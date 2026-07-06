Kam tohle zajde? Milost pro amerického střelce budí vášně, Belgie se odvolala

Podle médií americký prezident Donald Trump osobně požádal o změnu trestu šéfa FIFA Gianniho Infantina. Politický zásah do průběhu šampionátu ve prospěch reprezentace vlastní země vzbudil velkou vlnu kritiky.
Trenér Belgie Rudi Garcia si prý zpočátku myslel, že jde o aprílový žert. „Nevěděl jsem, že 5. července je na mistrovství světa jako 1. dubna. Zní to směšně,“ uvedl francouzský kouč na tiskové konferenci. „Nebráníme Belgii, bráníme fotbal. Je to poprvé v historii mistrovství světa, kdy bylo učiněno takové rozhodnutí,“ řekl Garcia.
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Podpořila ho řada kolegů, rozhodnutí kritizují i světová média. „Pokud to Trump a Infantino opravdu zařídili, je to šílenství,“ uvedl možný nastávající trenér německé reprezentace Jürgen Klopp v televizi MagentaTV.
Také kouč Angličanů Thomas Tuchel reagoval na zrušení trestu s velkým úžasem. „Aby bylo jasno, Balogun podle mě vyloučen být neměl. Ale byl do toho zapojen videorozhodčí. Tři lidé z VAR a rozhodčí to přezkoumali a byli názoru, že to byla červená karta. Takže bylo rozhodnuto,“ řekl Tuchel.
„Kdo pak toto rozhodnutí zruší - a kdy? A na jakém základě? Jak daleko to zajde? Přijde mi to prostě zvláštní. Chceme přece konzistenci v rozhodnutích. Budeme se teď odvolávat, když žlutá karta ve skutečnosti není žlutá karta? O tom by se dalo diskutovat donekonečna. Kde to začíná a kde to končí?“ uvedl německý kouč Anglie.
Když dostal otázku, zda by se snad neměli zeptat amerického prezidenta Trumpa, Tuchel odpověděl: „Možná. To je dobrý začátek.“
Osmifinále mezi USA a Belgií se hraje od 2:00 SELČ v Seattlu. Podle The Athletic teď asociace obou soupeřů mají nejpozději 12 hodin před výkopem předložit svá stanoviska k případu. Podle zprávy byl k posouzení vybrán člen odvolací komise FIFA, který není členem UEFA ani CONCAFAF. Belgii však nebylo zaručeno, že rozhodnutí bude vydáno ještě před zápasem.
Balogun aktuálně může hrát a očekává se, že nastoupí v základní sestavě. Pětadvacetiletý útočník Monaka dal na šampionátu tři góly včetně vítězné trefy proti Bosně a Hercegovině v úvodním kole play off.