Penalty si užil i ze záznamu. A teď ještě jednu magickou noc, sní gólman Kovář

Byla sobota před polednem, od nervózního a dramatického semifinále dodatečné kvalifikace o postup na mistrovství světa proti Irsku uplynulo šestatřicet hodin a Matěj Kovář se pořád usmíval.
Souboj i po prodloužení skončil 2:2 a dospěl do penaltového rozstřelu. V něm český gólman zlikvidoval čtvrtý a pátý pokus soupeřů z Irska a Češi mohli slavit. „Prožíval jsem to, takhle to jako gólman chcete. Dopadlo to nejlíp, jako mohlo,“ líčil s odstupem času.
Prožíval jste to i s fanoušky na tribuně za vámi. Má takové kouzlo, jak o ní říkají slávisté?
V reprezentaci to není o tom, na jakém stadionu hrajete. Hlavně jsme lidi chtěli potěšit, což jsme splnili, a já osobně si to náramně užil. Snad něco podobného zažijeme i na Letné.
Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní
Tam hrajete v úterý finále baráže proti Dánsku. Vnímá gólman, že se mění stadion? Nechytal byste raději na stejném?
Já to tak neberu. Kde se hraje, je jedno, velkou váhu tomu nedávám. Je fajn být zase na Letné, kde jsem působil, ale roli to nehraje. Na Spartě budeme trénovat a postupně si na stadion zvykneme.
Tlak při penaltovém rozstřelu je enormní. Pomohlo vám, že právě za bránou, na kterou se kopalo, byli čeští fanoušci?
Tlak je spíš na střelce, ten gól dát musí. Samozřejmě lidi vytvořili skvělou kulisu, která pomohla nám všem, a za to jim děkujeme.
Za stavu tři dva pro Irsko jste penaltu jako první nedali vy a následná čtvrtá série mohla rozhodnout. Vnímal jste, že teď je to na vás?
Věděl jsem, že Mojma nedal, takže jsem to v hlavě měl. Ale zase jsem to tolik nevnímal. Chtěl jsem klukům pomoct tím, že něco chytím. A to vyšlo.
Rozstřel začínali Irové, do brány jste šel jako první vy. Máte to tak rád?
Jo, pro mě je lepší začínat. Vyšlo to všechno, jak jsem chtěl.
Kolikrát jste viděl záznam penaltového rozstřelu s Irskem? Potěšil jste se ještě jednou?
Jsem člověk, který se rád na záznamy dívá, aby se mohl zlepšit. Ale i ty povedené věci si rád znovu užiju. Párkrát jsem se na sestřih díval, bylo to fajn. Snad i v úterý nastane magická noc.
Pokutovému kopu jste čelil i v základní hrací době. Pak jste dostal druhý gól. Co jste si říkal?
První gól byla náhoda, kontakt ve vápně, sudí šel k videu a penalta. S tím nic moc dělat nešlo. Je to padesát na padesát, jestli ji chytíte, nebo ne. U druhé branky jsme nenabrali hráče, pak se to tam poodráželo, Vláďa Coufal to dal do břevna a pak se to odrazilo ode mě. Pro nás nešťastné. Ale rychle jsme se zvedli, snížili a to nás dostalo do zápasu. Pak musíme poděkovat fanouškům, že vytvořili takovou atmosféru, kterou nás dotlačili k vyrovnání.
Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko
Předtím Irové trefili tyč, měli další šanci a spoustu závarů. Tušil jste, že budete mít tolik práce?
Hodně to tam létalo, byla tam spousta nebezpečných situací. Musím pochválit celý tým, že jsme to zvládli. Sice jsme dostali gól ze dvou rohů, ale celkově měli Irové ze standardek spoustu příležitostí. Poradili jsme si s nimi celkem dobře.
A teď jste jeden zápas od účasti na mistrovství světa. Asi jako obyčejné utkání to nebude, ne?
To určitě ne, jde o hodně. Ale snažíme si to nepřipouštět, nakonec stejně musíme podat co nejlepší výkon, který nás tam dostane. Nechceme, aby nás tou důležitostí svázala nervozita.
Už jste Dány řešili?
V přípravě na ně jsme na začátku. Během pátku jsme spíš řešili sami sebe, co můžeme zlepšit. Soustředili jsme se náš způsob než na Dány. To teprve přijde.
Nejlepší Krejčí, nejhorší Chorý. Čtenáři hodnotili výkon fotbalistů s Irskem přísně
Lze očekávat jiný fotbal než nakopávanou jako s Irskem. Co se změní pro vás?
Zatím nevím, s čím trenér přijde, jaký bude plán a taktický záměr. Ale asi se dá čekat, že se bude hrát víc fotbal, s Irskem to moc pohledný zápas nebyl. Ale to je jedno, o to přece nešlo, hlavní bylo postoupit a být ve finále. My tam moc chtěli a to se povedlo.
Je díky tomu v týmu víc uvolněná atmosféra, víc klidu?
Ten průběh, kdy jsme museli obracet z nula dva a vyhráli na penalty, nám dodá hodně psychických sil na Dány. Věřím, že z toho budeme těžit. Musíme se na ně co nejlíp připravit. O šampionát se popereme.
Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal
Chytal jste v zápasech o český i německý titul, zažil jste duely v Lize mistrů. Přesto, je pro vás finále baráže největším utkáním kariéry?
Momentálně ano. Je to zápas, který hodně ukáže na to, jestli jsme silné mužstvo. My hodně chceme. Víme, o co se hraje. Na mistrovství světa jsme nebyli dvacet let, ale nervózní nejsme. Hodně kluků to bere jako sen, který si chceme splnit.
Máte zápasy o všechno rád?
Přesně tak, jako sportovec takové zápasy vyhledáváte. Finále, devadesát minut a na stole je všechno. A teď jde o to, kdo si to urve. Já se moc těším.