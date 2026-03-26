Příběhy baráže: Vyletí zase Itálie? Uspět mohou Slováci i známý Angličan se Švédy

Odkiaľ ste? Slováci řeší před Kosovem i fanoušky
Stejně jako Češi mají v úvodním barážovém semifinále výhodu domácího prostředí, což je proti nevyzpytatelnému Kosovu jednoznačný bonus. Hostí ho na bratislavském Tehelném poli.
Když postoupí, čeká je ve finále vítěz dvojice Turecko – Rumunsko, pokud by zvládli i druhý krok, podívají se na první světový šampionát od Jižní Afriky 2010, což by byl pro italského trenéra Francesca Calzonu obrovský úspěch.
Před úvodem baráže ale Slováci řeší i problémy s fanoušky.
Bouřliví balkánští příznivci totiž nejspíš využili díru v bezpečnostním systému a hromadně zakoupili lístky i mezi domácí příznivce. „Evidujeme několik podezřelých jmen s balkánským příjmením. Což zároveň mohou být jak občané EU, tak držitelé slovenského pasu,“ reagoval slovenský fotbalový svaz.
Pokud by se skutečně pokusili kosovští občané dostat mezi domácí, bezpečnostní služba je odhalí na základě dokladů totožnosti. Až pak vyhodnotí, jestli je vpustí do speciálně vyhrazeného sektoru, nebo je na stadion kvůli rizikovosti nepustí vůbec.
Tamní asociace zároveň uklidňuje, že kosovští příznivci nejsou nebezpeční a že mezi ní a soupeřem panují korektní vztahy.