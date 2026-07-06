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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Kam tohle zajde? Milost pro amerického střelce budí vášně, Belgie se odvolala

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  11:34
Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA.

Gianni Infantino předává Donaldu Trumpovi Cenu míru FIFA. | foto: Reuters

Americký útočník Folarin Balogun slaví úvodní gól zápasu proti Bosně a...
Oslava ve stylu LeBrona Jamese. Americký útočník Folarin Balogun se raduje z...
Faul Folarina Baloguna (vpravo) na Tarika Muharemoviče, za což americký útočník...
Brazilský rozhodčí Raphael Claus dává v 64. minutě červenou kartu americkému...
31 fotografií
Mezinárodní federace FIFA omilostnila amerického útočníka Folarina Baloguna, automatický jednozápasový trest za vyloučení proti Bosně a Hercegovině mu změnila na roční podmínku. Belgická fotbalová asociace RBFA se ovšem proti takovému rozhodnutí odvolává, píše server The Athletic. Nejlepší střelec Spojených států na turnaji nyní může proti Belgii nastoupit v úterním osmifinále.

Podle médií americký prezident Donald Trump osobně požádal o změnu trestu šéfa FIFA Gianniho Infantina. Politický zásah do průběhu šampionátu ve prospěch reprezentace vlastní země vzbudil velkou vlnu kritiky.

Trenér Belgie Rudi Garcia si prý zpočátku myslel, že jde o aprílový žert. „Nevěděl jsem, že 5. července je na mistrovství světa jako 1. dubna. Zní to směšně,“ uvedl francouzský kouč na tiskové konferenci. „Nebráníme Belgii, bráníme fotbal. Je to poprvé v historii mistrovství světa, kdy bylo učiněno takové rozhodnutí,“ řekl Garcia.

Trump zasáhl do fotbalu. Infantino vyhověl milosti za vyloučení a Belgie je v šoku

Podpořila ho řada kolegů, rozhodnutí kritizují i světová média. „Pokud to Trump a Infantino opravdu zařídili, je to šílenství,“ uvedl možný nastávající trenér německé reprezentace Jürgen Klopp v televizi MagentaTV.

Také kouč Angličanů Thomas Tuchel reagoval na zrušení trestu s velkým úžasem. „Aby bylo jasno, Balogun podle mě vyloučen být neměl. Ale byl do toho zapojen videorozhodčí. Tři lidé z VAR a rozhodčí to přezkoumali a byli názoru, že to byla červená karta. Takže bylo rozhodnuto,“ řekl Tuchel.

„Kdo pak toto rozhodnutí zruší - a kdy? A na jakém základě? Jak daleko to zajde? Přijde mi to prostě zvláštní. Chceme přece konzistenci v rozhodnutích. Budeme se teď odvolávat, když žlutá karta ve skutečnosti není žlutá karta? O tom by se dalo diskutovat donekonečna. Kde to začíná a kde to končí?“ uvedl německý kouč Anglie.

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Když dostal otázku, zda by se snad neměli zeptat amerického prezidenta Trumpa, Tuchel odpověděl: „Možná. To je dobrý začátek.“

Osmifinále mezi USA a Belgií se hraje od 2:00 SELČ v Seattlu. Podle The Athletic teď asociace obou soupeřů mají nejpozději 12 hodin před výkopem předložit svá stanoviska k případu. Podle zprávy byl k posouzení vybrán člen odvolací komise FIFA, který není členem UEFA ani CONCAFAF. Belgii však nebylo zaručeno, že rozhodnutí bude vydáno ještě před zápasem.

Americký útočník Folarin Balogun slaví úvodní gól zápasu proti Bosně a Hercegovině.
Oslava ve stylu LeBrona Jamese. Americký útočník Folarin Balogun se raduje z branky na MS proti Bosně, kterou zařídil postup do osmifinále. Zároveň však viděl i červenou kartu.
Faul Folarina Baloguna (vpravo) na Tarika Muharemoviče, za což americký útočník dostal červenou kartu.
Brazilský rozhodčí Raphael Claus dává v 64. minutě červenou kartu americkému útočníkovi Folarinu Balogunovi.
Souboj o balon mezi americkým útočníkem Folarinem Balogunem (vlevo) a Kerimem Alajbegovičem z Bosny.
31 fotografií

Balogun aktuálně může hrát a očekává se, že nastoupí v základní sestavě. Pětadvacetiletý útočník Monaka dal na šampionátu tři góly včetně vítězné trefy proti Bosně a Hercegovině v úvodním kole play off.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

1/32 finále

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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