Slovák se rozhádal s reprezentací kvůli cestě na sraz. Je to absurdní, nechápe

Fotbalové Slovensko může udělat zásadní posun k přímému postupu na mistrovství světa 2026. Tamní reprezentací před zápasy v Severním Irsku a s Lucemburskem ale zmítá bizarní kauza kolem brankáře Dominika Greifa z Lyonu. Ten byl do národního týmu nominován, ale kvůli dohadům o příjezdu na sraz nedorazí.
Dominik Greif | foto: Profimedia.cz

Greif je sice momentálně jedničkou elitního klubu ve Francii, ale v národním mužstvu až trojkou za veteránem Martinem Dúbravkou z Burnley a Markem Rodákem ze saúdskoarabského al-Ettifaqu.

Tři dny před důležitým utkáním v Belfastu se řeší, kterou cestou se měl osmadvacetiletý brankář do hotelu v Senci, kde se tým na začátku týdne sešel, vydat.

Večerním vlakem a pak ráno letadlem?

Časným ranním letem s přestupem v Bruselu?

Přímým letem do Budapešti?

„Dominik Greif odmítl přijet na sraz reprezentace,“ prohlásila během setkání s novináři tisková mluvčí Monika Jurigová. „Nevyhovovala mu ani jedna z možností, kterou jsme mu nabízeli.“

Tabulka kvalifikační skupiny A

1.Slovensko22003:06
2.Severní Irsko21014:43
3.Německo21013:33
4.Lucembursko20021:40

Gólman o pár hodin později natočil video, kde nabídl svůj pohled. „Hlavně jsem reprezentovat neodmítnul, jak to tvrdí. Jen jsem si dovolil požádat o dodržení původního plánu cesty, ale komunikace se vyhrotila a ze strany svazu byla agresivní,“ prohlásil.

Podle něj měl původně domluvený přímý let z Lyonu do Budapešti, kde měl přistát v pondělí ve 12.50. „To byl den po nominaci, na tom jsem se dohodli s technickým vedoucím,“ zdůraznil gólman.

Jenže další den italský trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona nařídil, že všichni hráči musí být na hotelu v Senci do 15.30. A to by Greif po přistání v Budapešti nejspíš nestihl. „Možná bych přijel o půlhodinu později. Přijde mi banální, že se bavíme o minutách,“ přemítal Greif.

A tak se hledaly možnosti, jak mít gólmana na srazu do půl čtvrté odpoledne. Jenže nově nabídnuté alternativy Greifovi nevyhovovaly, protože v neděli odpoledne chytal za Lyon proti Toulouse.

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Po zápase by musel na vlak, který by ho odvezl do Ženevy a odsud by druhý den letěl do Vídně. Tuto možnost zvolil jiný slovenský reprezentant Mario Sauer, který hrál nastoupil proti němu za Toulouse.

„Jenže já jsem v tom zápase byl domácí hráč a po něm mám určité povinnosti vůči novinářům a partnerům. Nestačí se jen osprchovat a jít. Ani nebylo technicky možné, abych ten vlak do Ženevy stíhal,“ argumentoval.

„Další možností bylo, že bych v pondělí vstával v půl čtvrté ráno, v pět se odbavil a odletěl do Bruselu, kde bych přestoupil na let do Vídně. V Senci bych byl o tři hodiny dřív proti původní dohodě. Tohle vnímám jako absurdní. Proč kvůli pár minutám nemůže hráč, který během šestnácti dnů absolvoval pět zápasů, letět přímým letem? Přitom ten byl už odsouhlasený, koupený a letenka mi byla poslána do telefonu,“ nechal se slyšet Greif.

„Snažil jsem se vysvětlit, že jsem měl v posledních dnech náročný program, že jsem chtěl mít po zápasu pohodu a pak v klidu přijet na sraz. Navíc kromě Budapešti v ten den byly další dva přímé lety do Vídně a do Prahy,“ tvrdil Greif.

Slovenský brankář Dominik Greif (vpravo) a jeho český spoluhráč z Lyonu Pavel Šulc děkují fanouškům po zápase s Angers.

Ale měl by podobný problém, na začátku taktické porady v 15.30 v tréninkovém centru v Senci by nejspíš nebyl. „A tak mi řekli, že když to neakceptuju, že za své jednání ponesu zodpovědnost. Jako za co? Co jsem udělal? Takováhle komunikace přece není hodná reprezentace,“ nechápal Greif.

