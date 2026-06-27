ONLINE: Nový Zéland - Belgie, zaskočí outsider favorita a vyřadí ho z turnaje?

Ze skupiny G vzejde pro play off nejméně jeden tým, který nikdy do vyřazovací fáze šampionátu nepostoupil.
Takřka jisté play off už má Egypt, kterému by dosavadní zisk čtyř bodů měl v nejhorším případě stačit na postup ze třetího místa. Íránu by mohla stačit remíza, Nový Zéland nutně potřebuje vítězství. A zároveň má nejtěžšího soupeře.
Nový Zéland v obou zápasech na MS vedl, na premiérové vítězství na elitním turnaji ale nedosáhl. Poslední pokus má ve Vancouveru proti favoritovi skupiny.
Belgii by mohla stačit i třetí remíza na turnaji. „Cítíme tlak, ale ne paniku. Samozřejmě jsme doufali, že už budeme mít na kontě jedno nebo dvě vítězství. Teď je situace jasná, musíme porazit Nový Zéland. A my ho porazíme,“ ujistil belgický trenér Rudi Garcia.