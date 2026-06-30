S roztaženýma rukama utíkal k rohovému praporku, kde na něj čekali náhradníci v růžových vestách. A Brazílie zase tančila.
„Vidět všechny fanoušky na tribunách, rodiče, kamarády, jak se radují. Nedokážu to popsat,“ culil se Martinelli v rozhovoru pro web FIFA.
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Brazílie - Japonsko 2:1, postupový gól až v závěru. Favorita spasil Martinelli
Sám dvacet minut předtím naskočil na hřiště a poprvé trefil brankovou konstrukci neúspěšně, podruhé už mu tyč štěstí přinesla. I přesto, že se gólman Suzuki po střele ještě natáhl.
„Věděl jsem, že ještě dostanu další šanci. Fakt nemám slov. Jsem jenom šťastný, že jsem pomohl týmu a je jedno, jestli vlevo, uprostřed, nebo vpravo. Nejdůležitější je přínos pro kluky,“ líčil Martinelli.
Na šampionátu se prosadil poprvé, ve skupině vynechal první utkání s Marokem, pak vždy naskakoval na poslední minuty jako náhradník.
Nejinak tomu bylo tentokrát.
„Nechtěl jsem do struktury příliš zasahovat, protože jsme hráli dobře,“ kývl trenér Carlo Ancelotti.
Brazilci ve druhé půli srovnali zásluhou Casemira a dále tlačili. „Tohle je týmový duch! Takhle to má vypadat. Martinelli je skvělý hráč a všichni, kteří přišli na hřiště, přispěli k vítězství,“ radoval se právě Casemiro.
Fanoušci možná na trávníku čekali spíš ikonického Neymara, který si poprvé na šampionátu kopnul až v posledním skupinovém zápase se Skotskem (3:0). „Šetřil jsem ho až na prodloužení. Kdybychom nevedli, ve 105. minutě by šel hrát,“ vysvětlil Ancelotti.
Nakonec svou nouzovou zbraň nepotřeboval. Díky Martinellimu.
Ten v Arsenalu nezažil nejpovedenější ligovou sezonu, přestože v Premier League oslavil titul, ke kterému přispěl jediným gólem. Zato v Lize mistrů? Šestigólový tahoun, který anglický tým dostal až do finále.
Na Ostrovech už hraje sedm let, přicházel přitom jako neznámý hráč domovského Ituana za částku přes sedm milionů eur (170 milionů korun). V Arsenalu přežil dvě osmá místa i postupné čekání na prvenství pod trenérem Mikelem Artetou. Ze současného kádru tak dlouho vydrželi jen útočník Bukayo Saka a obránce William Saliba. Nakonec v květnu oslavili titul.
Další úspěch si může Martinelli připsat na mistrovství světa, kde Brazilci čekají na postup do semifinále od roku 2014. První postupový krok v play off zařídil právě on.