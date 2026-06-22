Kam jsi běžel? Mazák Muslera se zachoval jako dorostenec a Uruguay draze platila

Uruguay má po dvou zápasech dva body za remízy s outsidery Saúdskou Arábií a Kapverdami, před sebou duel s favorizovaným Španělskem, v němž bude potřebovat aspoň bod, aby proklouzla do vyřazovací fáze turnaje.
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Uruguay - Kapverdy 2:2, favorita připravila o výhru ohromná minela gólmana Muslery
V nevýhodné pozici se ocitla i kvůli Muslerovi. „Udělali jsme taktické chyby. Když se jich tým dopustí, tak to jde vždycky za trenérem,“ prohlásil tradičně po svém kouč Marcelo Bielsa.
Uruguay po dvaceti minutách prohrávala, ale ještě do poločasu skóre otočila. Podle průběhu hry po přestávce se nezdálo, že by měla o vedení přijít.
Obrovská chyba Muslery! 🤯 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐞𝐥𝐚 ji potrestal a Kapverdy berou další bod. 🇨🇻— Nova Sport (@novasport_cz) June 22, 2026
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Jenže po hodině obránce Mathías Olivera lehkovážně přihrál do středu pole do území nikoho. Jeho parťák ze stoperské dvojice Caceres měl k míči podobně daleko jako protivník Varela, takže by nejspíš třicet metrů od brány došlo k souboji.
Jenže to by nesměl mimo pokutové území vyběhnout Muslera, byl u míče později než útočník, který si ho obhodil a z dálky střílel do prázdné brány. Kapverdy remízu ubránily stejně jako na úvod turnaje proti Španělsku. A můžou reálně pomýšlet na postup do play off, bod proti Saúdské Arábii by mohl stačit.
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Uruguay - Kapverdy 2:2, favorita připravila o výhru ohromná minela gólmana Muslery
„Hrajeme i za malé národy jako je ten náš. Dlužíme jim to,“ řekl trenér Pedro Leitao Brito. „Jsme tu také proto, abychom ukázali, že i malá chudá země se dokáže postavit velkým týmům, pokud je odolná a vydrží utrpení.“
Kapverdy jsou malé souostroví v Atlantském oceánu u západního pobřeží Afriky a jejich postup na šampionát byl jeden z nejpřekvapivějších společně například s karibským Curacaem.
Gól na 2:2 slavili tak, že střelec Varela skočil do náruče spoluhráčů a prohýbal se jim na ramenou, zatímco Muslera sklopil hlavu. „Myslím si, že výsledek je zasloužený,“ pronesl uruguayský kouč Bielsa. „Neexistuje žádný magický recept na nápravu chyb, kterých jsme se dopustili. Ale zaplatili jsme za ně velmi vysokou cenu.“
První trefa Kapverd na mistrovství světa a rovnou taková paráda. 💣🇨🇻— Nova Sport (@novasport_cz) June 21, 2026
Postaral se o ni 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐋𝐞𝐧𝐢𝐧𝐢, který se nesmazatelně zapsal do historie své země.
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Mimochodem, první gól dostali Uruguayci z přímého kopu z dobrých třiceti metrů, kdy si Muslera postavil jen dvojčlennou zeď, Araujo s Vinasem se otočili zády a rána prošla mezi nimi. Muslera pak na ni nedosáhl.
Byl to také první zápas na mistrovství světa se dvěma brankáři v základní sestavě ve věku 40 a více let. Muslera je čerstvý čtyřicátník, Vozinha od 3. června.
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Zatímco Vozinha v požehnaném fotbalovém věku na světovém šampionátu debutuje, Muslera na něm byl už v roce 2010. Odchytal sedm zápasů a pomohl k senzačnímu postupu do semifinále, v němž Uruguayci podlehli Nizozemcům (2:3) a pak v boji o bronz i Němcům.
V té době byl hráčem Lazia Řím, rok po šampionátu v Jihoafrické republice přestoupil do Galatasaraye Istanbul, kde vydržel čtrnáct let, než se loni vrátil do Jižní Ameriky. Chytá za argentinské Estudiantes de La Plata.
Na šampionátu v roce 2014 v Brazílii musel skousnout osmifinálovou porážku s Kolumbií, o čtyři roky později v Rusku se s týmem probil do čtvrtfinále, v němž ztroskotal na pozdějších mistrech světa z Francie.
Na minulý turnaj do Kataru cestoval jako dvojka, ale se Sergio Rochetem tým neprošel ze skupiny. Poté Muslera z národního mužstva na tři roky vypadl a vrátil se do něj až letos v březnu. V přípravném utkání s Anglií tým uhrál remízu a on se stal znovu jedničkou.
Teď bude Uruguay potřebovat mimořádný výkon proti dalšímu silnému soupeři, aby pro ni turnaj v Americe neskončil už po skupinové fázi.