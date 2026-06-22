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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Zákrok šampionátu? Brankář deptal Belgii, její kouč řekl: Neotestovali jsme ho dost

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  6:48
Můžete namítnout, že mu stačilo jen natáhnout ruku. Přesto byl íránský brankář Alírezá Baíranvánd zase na svém místě. I díky senzačnímu zákroku kolem hodiny hry vychytal bezgólovou remízu s favorizovanou Belgií a také druhý bod na fotbalovém mistrovství světa. „Neprověřili jsme ho dostatečně, přestože jsme na bránu mířili často,“ kroutil hlavou kouč favorita Rudi García.
Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.

Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií. | foto: Reuters

Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.
Belgičan Nathan Ngoy dostává červenou kartu v duelu s Íránem.
Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.
Belgický záložník Kevin De Bruyne lituje nevyužité šance v utkání s Íránem.
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Začíná se z toho stávat zajímavý trend.

Outsider, bezgólová remíza a fantastický výkon brankáře. Nejprve Vozinha z Kapverd, poté Room z Curacaa. A teď Baíranvánd z Íránu, který zápas v Los Angeles podstatně ovlivnil.

Nejvíc se mluvilo o zákroku po hodině hry.

De Bruyne tak tak stihl oblouček za obranu ve hřišti, načež poslal prudkou nabídku do vápna, tam se balon odrazil k De Cuyperovi a jak už Baíranvánd ležel, tak jen natáhl ruku a dorážku z bezprostřední blízkosti do prázdné vyrazil.

„Je to vynikající gólman a jasná jednička Íránu. Myslím, že tam čtyřicet milionů lidí právě teď staví sochu,“ řekl ve vysílání České televize trenér Jiří Saňák, který v Íránu působil coby asistent v klubu Esteghlal.

„Brankář se rozchytal do takové formy, že se mu pak těžko dává gól,“ přitakal vedle sedící Martin Svědík, trenér brněnské Zbrojovky.

Belgičané přitom mohli i prohrát. Důvtipný gól Taremího po přímém kopu vzal ofsajd, další šance vychytal na druhé straně rovněž výborný Courtois. Zároveň platí, že jediný belgický gól za dvě utkání na šampionátu zatím vstřelil egyptský obránce Hany jako vlastní.

„Musíme si to zanalyzovat, protože jsme si vytvořili tolik šancí aniž bychom skórovali, že je to až frustrující,“ čílil se útočník Romelu Lukaku.

Ten přitom s Íránem vůbec nemusel dohrát, kdyby sudí vyhodnotili jeho zákrok na Baíranvánda jako surovou hru. Urostlý střelec do něj už po třech minutách vletěl a dal mu kolenem do obličeje, když se snažil dorážet přízemní nabídku. Nakonec viděl žlutou kartu a Baíranvánda dlouho ošetřovali.

Poté se však oklepal a nakonec bránu zavřel úplně. A to Belgičané nasbírali souhrnné xG (metrika očekávaných gólů) až 2,26!

Íránský brankář Alírezá Baíranvánd zasahuje v zápase s Belgií.

De Cuypera vychytal znovu, když střílel pravou k zadní tyči. Kryl by nejspíš i závěrečnou ránu Lukebakia, která mířila k šibenici, ale bránu minula. A v úvodu to byl zase De Cuyper, jehož dorážka na Baíranvánda nestačila.

Třiatřicetiletý gólman Baíranvánd v současnosti působí v íránském klubu Tractor Tabríz. Starty má ale i za portugalskou Boavistu či belgické Antverpy.

Právě na tuhle etapu svého života nejspíš vzpomínal, když likvidoval pokusy jednoho belgického střelce za druhým.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina J

Skupina I

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina E

Skupina F

Skupina H

Skupina G

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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