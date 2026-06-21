ONLINE: Belgie - Írán, postup a výhru, přejí si Evropané. Povede se jim druhý duel?

Situace ve skupině G je po úvodních duelech vyrovnaná, všechny týmy mají po bodu.
Belgičané v prvním kole remizovali s Egyptem 1:1, Nový Zéland pak hrál 2:2 s Íránem. Především Evropané si stěžovali na nepřesvědčivý výkon.
Belgie se snaží zahnat vzpomínku na minulé MS 2022 v Kataru, kde vypadla ve skupinové fázi, přestože přijela jako jeden z favoritů turnaje.
Kvůli válce mezi USA a Íránem přesunul asijský tým před šampionátem svou základnu z Arizony do Mexika.
V pátek podal stížnost u FIFA kvůli cestovním omezením, kterým tým čelí ve Spojených státech. Americké úřady vyžadují, aby tým vstoupil do země do 24 hodin před zápasem a odletěl ve stejný den, což vedlo íránského trenéra Amíra Ghálenoeího k tomu, že Írán označil za „nejvíce utlačovaný“ tým na turnaji.
Jak se vypořádá s druhým utkáním?
T. Courtois - T. Meunier, N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper - N. Raskin, Y. Tielemans, A. Saelemaekers, K. De Bruyne, L. Trossard - R. Lukaku
A. Baíranvánd - S. Hardání, H. Kanaaní, Š. Chalílzadé, A. Nemati, E. Hadžsáfí - R. Rezáíján, S. Ghoddos, S. Ezatolahí, M. Mohebí - M. Taremí
M. Penders, S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, H. Vanaken, C. De Ketelaere, D. Lukébakio, A. Theate, A. Onana, T. Castagne, A. Witsel