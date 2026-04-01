Nedochází mi to. V těle proudí adrenalin, euforie, říkal Kovář po postupu na MS

Nepoznali byste na něm, že fotbalové Česko právě dovedl na mistrovství světa. „Upřímně, nedochází mi nic,“ culil se brankář Matěj Kovář po vítězství nad Dánskem. „V těle proudí adrenalin, euforie. Byl to neuvěřitelný týden.“
Brankář Matěj Kovář se raduje z druhého českého gólu v baráži proti Dánsku.

Brankář Matěj Kovář se raduje z druhého českého gólu v baráži proti Dánsku.

Brankář Matěj Kovář se raduje během penaltového rozstřelu v baráži proti Dánsku.
David Trunda a Jaroslav Tvrdík slaví postup českých fotbalistů na MS.
Pavel Šulc a Lukáš Červ slaví postup na fotbalové mistrovství světa.
Pavel Šulc a Vladimír Coufal slaví postup na fotbalové mistrovství světa.
Pětadvacetiletý gólman z PSV Eindhoven je českým hrdinou dodatečné kvalifikace.

Minulý týden ve čtvrtek významně pomohl k triumfu nad Irskem, když v penaltovém rozstřelu zlikvidoval dva pokutové kopy.

V úterý ve finále baráže proti Dánsku v první půli držel české naděje, měl pět těžkých zákroků. A když dramatický souboj znovu dospěl do penaltového rozstřelu, ze čtyř střel dostal jediný gól.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

„Dva rozstřely za sebou, to jsem nikdy nezažil. Věřil jsem si, že jednu dvě chytím. A že kluci tři čtyři promění,“ líčil.

A to se povedlo. Jste na mistrovství světa, co to s vámi dělá?
Je to skvělé. Byl to sen každého z nás, kteří jsme byli na hřišti. Pro mě osobně to byl letitý sen. Nemám slov. Jsme moc rádi, že po dvaceti letech... Je to po dvaceti letech?

Je.
Jsme moc rádi, že po dvaceti letech jsme na mistrovství světa.

Brankář Matěj Kovář se raduje během penaltového rozstřelu v baráži proti Dánsku.

Slavíte?
Zatím pivem, v kabině je i nějaký sekt. Ale většina z nás o víkendu hraje za své kluby ligu, takže musíme opatrně. Ale určitě si to užijeme. Uvidíme, jak to dopadne.

Už vyhlížíte cestu do Mexika?
Zatím mi to nedochází. Je to čerstvé. Možná za tři čtyři dny, když člověk bude mít chvíli klid, tak si uvědomí, co se stalo. Jsme šťastní, že jsme to pro lidi v Česku dokázali.

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Byly to zase nervy. Jak jste zápas prožíval?
Emoce nahoru dolů. Vedli jsme, pak oni vyrovnali. Zase jsme vedli, pak dva dva. Ve finále jsme to zvládli.

Co vás na šampionát dovedlo? Parta, kolektiv, tým?
Jo, jo. Byli jsme kompaktní. První zápas s Irskem byl o vůli, o tom, kdo to chce víc. Ubojovali jsme to. Dneska jsme zarputile plnili taktický plán, který trenéři nachystali. Jen se příště musíme polepšit při obranných standardkách.

Tipsport - partner programu
Velké Hamry vs. BrozanyFotbal - 14. kolo - 1. 4. 2026:Velké Hamry vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
1. 4. 17:00
  • 1.66
  • 3.94
  • 3.24
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Nedochází mi to. V těle proudí adrenalin, euforie, říkal Kovář po postupu na MS

Brankář Matěj Kovář se raduje z druhého českého gólu v baráži proti Dánsku.

Nepoznali byste na něm, že fotbalové Česko právě dovedl na mistrovství světa. „Upřímně, nedochází mi nic,“ culil se brankář Matěj Kovář po vítězství nad Dánskem. „V těle proudí adrenalin, euforie....

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

1. dubna 2026

