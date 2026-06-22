Zákrok šampionátu? Brankář deptal Belgii, její kouč řekl: Neotestovali jsme ho dost

Začíná se z toho stávat zajímavý trend.
Outsider, bezgólová remíza a fantastický výkon brankáře. Nejprve Vozinha z Kapverd, poté Room z Curacaa. A teď Baíranvánd z Íránu, který zápas v Los Angeles podstatně ovlivnil.
Nejvíc se mluvilo o zákroku po hodině hry.
De Bruyne tak tak stihl oblouček za obranu ve hřišti, načež poslal prudkou nabídku do vápna, tam se balon odrazil k De Cuyperovi a jak už Baíranvánd ležel, tak jen natáhl ruku a dorážku z bezprostřední blízkosti do prázdné vyrazil.
Jak tohle nemohlo skončit gólem?! 🤯— Nova Sport (@novasport_cz) June 21, 2026
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„Je to vynikající gólman a jasná jednička Íránu. Myslím, že tam čtyřicet milionů lidí právě teď staví sochu,“ řekl ve vysílání České televize trenér Jiří Saňák, který v Íránu působil coby asistent v klubu Esteghlal.
„Brankář se rozchytal do takové formy, že se mu pak těžko dává gól,“ přitakal vedle sedící Martin Svědík, trenér brněnské Zbrojovky.
Belgičané přitom mohli i prohrát. Důvtipný gól Taremího po přímém kopu vzal ofsajd, další šance vychytal na druhé straně rovněž výborný Courtois. Zároveň platí, že jediný belgický gól za dvě utkání na šampionátu zatím vstřelil egyptský obránce Hany jako vlastní.
„Musíme si to zanalyzovat, protože jsme si vytvořili tolik šancí aniž bychom skórovali, že je to až frustrující,“ čílil se útočník Romelu Lukaku.
Ten přitom s Íránem vůbec nemusel dohrát, kdyby sudí vyhodnotili jeho zákrok na Baíranvánda jako surovou hru. Urostlý střelec do něj už po třech minutách vletěl a dal mu kolenem do obličeje, když se snažil dorážet přízemní nabídku. Nakonec viděl žlutou kartu a Baíranvánda dlouho ošetřovali.
Poté se však oklepal a nakonec bránu zavřel úplně. A to Belgičané nasbírali souhrnné xG (metrika očekávaných gólů) až 2,26!
De Cuypera vychytal znovu, když střílel pravou k zadní tyči. Kryl by nejspíš i závěrečnou ránu Lukebakia, která mířila k šibenici, ale bránu minula. A v úvodu to byl zase De Cuyper, jehož dorážka na Baíranvánda nestačila.
Třiatřicetiletý gólman Baíranvánd v současnosti působí v íránském klubu Tractor Tabríz. Starty má ale i za portugalskou Boavistu či belgické Antverpy.
Právě na tuhle etapu svého života nejspíš vzpomínal, když likvidoval pokusy jednoho belgického střelce za druhým.