Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Kult Ochoa. Díky za ten poslední okamžik, říkal legendární gólman po duelu s Čechy

Autor:
  12:53
Mexický brankář Guillermo Ochoa po zápase s Českem nad hlavami spoluhráčů....

Mexický brankář Guillermo Ochoa po zápase s Českem nad hlavami spoluhráčů. Nejspíš odchytal poslední zápas za národní tým, nasbíral 154 startů.. | foto: AP

Mexický brankář Guillermo Ochoa a jeho reakce po zápase s Českem na MS.
Mexický brankář Guillermo Ochoa bezprostředně po zápase s Českem. Nejspíš...
Mexický brankář Guillermo Ochoa po zápase s Českem kyne fanouškům, nejspíš...
Mexický brankář Guillermo Ochoa po zápase s Českem líbá tyče a loučí se s...
46 fotografií
Pokřižoval se a vykopl míč vysoko k potemnělému nebi. V tu chvíli zazněl pronikavý hvizd argentinského rozhodčího Yaela Péreze. Guillermo Ochoa udělal pár kroků zpátky, políbil obě tyče brány, jako by byly jeho starými přáteli. Na penaltě poklekl na levé koleno a v duchu odříkával modlitbu. Za chvíli už létal nad hlavami nadšených spoluhráčů.

Jeden z nejoddanějších mexických fotbalistů se loučí. S národním mužstvem a možná i s fotbalovou kariérou. Tým sice jde do vyřazovací fáze mistrovství světa, ale kdo ví, jestli se do brány Ochoa ještě dostane.

„Co mi probíhá hlavou? Mnoho let a mnoho příběhů,“ řekl brzy jedenačtyřicetiletý gólman v mexické televizi po zápase s Českem (3:0).

„Můj první zápas tady, v té brance,“ rozhlédl se po posvátném Aztéckém stadionu.

„Trofeje s mým klubem. Chvíle s národním týmem, kvalifikace, mistrovství světa. Podpora fanoušků. Nemám slov, abych jim, svým spoluhráčům a trenérovi poděkoval za to, že mi umožnili prožít tento poslední okamžik.“

Mexický brankář Guillermo Ochoa (vpravo) se v závěru zápasu proti Česku chystá...

Prožil ho ve čtvrtek nad ránem středoevropského času. Čtvrt hodiny před koncem zápasu s Českem se zvedl z lavičky a za chvíli vběhl na hřiště.

Umožnil mu to slaboučký soupeř i rozhodnutý stav 2:0, jinak byste přece gólmana nestřídali, když nemá zdravotní potíže.

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Nastoupil do 154. utkání za národní mužstvo. K dvanáctému na mistrovství světa. Po Lionelu Messim a Cristianu Ronaldovi je teprve třetím fotbalistou v historii, který se zúčastnil šesti šampionátů, byť na rozdíl od těch dvou nastoupil jen na čtyřech.

„Stálo mě to hodně vytrvalosti a obětování, ale s pomocí mojí rodiny jsem to dokázal. To úsilí za to stálo.“

Mexiko už před závěrečným soubojem ve skupině mělo jistotu, že obsadí první příčku. A čekalo se, že Ochoa bude už v základní sestavě. „Dárky nerozdávám,“ pronesl kouč Javier Aguirre na tiskovce v předvečer duelu.

Mezi fanoušky to vzbudilo tak trochu pohoršení i zklamání, když ho nenašli v základní jedenáctce.

Mexický brankář Guillermo Ochoa bezprostředně po zápase s Českem. Nejspíš...

Když v poločase za stavu 0:0 zhasla světa, fanoušci zpívali a pohupovali se do rytmu, náhradníci se rozcvičovali. Jen Ochoa stál u lavičky, vzhlédl do noci a scénu si dokola prohlížel.

Věděl, že moc takových večerů už nezažije. Až skončí šampionát, on se rozloučí s reprezentací a možná i brzy s kariérou.

Nebylo divu, že si to všechno chtěl užít.

