ONLINE: Brazílie - Maroko 0:0, favorit bez Neymara, proti je překvapení minulého MS

Přestože se do poslední chvíle spekulovalo, jestli se po zranění lýtka dostane největší brazilská superstar Neymar aspoň mezi náhradníky, zveřejněné sestavy naděje zhatily.
Čtyřiatřicetiletý hráč Santosu i tak usedne na střídačku, ale jen jako podpora pro spoluhráče, bez šance na to, že by se během úvodního zápasu podíval na trávník.
Přesto bude základní jedenáctka Jihoameričanů natřískaná ofenzivní silou. Thiago, překvapivý střelec z anglické Premier League, Vinícius z Realu Madrid nebo Raphinha z Barcelony.
Favorité na zisk trofeje? Určitě.
Proti nim Maroko, překvapení posledního katarského mistrovství, na kterém dokráčelo do semifinále a v souboji o bronz podlehlo Chorvatsku, a také vítězové letošního Afrického šampionátu, když titul získali kontumačně po odchodu soupeřů ze Senegalu ze hřiště.
Duel technicky velice zdatných týmů sledujte online.
R. Alisson Becker - R. Ibañez, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - Casemiro, B. Guimaraes, Raphinha, L. Paquetá, Vinícius Júnior - I. Thiago
J. Bunú - A. Hakimí, I. Diop, Š. Rijád, N. Mazráví - A. Búaddí, N. el-Ajnawí, B. Díaz, A. Únahí, B. el-Chanús - I. Sajbárí
Danilo Santos, Rayan, L. Pereira, Bremer, M. Cunha, G. Martinelli, L. Henrique, Endrick, Weverton, Ederson, Fabinho, A. Sandro, Danilo
R. Halhal, S. Rahímí, Š. Tálibí, A. Saláh ad-Dín, Z. el-Wáhdí, S. el-Murábet, A. Amajmúni, J. Bilamarí, D. Jasín, M. Saadán, A. Sibáí, K. Munír, A. Tadžnautí, A. al-Kaabí, S. Amrabat