Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

  12:37
Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s Irskem. Termíny, systém, výsledky, i kde zápasy sledovat najdete v přehledném textu.
Baráž o MS ve fotbale 2026:

  • Baráž čeká týmy, které v evropské kvalifikaci skončily na druhých místech ve skupinách.
  • Do baráže postoupili také čtyři nejlépe umístění vítězové skupin v Lize národů, kteří ve své kvalifikační skupině neskončili do druhého místa.
  • Barážový pavouk je rozdělen na čtyři části (A,B,C,D), hrát se bude semifinále a finále (oboje na jeden zápas). V semifinále nastoupí doma nasazený tým, ve finále se o domácím celku bude losovat.
  • Na světový šampionát postoupí z každé části jeden tým, celkem tedy čtyři reprezentace.

Los baráže o MS ve fotbale 2026:

Pavouk D

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČasVýsledek
SemifináleSF7DánskoSeverní Makedonie26. března 202620:45
SemifináleSF8ČESKOIrsko26. března 202620:45
FináleFinále DVítěz SF8 (domácí)Vítěz SF731. března 202620:45

Pavouk A

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČasVýsledek
SemifináleSF1ItálieSeverní Irsko26. března 202620:45
SemifináleSF2WalesBosna a Hercegovina26. března 202620:45
FináleFinále AVítěz SF2 (domácí)Vítěz SF131. března 202620:45

Pavouk B

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČasVýsledek
SemifináleSF3UkrajinaŠvédsko26. března 202620:45
SemifináleSF4PolskoAlbánie26. března 202620:45
FináleFinále BVítěz SF3 (domácí)Vítěz SF431. března 202620:45

Pavouk C

FázeZápasTým domácíTým hostéDatumČasVýsledek
SemifináleSF5TureckoRumunsko26. března 202618:00
SemifináleSF6SlovenskoKosovo26. března 202620:45
FináleFinále CVítěz SF6 (domácí)Vítěz SF531. března 202620:45

Kde sledovat české zápasy v baráži o MS 2026:

Zápasy českých fotbalistů v baráži o MS 2026 najdete v programu České televize na kanálu ČT sport. Ostatní vybrané zápasy by měly vysílat stanice Sport 1, Sport 2 a Sport 3.

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

Jak si Češi vedli v kvalifikaci?

  • Světový šampionát poprvé v historii budou hostit tři země – USA, Kanada a Mexiko.
  • Na mistrovství světa 2026 bude poprvé v historii hrát 48 týmů.
  • Z Evropy se na světový šampionát probojuje 16 týmů.
  • Los rozdělil 54 zemí do 12 skupinšesti pětičlenných (začínají v březnu 2025) a šesti čtyřčlenných (začínají v září 2025).
  • Čeští fotbalisté hráli v pětičlenné skupině L.

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026
  • Vítěz každé skupiny postoupil přímo na mistrovství světa 2026.

Konečná tabulka skupiny L:

1.Chorvatsko871026:422
2.Česko851218:816
3.Faerské ostrovy840411:912
4.Černá Hora83058:179
5.Gibraltar80083:280

Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci na MS 2026:

Datum a časZápasVýsledek
sobota 22. března, 20:45Česko – Faerské ostrovy2:1
úterý 25. března, 20:45Gibraltar – Česko0:4
pátek 6. června, 20:45Česko – Černá Hora2:0
pondělí 9. června, 20:45Chorvatsko – Česko5:1
pátek 5. září, 20:45Černá Hora – Česko0:2
čtvrtek 9. října, 20:45Česko – Chorvatsko0:0
neděle 12. října, 18:00Faerské ostrovy – Česko2:1
pondělí 17. listopadu, 20:45Česko – Gibraltar6:0

Jak si čeští fotbalisté vedli v minulosti?

Čeští fotbalisté si na mistrovství světa zahráli pouze jednou v roce 2006. Po porážkách s Itálií (0:2), Ghanou (0:2) a výhře nad USA (3:0) obsadili ve skupině 3. místo a do vyřazovacích bojů nepostoupili.

RokPořadatel MSČesko v kvalifikaciČesko na MS
1998Francie3. místonepostoupilo
2002Jižní Korea a Japonsko2. místo – barážnepostoupilo
2006Německo2. místo – barážkonec ve skupině (3. místo)
2010Jižní Afrika3. místonepostoupilo
2014Brazílie3. místonepostoupilo
2018Rusko3. místonepostoupilo
2022Katar3. místo – barážnepostoupilo
2026USA, Kanada a Mexiko??

Jak vypadají ostatní kvalifikační skupiny:

Skupina A: Německo, Slovensko, S. Irsko, Lucembursko.

Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.

Skupina C: Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.

Skupina D: Francie, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.

Skupina E: Španělsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.

Skupina F: Portugalsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.

Skupina G: Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.

Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.

Skupina I: Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.

Skupina J: Belgie, Wales, S. Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.

Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.

Skupina L: Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

