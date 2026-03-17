Koubkova první nominace. Koho povolá na baráž o mistrovství světa?

Před startem nejdůležitější části roku zůstává hned několik otázek.
Kdo bude kapitánem? Po závěrečném utkání kvalifikace s Gibraltarem (6:0) totiž vedení českého fotbalu odebralo pásku Tomáši Součkovi. Nový kouč Koubek tak musí rozhodnout, kdo povede mužstvo v baráži.
Vrátí se zranění? Záložník Pavel Šulc už v Lyonu trénuje, naopak Adam Hložek z Hoffenheimu v nominaci nejspíš nebude. Podobně je na tom i slávistický gólman Jindřich Staněk. Vrátit by se naopak mohl uzdravený obránce Martin Vitík z Boloni.
V nominaci by neměli chybět ani Patrik Schick z Leverkusenu, Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu nebo Matěj Kovář z Eindhovenu.
Česko v příštích týdnech čekají dva domácí zápasy. Nejdřív úvodní semifinále s Irskem ve čtvrtek 26. března v Edenu, v případě postupu poté v úterý 31. března na Letné finále s vítězem (či přípravný duel s poraženým) ze souboje Dánsko/Severní Makedonie.
Baráž si Češi zajistili druhým místem v kvalifikaci, kterou před nimi ovládlo Chorvatsko. Na podzim šokovali porážkou 1:2 na Faerských ostrovech, po které skončil trenér Ivan Hašek. Mužstvo poté dočasně vedl jeho asistent Jaroslav Köstl, než vedení asociace ukázalo právě na Koubka.
Ten vedl ještě do září Plzeň, se kterou zažil úspěchy v pohárové Evropě, zahrál si čtvrtfinále Konferenční ligy i osmifinále Evropské ligy. Kvůli špatným výsledkům ho vedení odvolalo a nahradilo Martinem Hyským.
V prosinci se poté dohodl u reprezentace. Čeká ho náročný úkol. A teď poprvé nominuje.