Na videu korejské televize JTBC z tréninku národního týmu je slyšet, jak si jeden neidentifikovaný zástupce médií dělá legraci ze Son Hung-mina a poukazuje na to, že neabsolvoval kompletní vojenskou službu.
Video pochází z tréninku ze 7. června, tedy ještě před vítězstvím 2:1 nad Českem v úvodním utkání šampionátu. Objevilo se však až nyní a vyvolalo bouřlivé reakce na sociálních sítích.
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Na videu jsou zřetelně slyšet komentáře žurnalistů, kteří si neuvědomili, že je snímají zapnuté kamery. „Běží, jak kdyby tady tomu velel,“ prohlásil jeden z nich. „Přitom ani nedokončil vojnu. Ví leda tak ho*no, co je to být v armádě.“
V Koreji je povinná vojenská služba na 21 měsíců pro všechny schopné muže. Dlouholetý hráč Tottenhamu a jeden z nejslavnějších korejských fotbalistů získal výjimku díky tomu, že dovedl národní tým v roce 2018 k vítězství na Asijských hrách, vojnu tak absolvovat nemusel.
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Podle agentury AP hráči okamžitě zrušili dohodnuté rozhovory s novináři a hodlají omezit svůj kontakt s nimi pouze na povinné mediální výstupy.
„Korejská fotbalová asociace vyjadřuje lítost nad nevhodnými poznámkami ze strany jednoho ze zástupců médií během tréninku na základně v Guadalajaře. Způsobily týmu velký šok a zklamání,“ uvedla asociace KFA v pondělí.
„Korejská fotbalová asociace respektuje zpravodajskou činnost a roli médií. Zároveň však musí být reportování na místě prováděno na základě vzájemného respektu a důvěry a ochrana a respekt vůči hráčům musí mít přednost. V reakci na to Korejská fotbalová asociace vyzývá mediální domy a novináře, aby projevovali větší ohleduplnost a odpovědný přístup k národnímu týmu a hráčům,“ pokračuje prohlášení.
Son Hung-min si odsloužil v době přerušení Premier League kvůli koronavirové pandemii třítýdenní vojenský výcvik a veřejně prospěšné práce. V pátek ve 3.00 středoevropského času povede svůj tým do zápasu skupiny A proti domácímu Mexiku.