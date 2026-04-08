Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Čeští soupeři budou mít kempy v horách

„Chlapci musejí počítat s tím, že bez pořádné aklimatizace se hraje v Mexiku těžko,“ připouští v rozhovoru pro ČTK Karol Dobiaš, mistr Evropy a bývalý reprezentant na světovém šampionátu 1970 právě v Mexiku.
„Měli jsme tam tehdy dobrý mančaft, ale ke konci zápasů už jsme nemohli vůbec dýchat. My mladší jsme vydrželi déle, starší odcházeli dříve,“ uvedl Dobiaš, jemuž v době šampionátu bylo 22 let.
Jeho kolega z obrany Václav Migas vzpomínal, že když hráči v Guadalajaře vystoupili z letadla, pocítili, jako kdyby jim někdo hodil na nohy pytel písku.
Což pro další českou výpravu do Severní Ameriky nezní moc pozitivně.
Čechy ve skupině postupně čekají zápasy v Guadalajaře (1 600 m. n. m.), Atlantě (300 m. n. m.) a Mexico City (2 200 m. n. m.). Vedení asociace v úterý po jednání výkonného výboru potvrdilo, že aklimatizační soustředění neplánuje.
Po úvodním přípravném zápase se Češi přesunou na další do Ameriky a pak rovnou do kempu v Mansfieldu nedaleko texaského Dallasu. Na zápasy budou pravidelně létat přes 1 500 kilometrů. Kemp jim přidělila FIFA hned poté, co postoupili z baráže.
Mapa české skupiny: vlevo nahoře kemp v Dallasu, vpravo nahoře Atlanta, vlevo dole Guadalajara a vpravo dole Mexico City.
„Moc na výběr nemáme. Není to ani moc na nás, je to všechno v koordinaci s FIFA. Tím, že jsme postoupili z baráže, jsme pod velkým časovým presem,“ řekl předseda FAČR David Trunda.
„Kyslíkové stany zatím neřešíme, ale naši kolegové nad tím tráví hodně času. Rozdíly v nadmořské výšce jsou velké, pro sportovce to je a bude strašně náročné. Úplně eliminovat to nejde, na druhou stranu nebudeme jediní, kteří budou tohle absolvovat,“ podotkl.
Čeští soupeři, kteří měli o svém působení na šampionátu jasno už při prosincovém losu, však mají nespornou výhodu.
O domácím Mexiku netřeba ztrácet řeč. Běžným útočištěm tamní reprezentace je Aztécký stadion v hlavním městě, ve výšce více než dva kilometry nad mořem. Tam Češi odehrají třetí utkání. Mexiko navíc odehraje všechny skupinové zápasy doma.
A kde se utáboří ostatní?
Jižní Korea bude mít kemp přímo v mexické Guadalajaře, kde do turnaje vstoupí s Čechy. Ve výšce tedy bude o nějaké dva týdny déle. Korejci odehrají ve skupině všechna utkání v Mexiku, dvě v Guadalajaře a jedno v Monterrey. I proto zvolili kemp v Chivas Verde Valle, kde trénuje i místní klub Deportivo Guadalajara.
Jižní Afrika se usadí ve městě Pachuca nedaleko Mexico City v nadmořské výšce dokonce 2 400 m. n. m., trénovat pak bude v areálu místní univerzity. Program má podobný jako Češi, nejprve se utká s Mexikem v Mexico City, pak v Atlantě s Čechy a na závěr v Monterrey s Jižní Koreou.
Jediní Češi se tedy pořádně nacestují.
„Bavíme se o tom detailně, bavíme se o každém dni. Proto chceme odletět co nejdřív. Časové rozdíly nejsou takové, ale nadmořská výška je znatelná. Náš tým kondičáků i celý realizační tým už nad tím sedí a dívají se, jestli tomu třeba nejde nějak pomoci,“ věří Trunda.
Detailní program včetně soupeřů pro přípravná utkání asociace teprve zveřejní.