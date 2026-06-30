Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Vidět rodinu a kamarády na nohou? Nepopsatelné. Martinelli hrdinou Brazílie

Autor:
  6:36
Brazilská radost po postupovém gólu Gabriela Martinelliho proti Japonsku.

Brazilská radost po postupovém gólu Gabriela Martinelliho proti Japonsku. | foto: AP

Keito Nakamura pláče po prohře s Brazílií.
Brazilci slaví postup, Japonci na MS končí.
Brazilec Endrick slaví postup do osmifinále, kolem něj stojí nebo leží zklamaní...
Střelec jediné japonské branky Kajšú Sano se vyrovnává z vyřazení z mistrovství...
30 fotografií
Nezbývalo mnoho a oba týmy by musely ještě třicet minut běhat v prodloužení. Pak ale brazilský šikula Martinelli zpracoval nápaditou přihrávku od Guimaraese a střelou o tyč spustil žluto-zeleno-modrou euforii. „Asi nedokážu vyjádřit radost, kterou moje srdce právě zažívá,“ líčil útočník Arsenalu poté, co v prvním kole play off mistrovství světa vyřadil Japonce.

S roztaženýma rukama utíkal k rohovému praporku, kde na něj čekali náhradníci v růžových vestách. A Brazílie zase tančila.

„Vidět všechny fanoušky na tribunách, rodiče, kamarády, jak se radují. Nedokážu to popsat,“ culil se Martinelli v rozhovoru pro web FIFA.

Brazílie - Japonsko 2:1, postupový gól až v závěru. Favorita spasil Martinelli

Sám dvacet minut předtím naskočil na hřiště a poprvé trefil brankovou konstrukci neúspěšně, podruhé už mu tyč štěstí přinesla. I přesto, že se gólman Suzuki po střele ještě natáhl.

„Věděl jsem, že ještě dostanu další šanci. Fakt nemám slov. Jsem jenom šťastný, že jsem pomohl týmu a je jedno, jestli vlevo, uprostřed, nebo vpravo. Nejdůležitější je přínos pro kluky,“ líčil Martinelli.

Na šampionátu se prosadil poprvé, ve skupině vynechal první utkání s Marokem, pak vždy naskakoval na poslední minuty jako náhradník.

Nejinak tomu bylo tentokrát.

Gól brazilského útočníka Gabriela Martinelliho proti Japonsku pohledem zpoza brány.

„Nechtěl jsem do struktury příliš zasahovat, protože jsme hráli dobře,“ kývl trenér Carlo Ancelotti.

Brazilci ve druhé půli srovnali zásluhou Casemira a dále tlačili. „Tohle je týmový duch! Takhle to má vypadat. Martinelli je skvělý hráč a všichni, kteří přišli na hřiště, přispěli k vítězství,“ radoval se právě Casemiro.

Fanoušci možná na trávníku čekali spíš ikonického Neymara, který si poprvé na šampionátu kopnul až v posledním skupinovém zápase se Skotskem (3:0). „Šetřil jsem ho až na prodloužení. Kdybychom nevedli, ve 105. minutě by šel hrát,“ vysvětlil Ancelotti.

Nakonec svou nouzovou zbraň nepotřeboval. Díky Martinellimu.

Ten v Arsenalu nezažil nejpovedenější ligovou sezonu, přestože v Premier League oslavil titul, ke kterému přispěl jediným gólem. Zato v Lize mistrů? Šestigólový tahoun, který anglický tým dostal až do finále.

Brazilci slaví postup, Japonci na MS končí.

Na Ostrovech už hraje sedm let, přicházel přitom jako neznámý hráč domovského Ituana za částku přes sedm milionů eur (170 milionů korun). V Arsenalu přežil dvě osmá místa i postupné čekání na prvenství pod trenérem Mikelem Artetou. Ze současného kádru tak dlouho vydrželi jen útočník Bukayo Saka a obránce William Saliba. Nakonec v květnu oslavili titul.

