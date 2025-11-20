Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Martin Dahlin, někdejší špičkový švédský útočník, zalovil ve skleněné nádobě a vytáhl papírek s písmeny SF8.
Los a termíny baráže
26. března: Česko – Irsko
31. března: Česko/Irsko – Dánsko/Severní Makedonie
Znamenalo to, že pořadatelem finálového souboje barážové větve D bude úspěšnější z dvojice Česko – Irsko. To je pro národní mužstvo v boji o šampionát zásadní.
„Těší nás, že můžeme baráž hrát doma. Je to velká výhoda, ale řešit to můžeme až poté, co zvládneme Irsko,“ podotkl Ladislav Krejčí, stoper z Wolverhamptonu.
„Irsko je velice nepříjemný a houževnatý soupeř, což jsme měli možnost vidět v jejich posledním kvalifikačním zápase v Maďarsku. Věřím, že naší velkou výhodou bude domácí prostředí, zápas zvládneme a přiblížíme se tak společnému a vysněnému cíli,“ prohlásil slávistický záložník Lukáš Provod.
Že budou Češi hrát v domácím prostředí semifinále, se vědělo od pondělí, kdy si výhrou nad Gibraltarem i shodou výsledků v dalších skupinách zajistili postavení v druhém výkonnostním koši.
Pak už jen delegace v čele s předsedou asociace Davidem Trundou a generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem čekala, které protivníky tým dostane.
Nejdřív se dozvěděla, že v případném finále může být jeho těžším protivníkem Dánsko, tým z prvního výkonnostního koše.
Z třetího koše, odkud vzešel soupeř pro semifinále, postupně vypadly Bosna, Albánie a Kosovo. V tu chvíli bylo jasné, že na Čechy zbylo Irsko.
„Osobně jsem si přál Albánii, dařilo se mi proti nim, dal jsem jim doma dva góly v Lize národů. Všichni soupeři jsou kvalitní, los nám určil Irsko, věřím v naší sílu, bojovnost a doufám, že to doma urveme,“ řekl slávistický útočník Tomáš Chorý.
„Ale los není určitě jednoduchý. Týmy z ostrovů jsme v poslední době tolik nepotkávali, o to víc se musíme na Iry připravit, aby nás co nejméně věcí překvapilo. V klubu mám jednoho irského spoluhráče, o vzájemném utkání jsme se bavili. Bylo by fajn na sebe narazit,“ poznamenal Krejčí.
Irsko se do baráže kvalifikovalo doslova na poslední chvíli.
Ještě před listopadovým srazem bylo s jedinou výhrou na třetím místě za Portugalskem a Maďarskem. Soupeři, se kterými se mělo utkat.
Nejdříve senzačně doma porazilo 2:0 lídra z Portugalska, ke kterému dvěma góly přispěl útočník Troy Parrott. Červenou kartu navíc viděl Cristiano Ronaldo a hrozí mu, že nestihne úvod mistrovství světa.
V Maďarsku šlo Irům o všechno, dvakrát prohrávali a dotáhli se, podruhé v osmdesáté minutě. A z posledního nákopu v šesté minutě nastavení obrátilo vývoj celé skupiny a vystřídalo Maďarsko na druhé příčce. Všechny tři irské góly zařídil opět hrdina Troy Parrott, jednoznačně nejnebezpečnější hráč, jenž působí v nizozemském Alkmaaru.
Kádr soupeře čítá hráče převážně z anglické Premier League, v poslední základní sestavě jich hrálo pět, dva z Brentfordu i Evertonu a jeden z Burnley.
Dodatečná kvalifikace o mistrovství světa
Play off UEFA
semifinále 26. března: Itálie - Severní Irsko, Ukrajina - Švédsko, Turecko - Rumunsko, Dánsko - Severní Makedonie, Wales - Bosna, Polsko - Albánie, Slovensko - Kosovo, Česko - Irsko
finále 31. března: Wales/Bosna - Itálie/Severní Irsko, Ukrajina/Švédsko - Polsko/Albánie, Slovensko/Kosovo - Turecko/Rumunsko, Česko/Irsko - Dánsko/Severní Makedonie
Mezikontinentální baráž
semifinále 26. března: Nová Kaledonie - Jamajka, Bolívie - Surinam
finále 31. března: DR Kongo - Nová Kaledonie/Jamajka, Irák - Bolívie/Surinam
Irští fotbalisté hrají také ve skotském Celticu nebo druhé nejvyšší anglické lize. V týmu působí například brentfordský brankář Caoimhín Kelleher, který dříve chytal v Liverpoolu, nebo známý obránce Seamus Coleman z Evertonu.
