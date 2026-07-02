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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Nesnesitelně dlouhé divadlo. Jak mazák Tielemans režíroval belgickou Remontadu

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  8:15
Belgický záložník Youri Tielemans je faulován ve vápně Senegalu.

Belgický záložník Youri Tielemans je faulován ve vápně Senegalu. | foto: AP

Belgický záložník Youri Tielemans slaví gól do sítě Senegalu.
Belgický záložník Youri Tielemans proměňuje penaltu proti Senegalu.
Momentka ze zápasu Senegalu s Belgií.
Belgický záložník Youri Tielemans slaví gól do sítě Senegalu.
38 fotografií
Osm minut a pět sekund. Nesnesitelně dlouho se hrálo „divadlo“ kolem penaltové situace v závěru prodloužení mezi fotbalisty Belgie a Senegalu na mistrovství světa, než ho vítězným gólem na 3:2 ukončil belgický kapitán Youri Tielemans. „Věřili jsme, že k žádné penaltě nedojde,“ řekl senegalský trenér Pape Thiaw. „Hráči se snažili rozhodnutí napadnout, zvrátit. Je to jejich právo.“

Nezvrátili, ani nemohli, pokud byli sudí u videa i na hřišti příčetní.

Obrovské drama, během kterého Senegal v posledních třech minutách základní hrací doby ztratil vedení o dvě branky, gradovalo.

Ve 117. minutě prodloužení na přízemní centr Moreiry z levé strany v malém vápně nabíhal Tielemans, protivník Camara ho ve skluzu nakopl a tím mu mu znemožnil zakončení.

Honduraský sudí Said Martínez nechal pokračovat ve hře a Lukebakio během dohrávané akce zblízka senegalskou bránu překopl. Rozhodčí na hřišti pozdržel navázání hry, protože dostal informaci, že souboj Tielemanse s Camarou nemusel být čistý.

Belgie - Senegal 3:2 po prodl., fantastický obrat řídil Tielemans, rozhodl z penalty

Opakované televizní záběry ukázaly, že Camara evidentně fauloval. K monitoru se sudí vydal až po dvou a půl minutách. Víc než minutu zákrok zkoumal, protože rozhodnutí bylo na něm a bylo jasné, že tím ovlivní zápas. Musel mít jistotu.

Když pokutový kop nařídil, nehrálo se další čtyři minuty, protože senegalský stoper Ciss se svalil na penaltový puntík a válel se po trávníku.

Míč držel hromotluk Lukaku, autor gólu na 1:2, který penalty obvykle zahrává.

„Chvíli jsme si povídali a pak mi Romelu řekl: Vezmi to na sebe. A já byl připravený,“ prohlásil Tielemans pro televizi Sporza.

Zákrok Camary se stal v čase 116.40, gól padl v čase 124.45.

Klíčový moment Belgie - Senegal

Jak šel čas

116:40 - faul Camary na Tielemanse

119:13 - sudí Martínez běží k monitoru

120:33 - sudí Martínez má jasno

121:15 - sudí Martínez nařizuje penaltu

124:45 - Tielemans proměňuje penaltu

131:44 - konec utkání Belgie - Senegal 3:2

„Jsem velmi hrdý na to, že jsem kapitánem tohoto týmu. Všichni jsme vítězové a snažíme se ze sebe vydat maximum. Teď si dáme zasloužený den volna,“ říkal Tielemans se smíchem.

Když zavelí kapitán, tak to tak musí být.

Devětadvacetiletý záložník Aston Villy byl pro Belgii v boji o osmifinále šampionátu stěžejním hráčem. Na začátku druhého poločasu za nepříznivého stavu se na hřišti porafal se spoluhráčem Leandro Trossardem.

„Viděl jsem, jak se je Lukaku snažil uklidnit. Ale mně se líbilo, k čemu došlo. Znamená to, že tým není mrtvý, Leandro i Youri jsou pro nás důležití hráči a bylo vidět, že chtějí vyhrát,“ řekl kouč Rudi Garcia. „Ani nevím, proč se hádali. Ale rád vidím hráče, kteří opravdu chtějí situaci zvrátit, když se nevyvíjí dobře.“

Minutu před koncem právě oni dva poslali souboj do prodloužení. Trossard centroval a Tielemans si ve vzdušném souboji poradil s bránícím Niakhatem a hlavou trknul do míče. Byl u něj dřív než brankář Diaw, který osudově chyboval. Niakhate se rozčiloval, že ho protivník strčil, ale šlo o kontakt, který se v podobných situacích pouští.

Poté, když Tielemans dovršil obrat, se hrálo ještě dalších sedm minut. Senegalci měli šanci na vyrovnání z přímého kopu ze šestnácti metrů, ale Sarr bránu překopl.

„Fotbal jsou emoce a my jich měli spoustu,“ řekl belgický kouč Garcia na tiskovce. „Když pět minut před koncem prohráváte dva nula, není snadné se vrátit zpátky a vyhrát.“

V euforii přirovnal počin svého týmu ke slavnému obratu Barcelony v osmifinále Ligy mistrů v roce 2017. Tehdy první zápas vyhrál Paris St. Germain 4:0, v odvetě Barcelona vedla krátce po pauze 3:0, ale když Cavani snížil na 1:3, zdálo se, že víc už nezmůže. Zmohla, v posledních dvou minutách Neymar dvěma góly dal na 5:1 a v páté minutě prodloužení Sergi Roberto vstřelil postupový gól.

Slavný obrat ve Španělsku nazvali Remontada.

„Když jsem před rokem a půl k týmu přišel, věřil jsem, že je v něm kvalita. Sice to není nejlepší tým všech dob, ale dnes večer jsme psali historii,“ pronesl Garcia.

„Ještě jsme nic nevyhráli, jsme jen v osmifinále. Ale teď si vychutnáme naší Remontadu.“

V osmifinále se Belgičané utkají se Spojenými státy, které vyřadily Bosnu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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