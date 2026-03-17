Koubkova první nominace. Koho povolá na baráž o mistrovství světa?

Do výkopu semifinále baráže o mistrovství světa proti Irsku zbývá devět dnů. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek ve své první nominaci oznámí jména těch, kteří se pokusí o postup na světový šampionát po dvaceti letech. Přímý přenos ze smíchovského Paspova sálu sledujte od 15 hodin.

Před startem nejdůležitější části roku zůstává hned několik otázek.

Kdo bude kapitánem? Po závěrečném utkání kvalifikace s Gibraltarem (6:0) totiž vedení českého fotbalu odebralo pásku Tomáši Součkovi. Nový kouč Koubek tak musí rozhodnout, kdo povede mužstvo v baráži.

Vrátí se zranění? Záložník Pavel Šulc už v Lyonu trénuje, naopak Adam Hložek z Hoffenheimu v nominaci nejspíš nebude. Podobně je na tom i slávistický gólman Jindřich Staněk. Vrátit by se naopak mohl uzdravený obránce Martin Vitík z Boloni.

V nominaci by neměli chybět ani Patrik Schick z Leverkusenu, Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu nebo Matěj Kovář z Eindhovenu.

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Česko v příštích týdnech čekají dva domácí zápasy. Nejdřív úvodní semifinále s Irskem ve čtvrtek 26. března v Edenu, v případě postupu poté v úterý 31. března na Letné finále s vítězem (či přípravný duel s poraženým) ze souboje Dánsko/Severní Makedonie.

Baráž si Češi zajistili druhým místem v kvalifikaci, kterou před nimi ovládlo Chorvatsko. Na podzim šokovali porážkou 1:2 na Faerských ostrovech, po které skončil trenér Ivan Hašek. Mužstvo poté dočasně vedl jeho asistent Jaroslav Köstl, než vedení asociace ukázalo právě na Koubka.

Ten vedl ještě do září Plzeň, se kterou zažil úspěchy v pohárové Evropě, zahrál si čtvrtfinále Konferenční ligy i osmifinále Evropské ligy. Kvůli špatným výsledkům ho vedení odvolalo a nahradilo Martinem Hyským.

V prosinci se poté dohodl u reprezentace. Čeká ho náročný úkol. A teď poprvé nominuje.

Tipsport - partner programu
Sporting Lisabon vs. Bodo/GlimtFotbal - - 17. 3. 2026:Sporting Lisabon vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
17. 3. 18:45
  • 1.50
  • 5.28
  • 5.69
Arsenal vs. LeverkusenFotbal - - 17. 3. 2026:Arsenal vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.28
  • 5.92
  • 11.80
Manchester City vs. Real MadridFotbal - - 17. 3. 2026:Manchester City vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 1.46
  • 5.40
  • 6.16
Chelsea vs. PSGFotbal - - 17. 3. 2026:Chelsea vs. PSG //www.idnes.cz/sport
17. 3. 21:00
  • 2.12
  • 4.36
  • 3.06
Braga vs. FerencvárosFotbal - - 18. 3. 2026:Braga vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
18. 3. 16:30
  • 1.49
  • 4.55
  • 6.42
Barcelona vs. NewcastleFotbal - - 18. 3. 2026:Barcelona vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
18. 3. 18:45
  • 1.56
  • 4.82
  • 5.13
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