„Bylo mi celkem jedno, který tým dostaneme. Důležitější bylo, abychom finále hráli doma,“ řekl irský kouč Heimir Hallgrímsson pro RTÉ Sport. „Řekl bych, že Česko a Maďarsko (poslední irský soupeř v kvalifikační skupině) mají podobné týmy. Musíme si je zanalyzovat. Máme spoustu času, takže si o nich můžeme promluvit později. Ale samozřejmě to bude těžký zápas.“
Play off UEFA, jak se baráž evropských mužstev oficiálně nazývá, se zúčastní šestnáct zemí. Dvanáct z nich včetně Česka skončilo těsně za přímým postupem z kvalifikace a zbývajícím čtyřem účast zajistilo vítězství v jedné ze skupin loňské Ligy národů.
Ve finále pak české národní mužstvo může potkat naopak tým, kterému na poslední chvíli utekl přímý postup. A rovněž v nastavení. Dánové hájili první příčku ve Skotsku, protože předtím nezvládli domácí souboj s Běloruskem. Mohli si zajistit účast v Severní Americe s předstihem, jenže remizovali 2:2.
Ve Skotsku dlouho vzdorovali, dvakrát prohrávali a když devět minut před koncem i v deseti srovnali 2:2, zdálo se, že jim postup neunikne. Ale ve třetí minutě nastavení využil špatného odkopu Kieran Tierney, který skóroval obalovačkou na zadní tyč. Skotové poté přidali ještě čtvrtý gól z poloviny hřiště, když Dánové zoufale útočili.
S Dánskem se český tým utkal naposledy na Euru 2021, ve čtvrtfinále padl 1:2 po gólech Delaneyho a Dolberga, jediný gól reprezentantů vstřelil Patrik Schick, nejlepší střelec na turnaji.
Teď by se oba týmy mohly porvat o postup na světový šampionát.
Dánové jsou žebříčkově o třiadvacet míst před Českem. V bráně je Kasper Schmeichel, syn legendárního gólmana Petera Schmeichela. V kádru mají fotbalisty z Premier League, francouzské, italské, německé i španělské nejvyšší soutěže. Andreas Christensen je stoperem Barcelony, Patrick Dorgu obráncem Manchesteru United, Rasmus Höjlund útočníkem Neapole. Kapitána dělá Pierre-Emile Höjbjerg, který působí v Marseille.
Dánsko ve své kvalifikační skupině prohrálo jediný zápas, a to ten poslední se Skotskem, se kterým v úvodu remizovalo. Dvakrát porazilo Řeky a jednou Bělorusy, kteří jim v opakovaném souboji pořádně zavařili.
I proto teď musí hrát baráž.
Nejdřív je ale čeká souboj se Severní Makedonií, která v poslední baráži potrápila a vyřadila Itálii, pak padla s Portugalskem ve finále.
„Los snů“, nadepsal svůj článek k baráži dánský Tipsbladet.
Autoři byli ovlivněni především semifinálovým losem, kdy Dánsko dostalo vedle Kosova papírově nejslabšího protivníka. Na případného soupeře pro finále se už názory různí.
„Není úplně optimální hrát finále venku a navíc v Česku. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že český tým není tak silný, když nedávno prohrál na Faerských ostrovech.“
Zároveň jsou Dánové opatrní, děsí je listopadové kolapsy.
Mužstva byla rozdělena do čtyř výkonnostních košů a los je rozřadil do čtyř samostatných větví. V každé z nich tým odehraje semifinále a úspěšnější z něj poté finále na jeden zápas. Na mistrovství světa postoupí vítěz finálového utkání.
Rozdělení do košů v evropské baráži
Koš 1: Itálie, Dánsko, Turecko, Ukrajina.
Koš 2: Polsko, Wales, Česko, Slovensko.
Koš 3: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo.
Koš 4: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko