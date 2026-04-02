Pivo platím já! Demerovič slovo dodrží, postup Bosny na MS oslaví i Stuttgart

Osmadvacetiletý Demirovič slíbil pivo fanouškům před play off, které pro Bosnu vyvrcholilo v úterý vítězným penaltovým rozstřelem s Itálií v Zenici. „Řekl jsem, že to udělám, a slovo dodržím. Asi to bude docela drahé, ale po takovém úspěchu to udělám rád. Stuttgarte, pití je na mě,“ řekl Demirovič pro Sky Sports.
Slavili, že dostali Bosnu, pak s ní vypadli. Jak se zrodilo další italské fiasko
Podle agentury Reuters může Demiroviče jeho gesto přijít až na 300 000 eur. Na stadion Stuttgartu chodí průměrně téměř 60 tisíc diváků a pivo stojí kolem pěti eur. V sobotu navíc třetí tým tabulky hostí ve šlágru bundesligy druhou Borussii Dortmund.
Bosna a Hercegovina se představí na mistrovství světa podruhé v historii a ve skupině B bude hrát se spolupořadatelem Kanadou, Katarem a Švýcarskem.