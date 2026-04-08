Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Čeští soupeři budou mít kempy v horách

Autor:
  14:01
Až čeští fotbalisté nastoupí 12. června k prvnímu zápasu v mexické Guadalajaře, ve výšce přes patnáct set metrů nad mořem, jejich jihokorejští soupeři už budou prostředí částečně přivyklí. Proč? Zatímco Češi přiletí dva dny před utkáním z kempu v nížinném Dallasu, protivníci ze skupiny se budou už dlouho připravovat přímo v mexických horách.
Aztécký stadion v Mexiku prošel velkou rekonstrukcí.

Starosta městečka Mansfieldu v Texasu Michael Evans představuje stadion, který...
Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.
Tomáš Souček slaví proměněnou penaltu.
Euforie českých fotbalistů po postupu na mistrovství světa.
30 fotografií

„Chlapci musejí počítat s tím, že bez pořádné aklimatizace se hraje v Mexiku těžko,“ připouští v rozhovoru pro ČTK Karol Dobiaš, mistr Evropy a bývalý reprezentant na světovém šampionátu 1970 právě v Mexiku.

„Měli jsme tam tehdy dobrý mančaft, ale ke konci zápasů už jsme nemohli vůbec dýchat. My mladší jsme vydrželi déle, starší odcházeli dříve,“ uvedl Dobiaš, jemuž v době šampionátu bylo 22 let.

Jeho kolega z obrany Václav Migas vzpomínal, že když hráči v Guadalajaře vystoupili z letadla, pocítili, jako kdyby jim někdo hodil na nohy pytel písku.

Což pro další českou výpravu do Severní Ameriky nezní moc pozitivně.

Čechy ve skupině postupně čekají zápasy v Guadalajaře (1 600 m. n. m.), Atlantě (300 m. n. m.) a Mexico City (2 200 m. n. m.). Vedení asociace v úterý po jednání výkonného výboru potvrdilo, že aklimatizační soustředění neplánuje.

Po úvodním přípravném zápase se Češi přesunou na další do Ameriky a pak rovnou do kempu v Mansfieldu nedaleko texaského Dallasu. Na zápasy budou pravidelně létat přes 1 500 kilometrů. Kemp jim přidělila FIFA hned poté, co postoupili z baráže.

Mapa české skupiny: vlevo nahoře kemp v Dallasu, vpravo nahoře Atlanta, vlevo dole Guadalajara a vpravo dole Mexico City.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

„Moc na výběr nemáme. Není to ani moc na nás, je to všechno v koordinaci s FIFA. Tím, že jsme postoupili z baráže, jsme pod velkým časovým presem,“ řekl předseda FAČR David Trunda.

„Kyslíkové stany zatím neřešíme, ale naši kolegové nad tím tráví hodně času. Rozdíly v nadmořské výšce jsou velké, pro sportovce to je a bude strašně náročné. Úplně eliminovat to nejde, na druhou stranu nebudeme jediní, kteří budou tohle absolvovat,“ podotkl.

Čeští soupeři, kteří měli o svém působení na šampionátu jasno už při prosincovém losu, však mají nespornou výhodu.

Starosta městečka Mansfieldu v Texasu Michael Evans představuje stadion, který byl vybrán pro tréninky během mistrovství světa. Měl by na něm trénovat tým, který bude na předměstí Dallasu bydlet.

O domácím Mexiku netřeba ztrácet řeč. Běžným útočištěm tamní reprezentace je Aztécký stadion v hlavním městě, ve výšce více než dva kilometry nad mořem. Tam Češi odehrají třetí utkání. Mexiko navíc odehraje všechny skupinové zápasy doma.

A kde se utáboří ostatní?

Jižní Korea bude mít kemp přímo v mexické Guadalajaře, kde do turnaje vstoupí s Čechy. Ve výšce tedy bude o nějaké dva týdny déle. Korejci odehrají ve skupině všechna utkání v Mexiku, dvě v Guadalajaře a jedno v Monterrey. I proto zvolili kemp v Chivas Verde Valle, kde trénuje i místní klub Deportivo Guadalajara.

Jižní Afrika se usadí ve městě Pachuca nedaleko Mexico City v nadmořské výšce dokonce 2 400 m. n. m., trénovat pak bude v areálu místní univerzity. Program má podobný jako Češi, nejprve se utká s Mexikem v Mexico City, pak v Atlantě s Čechy a na závěr v Monterrey s Jižní Koreou.

Jediní Češi se tedy pořádně nacestují.

„Bavíme se o tom detailně, bavíme se o každém dni. Proto chceme odletět co nejdřív. Časové rozdíly nejsou takové, ale nadmořská výška je znatelná. Náš tým kondičáků i celý realizační tým už nad tím sedí a dívají se, jestli tomu třeba nejde nějak pomoci,“ věří Trunda.

Detailní program včetně soupeřů pro přípravná utkání asociace teprve zveřejní.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Minimálně pět klubů v Lize mistrů. Arsenal pojistil Anglii místo navíc

Kai Havertz z Arsenalu oslavuje vítězný gól na hřišti Sportingu.

