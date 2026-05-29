Začnu já. A pozor na řídký vzduch, míč víc plave. Gólman Kovář o strastích Mexika

Po necelých dvou měsících „klidu“ se něj emoční vypětí zase mění, ve čtvrtek se šestadvacetiletý gólman hlásil na reprezentačním srazu. Příprava na světový šampionát začala.
„Sezona měla snad všechno. Baráž, pak hned titul, to bylo až snové. Kariéra mi přinesla opravdu krásné momenty,“ přemítal Kovář.
A teď mistrovství světa. Už si uvědomujete, že se to blíží?
V baráži jsme chtěli ukázat, že máme vnitřní sílu a náramně se nám to povedlo, všechno si sedlo. Byli jsme soudržní. Pro všechny hráče je mistrovství světa obrovskou příležitostí se ukázat.
MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jedničkou bude Kovář, reprezentanti se sešli v Praze
I pro vás. Víte, že jste česká jednička?
Bavili jsme se o tom a trenéři mi nastínili, že turnaj jako jednička začnu. Zase se připravím tak, abych týmu pomohl co nejvíc.
Je pro vás důležité, že o své pozici máte jasno? Pak Horníček dvojka, Staněk trojka.
Bylo na trenérech, aby o tom rozhodli, ty role nám přiřadili a ještě to vykomunikovali. Myslím si, že trenéři gólmanů si s tím poradili skvěle.
Co to s vámi dělá?
Tady nejde o nějaké moje pocity. Je vůbec skvělé, že tam můžeme být. Všichni prožíváme krásný sen. Neletíme si to do Ameriky užít, skupina je hratelná, chceme jít dál.
Česko se na největší fotbalovou akci dostalo po dvaceti letech. Tenkrát byl vaším předchůdcem Petr Čech. Sledoval jste, co v zápasech s Ghanou a Německem předváděl?
Tak daleko jsem se ještě nedostal, ale Petr je ikona. Pro mě je krásné, že další jedničkou po něm jsem zrovna já.
Vedle Ghany a pozdějších mistrů světa z Itálie měl český tým ve skupině ještě Spojené státy. Na vás nyní čekají Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko. Už máte nastudované, kam jejich útočníci střílejí?
Zatím ne, vždyť sezona skončila před pár dny a já byl rád, že jsem na chvíli mohl vydechnout, fotbal neřešit a strávit čas s rodinou. Teď jsem zpátky a začínáme se připravovat. Nerad bych předbíhal, v neděli máme v přípravě Kosovo, pak Guatemalu a potom teprve přijde mistrovství světa.
Na co se těšíte nejvíc?
Asi na všechno. Jak to tam bude vypadat, na krásné stadiony, že budou vyprodané. Na soupeře, s kterými se obvykle nepotkáváte. Máme velká očekávání a doufám, že se naplní v něco krásného.
Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát
Na co se naopak netěšíte? Na počasí? Nadmořskou výšku v Mexiku?
Zrovna mi někdo říkal, že jak je v té dvoukilometrové nadmořské výšce řidší vzduch, tak se balon chová jinak. Pro kluky to tam bude fyzicky náročné, to já tam jen stojím. Věřím, že si s tím poradíme.
Jak se míč chová?
Sám nevím, jen jsem dostal tu informaci. Jak je balon lehký, může víc plavat, nebude tolik držet. Jsem zvědavý, až si to vyzkoušíme.
Ale taky tam míče od gólmana létají mnohem dál. Lze to využit jako taktický prvek?
Je to možnost, taktická zbraň, proč ne.