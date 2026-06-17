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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nechodil na vojnu, haha! Korejci bojkotují na MS média, novináři se posmívali Sonovi

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  9:00
Fotbalisté Koreje před druhým utkáním na mistrovství světa proti Mexiku bojkotují domácí média. Důvodem roztržky jsou posměšné výroky na adresu kapitána Son Hung-mina ze strany jihokorejských novinářů, jež byly zachyceny na kameru a pronikly na veřejnost.
Korejec Son Heung-min hlavičkuje na českou bránu, brání jo Robin Hranáč

Korejec Son Heung-min hlavičkuje na českou bránu, brání jo Robin Hranáč | foto: Reuters

Alexandr Sojka stíhá Hwanga In-poma z Jižní Koreje na MS ve fotbale.
Alexandr Sojka zastavuje I Če-songa z Jižní Koreje na MS ve fotbale.
Fotbalisté Jižní Koreji slaví vítězství nad Českem na mistrovství světa
Korejec Hwang In-pom překonává brankáře Matěje Kováře a srovnává na 1:1
7 fotografií

Na videu korejské televize JTBC z tréninku národního týmu je slyšet, jak si jeden neidentifikovaný zástupce médií dělá legraci ze Son Hung-mina a poukazuje na to, že neabsolvoval kompletní vojenskou službu.

Video pochází z tréninku ze 7. června, tedy ještě před vítězstvím 2:1 nad Českem v úvodním utkání šampionátu. Objevilo se však až nyní a vyvolalo bouřlivé reakce na sociálních sítích.

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Na videu jsou zřetelně slyšet komentáře žurnalistů, kteří si neuvědomili, že je snímají zapnuté kamery. „Běží, jak kdyby tady tomu velel,“ prohlásil jeden z nich. „Přitom ani nedokončil vojnu. Ví leda tak ho*no, co je to být v armádě.“

V Koreji je povinná vojenská služba na 21 měsíců pro všechny schopné muže. Dlouholetý hráč Tottenhamu a jeden z nejslavnějších korejských fotbalistů získal výjimku díky tomu, že dovedl národní tým v roce 2018 k vítězství na Asijských hrách, vojnu tak absolvovat nemusel.

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Podle agentury AP hráči okamžitě zrušili dohodnuté rozhovory s novináři a hodlají omezit svůj kontakt s nimi pouze na povinné mediální výstupy.

„Korejská fotbalová asociace vyjadřuje lítost nad nevhodnými poznámkami ze strany jednoho ze zástupců médií během tréninku na základně v Guadalajaře. Způsobily týmu velký šok a zklamání,“ uvedla asociace KFA v pondělí.

„Korejská fotbalová asociace respektuje zpravodajskou činnost a roli médií. Zároveň však musí být reportování na místě prováděno na základě vzájemného respektu a důvěry a ochrana a respekt vůči hráčům musí mít přednost. V reakci na to Korejská fotbalová asociace vyzývá mediální domy a novináře, aby projevovali větší ohleduplnost a odpovědný přístup k národnímu týmu a hráčům,“ pokračuje prohlášení.

Son Hung-min si odsloužil v době přerušení Premier League kvůli koronavirové pandemii třítýdenní vojenský výcvik a veřejně prospěšné práce. V pátek ve 3.00 středoevropského času povede svůj tým do zápasu skupiny A proti domácímu Mexiku.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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