátu.

Obzvláště v prvním poločase je Maroko přehrávalo, tvořilo si víc šancí. Jihoameričané kupili chyby a brankář Alisson sledoval hned dvanáct střel soupeře.

„Byl to těžký zápas. Musíme přehodnotit, jak jsme se prezentovali. Ale zase se nesmíme řídit jediným utkáním,“ hlásil Ancelotti.

Uvědomoval si, že za remízu může být vděčný. A v konečném součtu skupiny C, kterou hraje ještě Skotsko a Haiti, může hrát klíčovou roli.

Právě Maročané totiž sahali po výhře o něco více. V duelu dokonce vedli, byť jen chvíli.

Marocký útočník Ismael Sajbárí překonává Alissona v brazilské brance.

Ve 21. minutě našel mezírku mezi brazilskou stoperskou dvojicí Gabriel, Marquinhos křídelník Brahim Díaz, jenž vyslal do úniku Ismaëla Saibariho. Útočník pak s přehledem přehodil Alissona v brance.

Takový průběh možná nemusel čekat úplně každý, úvodní minuty ale napověděly, že Maroko, podle žebříčku FIFA aktuálně nejlepší africký tým (7. místo), bude mít šanci.

Brazilci byli i nadále pod tlakem, dokud je ve 32. nezachránil Vinícius.

Ten si v ojedinělé ofenzivní akci Brazilců zasekl míč na straně vápna, odpoutal se od obránce a tvrdou ranou na zadní tyč vyrovnal. Nebýt jeho individuální kvality, kdo ví, jak by se klání vyvíjelo.

Brazílie - Maroko 1:1, rychlé akce z první půle vystřídal boj, srovnání zařídil Vinícius

„Vedl si dobře. Byl velmi nebezpečný. Myslím, že má všechny předpoklady k tomu, aby na mistrovství světa zazářil,“ chválil ho Ancelotti.

„Ale věřím, že se ještě dokážu zlepšit,“ hlásil zase Vinícius.

I ve zbytku utkání párkrát zahrozil, ale prosadit se už nedokázal. To však koneckonců nikdo, proto se týmy rozešly nakonec smírně.

„Remíza je spravedlivá. Ve druhé půli jsme soupeře zatlačili a měli šance na další góly. Musíme být efektivnější,“ hodnotil duel brazilský obránce Danilo.

Brazilský křídelník Vinícius střílí branku proti Maroku.

„Není to výsledek, jaký bychom si přáli, ale musíme brát v potaz, že jsme dokázali zvrátit nepříznivý vývoj a uhrát alespoň remízu,“ přidal krajan Douglas Santos.

Získaný bod hráči na trávníku nijak neslavili. Ani Brazilci, ani Maročané, kteří by sice před zápasem bod proti favoritovi jistě brali, ale po odehraném střetnutí věděli, že mohli pomýšlet na vítězství.

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Sudí Makkelie chyboval, Brazilce přišel podpořit i Brady

„Doufali jsme ve víc,“ uznal marocký kouč Mohamed Ouahbi po remíze. „Ale proti Brazílii jde o dobrý výsledek. Víme, že jsme mohli dát ještě další góly, ale to musíme využít jako motivaci do dalších zápasů,“ uvědomoval si záložník Samir El Mourabet.

Ačkoliv mají Brazilci co vylepšovat, ani tentokrát neprohráli svůj úvodní zápas na mistrovství světa. Naposledy padli na turnaji v roce 1934, kdy nestačili 1:3 na Španělsko.

„Výsledek není špatný. Světový šampionát nevyhráváte prvním zápasem. Nejsem zklamaný, ale ani spokojený,“ završil Ancelotti.

Jeho svěřence čeká další utkání v sobotu od 2.30 proti Haiti, Maroko vyzve o chvíli dříve (o půlnoci) Skotsko.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina D

Skupina C

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Muži s páskou. Poznáte kapitány reprezentací, které budou na MS?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Na fotbalovém mistrovství světa bude letos poprvé osmačtyřicet týmů. To znamená mimo jiné osmačtyřicet kapitánů. Při té příležitosti jsme si pro vás připravili tematický kvíz. Pro větší pestrost se...

Korea - Česko 2:1, po Krejčího gólu euforie, soupeř ale dvěma zásahy utkání zvrátil

Zklamaný kapitán Ladislav Krejčí po prohře s Jižní Koreou na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v Mexiku Čeští fotbalisté v prvním zápase mistrovství světa vedli, ale výsledek proti Koreji neudrželi. Na gól kapitána Krejčího odpověděl záhy šikovný In-pom, který deset minut před koncem připravil gól i...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

OBRAZEM: Kolaches, pivo, kroje i Havel. Jak vypadá kousek Česka v rozpáleném Texasu

Nad vstupem do obchodu u Slováčků vás ihned trefí obří nápis: Jak se máš!

Od našich zpravodajů v USA Hlavní město Česka uprostřed rozpáleného Texasu. Věřili byste tomu? Ve Westu, asi hodinu cesty od Dallasu, vlají české vlajky, pečou se české koláče a v pivovaru nedaleko odsud vám nalijí pivo od...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci jsou i Češi. Národní tým na světovém šampionátu bojuje po 20...

