náhledy
Jsou jedna rodina, ale každý z nich reprezentuje jinou zemi. Na fotbalovém mistrovství světa hrají čtyři takové sourozenecké dvojice. A vedle nich jsou přítomni další tři páry, kteří nosí stejný dres. Historie pamatuje jen jeden případ, kdy sourozenci nastoupili proti sobě. Německý stoper Jerome Boateng a ghanský útočník Kevin Prince Boateng se střetli dokonce dvakrát, v roce 2010 a o čtyři roky později. Jejich vztahy nebyly ideální. Jak je to nyní?
Autor: Reuters
DOUÉOVI. Bratři narození francouzské matce a otci z Pobřeží slonoviny v Angers. Dvacetiletý Desire nastupuje za Paris St. Germain a už dvakrát vyhrál Ligu mistrů. „Říkáme si všechno, nemáme žádná tajemství. Je pro mě v každodenním životě obrovskou oporou,“ říká Desire Doue o svém bratrovi Guelovi. V úvodním utkání MS odehrál 87 minut proti Senegalu.
Autor: AP
Když se Francie a Pobřeží slonoviny potkaly v přípravě před šampionátem, Desire dostal volno a nehrál. Naopak Guela utkání rozhodl, na výhře se podílel gólem a asistencí. Takto se ocitl v krkolomné pozici na MS proti Ekvádoru. Na hřišti strávil 89 minut. Pak spoluhráči rozhodli o výhře 1:0.
Autor: Reuters
WILLIAMSOVI. Oba se narodili v Baskicku a společně nastupují za Atletic Bilbao. Ale na mezinárodní scéně je to jiný příběh. Třiadvacetiletý Nico Williams (na snímku) hraje za Španělsko, je mistrem Evropy z roku 2024. Na MS do úvodního zápasu proti Kapverdám kvůli předchozímu zranění nenastoupil.
Autor: Reuters
Úvodní duel na šampionátu nehrál ani Iňaki Williams, Ghana v něm porazila Panamu. Rodiče mají s Nicem společné, narodili se už ve Španělsku ghanským uprchlíkům, kteří odešli do Evropy za lepším životem.
Autor: Reuters
SOUTTAROVI. Harry a John se narodili ve skotském Aberdeenu, jejich matka Heather je Australanka. Sedmadvacetiletý Harry Soutar, na snímku v drsném souboji s americkým útočníkem Folarinem Balogunem, je oporou a kapitánem Austrálie. Ovšem v mládežnických kategoriích reprezentoval Skotsko.
Autor: AP
Skotský obránce John Souttar (číslo 15), který je o dva roky starší než Harry, zůstal věrný rodné zemi. Ligu za Dundee hrál od šestnácti, v jedenadvaceti už byl v reprezentačním áčku. Na mistrovství světa však ve dvou zápasech Skotska do hry nezasáhl.
Autor: Reuters
BROBBEY a LUCKASSEN. Nizozemský hrotový útočník Brian Brobbey a ghanský obránce Derrick Luckassen jsou nevlastní bratři. Mají stejnou matku, ale různé otce. Derrickovi je třicet a je o šest let starší.
Autor: Reuters
Derrick Luckassen hraje na Kypru za Pafos, letos v lednu odehrál celý zápas v Lize mistrů i proti Slavii. Na mistrovství světa však proti Panamě nenastoupil, Brian Brobbey šel proti Japonsku na posledních pět minut.
Autor: Reuters
BACUNOVI. Asi nejkrásnější příběh. Curacao je nejmenším národem, který se kdy zúčastnil mistrovství světa. Při jeho historické premiéře na turnaji byli v sestavě i osmadvacetiletý Juninho Bacuna (na snímku) i o šest let starší Leandro.
Autor: AP
Leandro Bacuna, někdejší záložník Aston Villy, odehrál proti Německu celý zápas stejně jako bratr Juninho, jenž hrával za Birmingham či Rangers. „Když jsme byli děti, snili jsme o tom, že budeme hrát spolu v jednom týmu na jednom hřišti,“ řekl Juninho. Splnilo se 14. června v Houstonu.
Autor: Reuters
HERNANDEZOVI. Bratři, kteří jsou konkurenti v sestavě. Osmadvacetiletý levý obránce Theo Hernandez nastupuje za al-Hilál v saúdskoarabské lize, o dva roky starší Lucas je hráčem Paris St. Germain.
Autor: Reuters
Lucas Hernandez je náhradníkem v klubu i ve francouzské reprezentaci. Na předchozím mistrovství světa v Kataru 2022 začal v sestavě právě Lucas, ale v úvodním utkání proti Austrálii se po třinácti minutách vážně zranil. A místo něj šel do hry Theo.
Autor: Reuters
DUARTEOVI. Společný sen si splnili i Deroy a Laros Duarte. Oba se narodili v Rotterdamu a fotbalově vyrostli v tamní Spartě. A reprezentují Kapverdské ostrovy, zemi svých rodičů. Na snímu Deroy hlavičkuje na MS v zápase proti Španělsku.
Autor: AP
Devětadvacetiletý Laros Duarte je o dva roky starší a hraje v Maďarsku za Puskás Academii. Deroy nastupuje za Razgrad, v reprezentaci debutoval o dva roky dřív (2022) a má 32 startů. Laros jich má osmnáct. V úvodním utkání na MS proti Španělsku byl v základní sestavě Laros, po hodině hry ho střídal Deroy.
Autor: Reuters