Nejlepší část jeho večera přišla v nastavení, když vykopl adresně míč na polovinu Čechů, čímž založil třetí gólovou akci.

Přitom nic z toho prožít nemusel. Poslední tři roky už není mexickou jedničkou. A loni na podzim na něj nezbyla ani role náhradníka. Ocitl se až za Raúlem Rangelem, Luisem Ángelem Malagónem a Carlosem Acevedem.

Mexický brankář Guillermo Ochoa a jeho reakce po zápase s Českem na MS.

Na nominaci na šampionát neměl vysoké šance. Ale zranění Malagóna otevřelo prostor tam, kde předtím žádný neexistoval.

Do týmu přinesl zkušenosti, protože patnáct hráčů je na šampionátu poprvé, klid i nadšení. „Je mým idolem,“ řekl sedmnáctiletý záložník Gilberto Mora, nejmladší hráč šampionátu. „Když ho můžeme nazývat spoluhráčem, je to jako splněný sen.“

Původně se nepočítalo, že by se dostal do brány, ale okolnosti se naklonily příznivě.

Když přišla jeho chvíle, při střídání objal jedničku Rangela i všechny ostatní. Tribuny bouřily, až jste z toho měli husí kůži. Běžel do brány a mával fanouškům. Po třetí brance se vydal k lavičce a skočil do náruče kouči Aguirreovi. A za pár chvil byl konec.

Mexický brankář Guillermo Ochoa se svými pěti dětmi pózuje po zápase s Českem...

Ochoa debutoval v první lize v dresu Clubu América už v roce 2004, o rok později měl premiéru v reprezentaci.

Šampionáty v letech 2006 a 2010 strávil jako náhradník na lavici, v roce 2014 si udělal jméno ve duelu ve Fortaleze proti domácí Brazílii (0:0). I když pak Mexiko v osmifinále vypadlo s Nizozemskem, Ochoa se domů vracel jako hvězda.

Na klubové úrovni sice tak ceněný nebyl, ale pro národní mužstvo byl nepostradatelný. Na vrcholných turnajích v letech 2018 a 2022 byl skvělý.

„Národní tým byl vždycky mým kompasem, dal mi směr. Nevím, jaká by bez něj byla moje kariéra,“ nechal se slyšet v nedávném rozhovor pro FIFA.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

KVÍZ: Velký fotbalový test. Jak pečlivě sledujete probíhající MS?

Pohled na Dallas Stadium před víkendovým zápasem Nizozemska s Japonskem.

Po dlouhých dvaceti letech se na mistrovství světa probojovali i čeští fotbalisté. Na velkolepém turnaji v Americe bojují v konkurenci těch nejlepších týmů planety. Sledujete národní tým pozorně? A...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - JAR 1:1, postup se komplikuje. Z penalty po Šulcově ruce srovnal Mokoena

Zklamaní čeští fotbalisté po ztrátě bodů s Jihoafrickou republikou.

Od našeho zpravodaje v USA Ani podruhé na fotbalovém mistrovství světa neudrželi vedení. Čeští reprezentanti mají z dobře rozehraného zápasu s Jihoafrickou republikou pouze bod za remízu 1:1 a výrazně si zavařili v boji o...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Kult Ochoa. Díky za ten poslední okamžik, říkal legendární gólman po duelu s Čechy

Mexický brankář Guillermo Ochoa po zápase s Českem nad hlavami spoluhráčů....

Pokřižoval se a vykopl míč vysoko k potemnělému nebi. V tu chvíli zazněl pronikavý hvizd argentinského rozhodčího Yaela Péreze. Guillermo Ochoa udělal pár kroků zpátky, políbil obě tyče brány, jako...

25. června 2026  12:53

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Messi oslavil narozeniny, spoluhráči měli speciální trika

Sledujeme online
Lionel Messi na tréninku argentinské reprezentace.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

25. června 2026  10:59

Myslíte si, že Mexičani běhají po lese? Výchova u nás se musí změnit, hlásil Coufal

Český obránce Vladimír Coufal padá po zákroku Sáncheze z Mexika v utkání MS.