Zlatý bod pro Brazilce, spasil je Vinícus. Zato z Maroka zní: Doufali jsme ve víc

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Tušili, že nepůjde o jednoduchou záležitost. Že ve svém úvodním zápase na mistrovství světa proti nejlepšímu africkému týmu musí podat špičkový výkon, aby brali všechny tři body. To se nepovedlo. A...

14. června 2026  8:03

Austrálie - Turecko 2:0, evropský tým tlačil, ale gól nedal. Rozhodl Irankunda

Aktualizujeme
Australský křídelník Nestory Irankunda (v popředí) slaví se spoluhráči gól do...

Australští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa výhrou proti favorizovanému Turecku, které se na světový šampionát vrátilo po 24 letech. Ve Vancouveru ho porazili 2:0, když se v první půli...

14. června 2026,  aktualizováno 

4. den MS ve fotbale 2026: Němci proti trpaslíkovi, do akce jde i Nizozemsko a Švédsko

Němečtí fotbalisté na tréninku před mistrovstvím světa.

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale zasáhne i jeden z evropských favoritů – Německo, které vstupuje do turnaje duelem s debutujícím Curaçaem. Na programu jsou také atraktivní souboje...

14. června 2026  7:58

Historický katarský bod. Jsem hrdý, řekl slavný kouč. Uškodil zvláštní (ne)ofsajd?

Pedro Miguel z Kataru slaví vyrovnání svého týmu v závěru utkání se Švýcarskem.

S fanoušky, kteří se shromáždili v bílých róbách za jednou z branek na stadionu na předměstí San Franciska, si hráči po zápase udělali společnou fotku. Byl to velký okamžik katarského fotbalu....

14. června 2026  7:05

Haiti - Skotsko 0:1, McGinn hrdinou favorita, fotbalový trpaslík ale kladl odpor

Skotský středopolař John McGinn se raduje z gólu proti Haiti.

Nebyla to jednoznačná záležitost. Skotští fotbalisté ale potvrdili roli favorita a ve skupině C zvítězili 1:0 nad Haiti, které se vrátilo na světový šampionát po dvaapadesáti letech. O jedinou branku...

14. června 2026  5:48

Brazílie - Maroko 1:1, rychlé akce z první půle vystřídal boj, srovnání zařídil Vinícius

Brazilec Vinícius slaví svůj gól proti Maroku.

Jeden z největších favoritů na úvod světového šampionátu ztratil. Brazilci v prvním utkání skupiny C remizovali s ofenzivně nebezpečným Marokem na stadionu v New Jersey 1:1. Na gól Ismaela Saibárího...

14. června 2026  2:20

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Sudí Makkelie chyboval, Brazilce přišel podpořit i Brady

Sledujeme online
Brazílii přišel podpořit pro utkání s Marokem i legendární quarterback Tom...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

14. června 2026

Katar - Švýcarsko 1:1, lehkovážní Evropané ztratili zápas ve čtvrté minutě nastavení

Búalim Chúchí z Kataru slaví vyrovnání v závěru utkání se Švýcarskem.

Tři a půl roku nazpět na domácím mistrovství světa nezískali ani bod. Tentokrát katarští fotbalisté jeden urvali rovnou proti favoritovi skupiny. Ve svém úvodním duelu skupiny B remizovali v San...

13. června 2026  23:18,  aktualizováno  14. 6.

Z hrušky tě shodím! Chaloupek o synovi a přerodu z uřvaného táty za klandrem

Premium
Petr Chaloupek, otec fotbalisty české reprezentace a Slavie Praha Štěpána...

Před svého synka Štěpána položil hokejku a míč. „Vyber si!“ pobídl ho Petr Chaloupek a blonďatý klučina se bez mrknutí oka vrhnul po balonu. „Zklamaný jsem nebyl, i když jsem sám hrál hokej. Myslím,...

14. června 2026

Staré známé téma se vrací: Jak zapojit Schicka? Potřebuje podporu, uznal Rezek

Patrik Schick a Lee Han-beom během souboje na mistrovství světa

Od našeho zpravodaje v USA Za čtyřiašedesát minut na hřišti nula střeleckých pokusů. Jen tři přesné přihrávky. Celkem jedenáct dotyků s balonem, suverénně nejméně z celé základní sestavy. Bilance Patrika Schicka z prvního...

13. června 2026  23:33

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Stop pro cizince mimo EU? Mládeži to pomůže, ale ligu ochudíme o hvězdy

Premium
Emmanuel Uchenna ze Sparty a Rafiu Durosinmi z Plzně v souboji.

Když někomu teklo v lize dorostenců do bot, angažoval na turistická víza africké perly, které ho spasily. S tím už bude utrum, fotbalová asociace od 1. července omezuje počet cizinců mimo prostor...

13. června 2026

Nabídku z LinkedInu nejprve ignoroval, teď ho čeká MS: Zprávu jsem si musel přeložit

Kapitán Roberto Lopes zdraví fanoušky po remíze Shamrock Rovers s Aténami.

Chybělo málo a mistrovství světa se ho týkat nemuselo. Nabídku kapverdské reprezentace zpočátku ignoroval, zprávě v portugalštině na sociální síti LinkedIn nevěřil. Nakonec se ale obránce Roberto...

13. června 2026  19:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.