Anglická Premier League bude mít v příští sezoně fotbalové Ligy mistrů nejméně pět týmů. Druhý rok za sebou si zajistila místo navíc díky národnímu koeficientu. Stvrdil to v úterý večer Arsenal, když...

8. dubna 2026  13:43

Vary naštval faul na Tomka, kapitán se čílil: Sekera jako kráva, má půlku prstu pryč

Semifinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Byli naštvaní. Nejen z porážky a nabrání ještě výraznější ztráty v semifinálové sérii, ale také kvůli faulu na Petra Tomka. Sedmnáctiletý hokejista odstoupil z úterního duelu extraligového play off...

8. dubna 2026  13:12

Nestárnoucí Neuer. Na Realu byl hráčem zápasu, vrátí se k národnímu týmu?

Brankář Bayernu Manuel Neuer likviduje Mbappého šanci v utkání s Realem Madrid.

Když vytáhl další střelu, která mířila k zadní tyči, Kylian Mbappé se jen nevěřícně chytil za hlavu. Čerstvě čtyřicetiletý brankář Manuel Neuer předvedl další ze svých životních výkonů. I díky němu...

8. dubna 2026  13:01

Ze Sadské až do repre. Fotbalistka Šubrtová o rodině i práci psycholožky

Anna Šubrtová, fotbalistka Liberce

Když ji potkáte, možná byste na první pohled neřekli, že denně nazouvá kopačky a prohání fotbalový míč. A přece! Anna Šubrtová bojuje se Slovanem Liberec o 3. místo v lize, což by znamenalo Evropský...

8. dubna 2026  10:03

Kyselá okurko! Sourozenci Chaloupkovi se vyhecovali až na mistrovství světa

Premium
Fotbalista Štěpán Chaloupek a jeho sestra Anna

On se v červnu vydá na mistrovství světa do Mexika a USA, ona na světový šampionát juniorek do Číny. Sourozenci Chaloupkovi, fotbalista a házenkářka, hráč Slavie a hráčka Mostu, český mistr a vítězka...

8. dubna 2026

Pavouk Ligy mistrů 2025/26: program od čtvrtfinále po finále

U míče je Declan Rice z Arsenalu, jeho snahu sleduje Exequiel Palacios z...

Fotbalová Liga mistrů 2025/26 vstupuje do nejatraktivnější fáze. První duely play off odstartují 7. dubna. Prohlédněte si kompletní program od čtvrtfinále až po finále v přehledném článku.

7. dubna 2026  23:26

Bayern vyhrál na hřišti Realu, v prvním čtvrtfinále Ligy mistrů uspěl i Arsenal

Fotbalisté Bayernu se radují z gólu na hřišti Realu Madrid.

Fotbalisté Bayernu Mnichov výborně rozehráli čtvrtfinále Ligy mistrů. V souboji gigantů vyhráli na hřišti Realu Madrid 2:1. Slušný výsledek do odvety si veze i Arsenal, který zvítězil na hřišti...

7. dubna 2026  23:03,  aktualizováno  23:14

Předseda START Brno kvůli kauze končí, ale brání se: Chyba byla přivést Prokeše

Roman Procházka

Roman Procházka, který je jedním z podezřelých v korupční a sázkařské kauze v českém fotbale, odstoupil z pozice předsedy třetiligového TJ START Brno. Prostřednictvím svého právníka to oznámil v...

7. dubna 2026  22:39,  aktualizováno  22:43

Zemřel legendární kouč Lucescu. Vedl i Inter, před pár dny hrál s Rumunskem o MS

Mircea Lucescu

Ve věku 80 let zemřel rumunský fotbalový trenér Mircea Lucescu. Bývalý kouč Interu Milán nebo Šachtaru Doněck byl od pátku po infarktu v nemocnici. Informoval o tom národní svaz.

7. dubna 2026  22:06

Etická komise s ním zahájila řízení, útočník Rataj však v Lotyšsku může fotbal hrát

Adam Ščudla (vlevo) nahrával a Tomáš Rataj dával vítězný gól. Oba se z něj...

V sobotním utkání lotyšské ligy si jako útočník dal v úvodu vlastní gól, který proti FC Riga přispěl k potupné porážce Jelgavy 0:8. Český fotbalista Tomáš Rataj právě i díky působení v zahraničí může...

7. dubna 2026  18:30

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Vedení fotbalové reprezentace řeší, jakým způsobem nejlépe aklimatizovat tým na vysokou nadmořskou výšku při zápasech mistrovství světa v Mexiku. Národní mužstvo zřejmě nakonec bude na základně...

7. dubna 2026  17:38

49 disciplinárních řízení. Kdo všechno je zapojený do fotbalové korupční kauzy?

Sídlo FAČR na pražském Strahově.

Taková akce proti korupčnímu jednání ve fotbale ještě nebyla. Sama asociace zahájila 49 disciplinárních řízení s různými osobami či kluby napříč soutěžemi ve spojitosti s ovlivňováním zápasů či...

7. dubna 2026  15:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.