Tisková mluvčí Jurigová upozornila, že ostatní hráči mají jiný přístup. Že i ti, kteří za své kluby nastoupili až v neděli večer, se snažili být na srazu včas. „Haraslín se Schranzem sedli do auta a jeli z Prahy večer do Bratislavy,“ argumentovala.

„Jak může někdo porovnávat cestu z Prahy po dálnici do Bratislavy se mnou?“ divil se brankář.

„Trenér Calzona mi ještě napsal zprávu, že mám jen dvě možnosti. Buď jejich nabídku přijmu, nebo povolají jiného brankáře. Nikdo mi sice neřekl, abych už nepřijel, ale já si to vyhodnotil jinak. Nikomu se nechce jet někam, kde ho čeká něco nepříjemného, proto jsem se rozhodl nepřicestovat.“

Se slovenskou reprezentací zatím není ani Dávid Hancko, který chce být u porodu svého druhého dítěte. Jeho česká manželka Kristýna Plíšková bude rodit v Madridu, kde slovenský obránce nastupuje za Atlético. Není vyloučené, že se Hancko k národnímu týmu připojí později.

„Každý to má jinak. Mně se v roce 2018 narodila dcera po těžkém průběhu, já přitom tenkrát pracoval v Neapoli. Do porodnice jsem přijel druhý den, viděl jsem, že je všechno v pořádku a zase se vrátil do práce,“ citoval sport24.sk kouče Calzonu.

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

11. října 2025  15:45

Otřesný fotbal, soptil trenér Slováků po prohře v kvalifikaci. A Haraslín platí sushi

Ještě v dobré náladě uzavřeli sázku. Že prý kdo prohraje, platí tomu druhému objednávku v sushi restauraci v centru města. Smůlu má křídelník Lukáš Haraslín, který pozve sparťanského asistenta...

11. října 2025  13:36

Vsadit na jistotu, nebo vyzkoušet čerstvé tváře. Jak byste složili sestavu na Faery?

Čeští fotbalisté dál bojují o místenku na světovém šampionátu. Přímý postup se jim po domácí remíze 0:0 s Chorvatskem vzdálil, uhájit však přinejhorším potřebují nasazení v baráži, do které by se...

11. října 2025  12:02

Můj hlavní úkol je naučit se holandsky, říká Šín po měsíci v Alkmaaru

Zhruba po měsíci, co přestoupil z Baníku do nizozemského Alkmaaru, se Matěj Šín vrátil do Ostravy. Přijel na týden s fotbalovou reprezentací, která se chystala na kvalifikační zápasy mistrovství...

11. října 2025  11:22

Ovčí ostrovy, past na favority. Jak to dělají? Každý sedmý Faeřan má registračku

Premium

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Nedávno to bylo pětatřicet let. Polovina září 1990, stadion ve švédské Landskroně, tisícovka diváků a jeden z největších šoků fotbalové historie. Parta amatérů hrála soutěžní zápas poprvé v životě,...

11. října 2025

Oslabení Slováci padli v Severním Irsku, Němci se posunuli do čela skupiny

Slovenští fotbalisté utrpěli v kvalifikaci pro mistrovství světa první porážku. V Severním Irsku prohráli 0:2 a museli přenechat první místo ve skupině A Němcům, kteří v Sinsheimu splnili úlohu...

10. října 2025  18:43,  aktualizováno  23:37

Mašek po hattricku: Mrzelo by, kdybych ho nedal. Lepší vstup jsme si nemohli přát

Útočník Lukáš Mašek se třemi góly podílel na demolici Ázerbájdžánu, který fotbaloví reprezentanti do 21 let v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili v Karviné 5:0. „Teď si asi sedneme na pokoji a...

10. října 2025

Jednadvacítka přejela Ázerbájdžán, třikrát se v Karviné trefil Mašek

Po šesti letech se fotbalová reprezentace do 21 let vrátila do Karviné a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2027 porazila Ázerbájdžán 5:0. Češi tak po třech zápasech mají ve skupině devět bodů a...

10. října 2025  21:16,  aktualizováno  21:59

Nejlepší byl Krejčí, čtenáři ale chválili celou obranu. Kritiku schytal Souček

Sice neprohráli, zvlášť povedeným výkonem ale čeští fotbalisté v kvalifikačním utkání proti Chorvatsku (0:0) neoslnili. I proto si v tradiční anketě čtenářů iDNES.cz vysloužili průměrné hodnocení...

10. října 2025  15:54

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