S bílým mexickým dresem, zastrčeným za českými modrými trenýrkami, obcházel hřiště a obdivně pokývl mexickým fanouškům za to, jakou vytvořili atmosféru. Při televizním rozhovoru fotbalový...

25. června 2026  9:50

16. den MS ve fotbale: Nizozemsko vyzve Tunisko, Ekvádor potřebuje zdolat Němce

Crysencio Summerville slaví přesný zásah proti Švédsku.

Na fotbalovém mistrovství světa přituhuje, řadu týmů čekají ve třetím kole základních skupin rozhodující zápasy v boji o play off. Šestnáctý hrací den určí pořadí ve skupinách D, E a F. Vše...

25. června 2026  9:15

Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák. Sadílek po vyřazení: Věřím, že máme na víc

Michal Sadílek se snaží zastavit mladého mexického záložníka Gilberta Moru.

Od našeho zpravodaje v Mexiku V březnu proměnil rozhodující penaltu v baráži s Dánskem a v Česku aspoň na okamžik rozpoutal fotbalovou euforie. O necelé tři měsíce později je dobrá nálada v tahu. „Musíme k sobě být kritičtí. My i...

25. června 2026  9:05

Zaostáváme, chybí osobnosti. I papírově slabší týmy byly jinde než my, řekl Straka

Alvaro Fidalgo odbíhá se spoluhráči z Mexika slavit, za sebou nechává zoufalé...

Když se někdejší fotbalový reprezentant František Straka před pár měsíci dozvěděl soupeře českého národního mužstva na mistrovství světa, měl jasno. „Všem jsem tvrdil, že jdeme ze skupiny dál, že...

25. června 2026  8:20

Krejčí těžko hledal slova: Nezažívám nic příjemného. Realita nám nastavila zrcadlo

Adam Hložek sbírá ze země českého kapitána Ladislava Krejčího, který se...

Od našeho zpravodaje v Mexiku Leskly se mu oči a složitě hledal správná slova. Držel se za srdce, když přemýšlel, jak nepovedené vystoupení českých fotbalistů na mistrovství světa zhodnotit. „Asi bych potřeboval víc času a větší...

25. června 2026  7:33

Koubek: Výkony nebyly dobré, měli jsme sehrát lepší roli. Konec? Takhle neuvažuji

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek během utkání s Mexikem.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Nevymlouval se, nemaloval nic narůžovo. Ani nemohl. Po porážce 0:3 s Mexikem pro fotbalovou reprezentaci skončilo mistrovství světa a kouč Miroslav Koubek věděl, že tentokrát by chvála vyzněla hodně...

25. června 2026

Minul jen těsně, pak ale Češi odpadli. Ta šance mrzí hodně, řekl debutant Višinský

Český záložník Denis Višinský lituje neproměněné tutovky proti Mexiku.

Už vyhlížel, jestli se jeho pokus pomalu stočí k tyči. Na tváři měl v tu chvíli lehký úsměv a oči mu jiskřily. Nakonec však Denis Višinský, český debutant na mistrovství světa, místo gólové radosti...

25. června 2026  6:11

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

25. června 2026  5:01,  aktualizováno  6:10

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa finišuje boj o play off. Několik postupujících už je jistých, další brzy poznáme. Ve hře jsou stále i Češi, potřebují však výhru v utkání proti Mexiku. Do vyřazovacích...

25. června 2026  5:22

JAR - Jižní Korea 1:0, Maseko jediným gólem zařídil vítězství i postup ze skupiny

Hráči Jihoafrické republiky slaví trefu Thapela Maseky.

Fotbalisté Jihoafrické republiky v závěrečném kole skupinové fáze mistrovství světa porazili 1:0 Koreu a poprvé v historii postoupili do play off. Jediný gól utkání v Monterrey vstřelil v 63. minutě...

25. června 2026,  aktualizováno  5:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.