Další úspěch si může Martinelli připsat na mistrovství světa, kde Brazilci čekají na postup do semifinále od roku 2014. První postupový krok v play off zařídil právě on.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina J

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
7:7
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
6:6
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Nizozemci a Němci na penalty v turnaji končí

Sledujeme online
Nizozemci se radí před začátkem prodloužení.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Nizozemsko - Maroko 1:1, pen. 2:3, z hrdiny je gólman Verbruggen rázem smolařem

Aktualizujeme
Nizozemský gólman Bart Verbruggen byl smolařem penaltového rozstřelu.

Opět 1:1, opět rozhodovaly až penalty. Na duel Německa s Paraguayí navázali i fotbalisté Nizozemska a Maroka. Šťastnější nakonec byli Afričané, kteří rozstřel v mexickém Monterrey ovládli v poměru...

30. června 2026  5:54,  aktualizováno  6:22

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Nizozemci a Němci na penalty v turnaji končí

Sledujeme online
Nizozemci se radí před začátkem prodloužení.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

30. června 2026  6:22

Nizozemsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Nizozemští fotbalisté se radují z gólu Donyella Malena.

Černý kůň turnaje? Nizozemsko by na mistrovství světa konečně rádo získalo titul, bude to však mít velmi obtížné. Hraje ve skupině F, přečtěte si program, výsledky a kdo je v nominaci.

30. června 2026  6:05

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se hraje 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

30. června 2026  6:05

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

30. června 2026  5:59

Německo - Paraguay 1:1, pen. 3:4, v rozstřelu selhali Havertz, Woltemade i Tah

Německý útočník Nick Woltemade v rozstřelu svou penaltu neproměnil.

Poprvé od roku 2014 se němečtí fotbalisté objevili ve vyřazovací části mistrovství světa, jenže selhali. Po remíze 1:1 přišel na řadu v Bostonu penaltový rozstřel, v němž byla úspěšnější Paraguay,...

30. června 2026  1:54

Experti o Koubkovi: Velká pachuť, trenéři nároďáku u nás končí přibití na kříži

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů...

Velké téma českého fotbalu se logicky probíralo i před pondělními zápasy mistrovství světa. Konec trenéra národního týmu Miroslava Koubka vyvolal u expertů v televizních studiích spíš negativní...

29. června 2026  22:57

Fotbalové přestupy ONLINE: Lewandowski bude hrát po odchodu z Barcelony v USA

Sledujeme online
Barcelonský útočník Robert Lewandowski se raduje ze svého gólu.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

29. června 2026  22:21

Brazílie - Japonsko 2:1, postupový gól až v závěru. Favorita spasil Martinelli

Gabriel Martinelli z Brazílie se raduje z vítězného gólu proti Japonsku.

Ve druhé půli tlačili, vyrovnali a v závěrečném nastavení nakonec rozhodli. Brazilští fotbalisté si gólem v poslední chvíli zajistili účast v osmifinále mistrovství světa, Japonsko v americkém...

29. června 2026  21:04,  aktualizováno  21:27

Hledá se Koubkův nástupce. Ožije varianta z ciziny? Bookmakeři nabízí jméno z Kypru

Pavel Nedvěd v rozhovoru s trenérem aš-Šababu Fatihem Terimem.

A je to tady zase. Hledání trenéra pro fotbalovou reprezentaci se rozjíždí. Koho asociace osloví? A kdo kývne? Server iDNES.cz vybírá jména, o kterých se v příštích týdnech určitě bude mluvit....

29. června 2026  20:20

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Jako kdysi v Plzni. Po velké slávě nabral Koubkův příběh rychlý a hořký konec

Zamyšlený český trenér Miroslav Koubek.

Dva měsíce hledali trenéra pro národní mužstvo, aby u něj vydržel jen lehce přes půl roku. „Když jsme se pak potkali s panem Koubkem, ten rozdíl byl extrémní. Nejen, že hoří touhou pro reprezentaci...

29. června 2026  19:34

Fanoušci druhé kategorie. Tribuna Sever reaguje na Tvrdíka: Vydíral nás zákazy

Proslulá slávistická tribuna Sever zůstala proti Jablonci bez jediného...

Během dne Jaroslav Tvrdík, šéf fotbalové Slavie, zveřejnil dopis o nové sezoně a v něm oznámil uzavření sektoru nejaktivnějších fanoušků. Odpoledne na jeho znění zareagovali nejhlasitější kluboví...

29. června 2026  19:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.