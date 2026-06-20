ONLINE: Brazílie - Haiti 1:0, Raphinha dal gól z ofsajdu, vzápětí otevírá skóre Cunha

Brazílie se proti outsiderovi skupiny pokusí napravit dojem z úvodního utkání proti Maroku (1:1). S pěti tituly nejúspěšnější tým historie MS se s Haiti utkal třikrát a pokaždé vyhrál nejméně o čtyři branky.Místo pro on-line
Haiťané jsou na mistrovství světa teprve podruhé. V roce 1974 prohráli všechny tři zápasy a ani proti Skotsku na bod nedosáhli. „Těsná porážka vždycky zabolí. Na druhou stranu jsme předvedli výborný výkon, na kterém se dá stavět,“ podotkl kouč Sébastien Migné.
23. M. Cunha
R. Alisson Becker - Danilo, Marquinhos, Gabriel, D. Santos - B. Guimaraes, Casemiro, Raphinha, L. Paquetá, Vinícius Júnior - M. Cunha
J. Placide - C. Arcus, R. Adé, J. Duverne, H. Delcroix, M. Expérience - J. Casimir, D. Jacques, J. Bellegarde, R. Providence - F. Pierrot
Éderson, R. Ibaňez, I. Thiago, Danilo Santos, Rayan, L. Pereira, G. Martinelli, Bremer, L. Henrique, Endrick, Weverton, Ederson, Fabinho, A. Sandro
D. Lacroix, W. Paugain, C. Sainté, W. Pierre, L. Deedson, G. Metusala, D. Nazon, A. Pierre, Y. Fortune, D. Etienne, J. Duverger, L. Joseph, K. Thermoncy, W. Isidor, D. Simon
4. C. Arcus