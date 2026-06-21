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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

ONLINE: Belgie - Írán, postup a výhru, přejí si Evropané. Povede se jim druhý duel?

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Sledujeme online   20:00
Čtyři body by měly na postup pohodlně stačit, fotbalisté Belgie si pro ně mohou dojít ve druhém kole mistrovství světa proti Íránu. Utkání skupiny G z amerického Los Angeles sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Belgický fanoušek v převleku hranolek před utkáním s Íránem. | foto: Reuters

Situace ve skupině G je po úvodních duelech vyrovnaná, všechny týmy mají po bodu.

Belgičané v prvním kole remizovali s Egyptem 1:1, Nový Zéland pak hrál 2:2 s Íránem. Především Evropané si stěžovali na nepřesvědčivý výkon.

Belgie se snaží zahnat vzpomínku na minulé MS 2022 v Kataru, kde vypadla ve skupinové fázi, přestože přijela jako jeden z favoritů turnaje.

Kvůli válce mezi USA a Íránem přesunul asijský tým před šampionátem svou základnu z Arizony do Mexika.

V pátek podal stížnost u FIFA kvůli cestovním omezením, kterým tým čelí ve Spojených státech. Americké úřady vyžadují, aby tým vstoupil do země do 24 hodin před zápasem a odletěl ve stejný den, což vedlo íránského trenéra Amíra Ghálenoeího k tomu, že Írán označil za „nejvíce utlačovaný“ tým na turnaji.

Jak se vypořádá s druhým utkáním?

MS ve fotbale 2026
21. 6. 2026 21:00
Belgie : Írán
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Sestavy:
T. Courtois - T. Meunier, N. Ngoy, B. Mechele, M. De Cuyper - N. Raskin, Y. Tielemans, A. Saelemaekers, K. De Bruyne, L. Trossard - R. Lukaku
Sestavy:
A. Baíranvánd - S. Hardání, H. Kanaaní, Š. Chalílzadé, A. Nemati, E. Hadžsáfí - R. Rezáíján, S. Ghoddos, S. Ezatolahí, M. Mohebí - M. Taremí
Náhradníci:
M. Penders, S. Lammens, K. De Winter, D. Moreira, M. Fernandez-Pardo, J. Seys, H. Vanaken, C. De Ketelaere, D. Lukébakio, A. Theate, A. Onana, T. Castagne, A. Witsel
Náhradníci:
M. Ghájedí, D. Eckert, P. Níazmánd, A. Džahánbachš, M. Torabí, R. Češmí, M. Mohammadí, M. Ghorbání, A. Razzághíníjá, A. Alípúr, A. Hosejnzádé, Š. Moghánlú, H. Hossejní, Á. Júsefi, D. Írí
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina G

Skupina H

Skupina J

Skupina I

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina F

Skupina E

Skupina H

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
3. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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