Baráž o MS ve fotbale 2026:
- Baráž čeká týmy, které v evropské kvalifikaci skončily na druhých místech ve skupinách.
- Do baráže postoupili také čtyři nejlépe umístění vítězové skupin v Lize národů, kteří ve své kvalifikační skupině neskončili do druhého místa.
- Barážový pavouk je rozdělen na čtyři části (A,B,C,D), hrát se bude semifinále a finále (oboje na jeden zápas). V semifinále nastoupí doma nasazený tým, ve finále se o domácím celku bude losovat.
- Na světový šampionát postoupí z každé části jeden tým, celkem tedy čtyři reprezentace.
Los baráže o MS ve fotbale 2026:
Pavouk D
|Fáze
|Zápas
|Tým domácí
|Tým hosté
|Datum
|Čas
|Výsledek
|Semifinále
|SF7
|Dánsko
|Severní Makedonie
|26. března 2026
|20:45
|Semifinále
|SF8
|ČESKO
|Irsko
|26. března 2026
|20:45
|Finále
|Finále D
|Vítěz SF8 (domácí)
|Vítěz SF7
|31. března 2026
|20:45
Pavouk A
|Fáze
|Zápas
|Tým domácí
|Tým hosté
|Datum
|Čas
|Výsledek
|Semifinále
|SF1
|Itálie
|Severní Irsko
|26. března 2026
|20:45
|Semifinále
|SF2
|Wales
|Bosna a Hercegovina
|26. března 2026
|20:45
|Finále
|Finále A
|Vítěz SF2 (domácí)
|Vítěz SF1
|31. března 2026
|20:45
Pavouk B
|Fáze
|Zápas
|Tým domácí
|Tým hosté
|Datum
|Čas
|Výsledek
|Semifinále
|SF3
|Ukrajina
|Švédsko
|26. března 2026
|20:45
|Semifinále
|SF4
|Polsko
|Albánie
|26. března 2026
|20:45
|Finále
|Finále B
|Vítěz SF3 (domácí)
|Vítěz SF4
|31. března 2026
|20:45
Pavouk C
|Fáze
|Zápas
|Tým domácí
|Tým hosté
|Datum
|Čas
|Výsledek
|Semifinále
|SF5
|Turecko
|Rumunsko
|26. března 2026
|18:00
|Semifinále
|SF6
|Slovensko
|Kosovo
|26. března 2026
|20:45
|Finále
|Finále C
|Vítěz SF6 (domácí)
|Vítěz SF5
|31. března 2026
|20:45
Kde sledovat české zápasy v baráži o MS 2026:
Zápasy českých fotbalistů v baráži o MS 2026 najdete v programu České televize na kanálu ČT sport. Ostatní vybrané zápasy by měly vysílat stanice Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
Jak si Češi vedli v kvalifikaci?
- Světový šampionát poprvé v historii budou hostit tři země – USA, Kanada a Mexiko.
- Na mistrovství světa 2026 bude poprvé v historii hrát 48 týmů.
- Z Evropy se na světový šampionát probojuje 16 týmů.
- Los rozdělil 54 zemí do 12 skupin – šesti pětičlenných (začínají v březnu 2025) a šesti čtyřčlenných (začínají v září 2025).
- Čeští fotbalisté hráli v pětičlenné skupině L.
- Vítěz každé skupiny postoupil přímo na mistrovství světa 2026.
Konečná tabulka skupiny L:
|1.
|Chorvatsko
|8
|7
|1
|0
|26:4
|22
|2.
|Česko
|8
|5
|1
|2
|18:8
|16
|3.
|Faerské ostrovy
|8
|4
|0
|4
|11:9
|12
|4.
|Černá Hora
|8
|3
|0
|5
|8:17
|9
|5.
|Gibraltar
|8
|0
|0
|8
|3:28
|0
Zápasy českých fotbalistů v kvalifikaci na MS 2026:
|Datum a čas
|Zápas
|Výsledek
|sobota 22. března, 20:45
|Česko – Faerské ostrovy
|2:1
|úterý 25. března, 20:45
|Gibraltar – Česko
|0:4
|pátek 6. června, 20:45
|Česko – Černá Hora
|2:0
|pondělí 9. června, 20:45
|Chorvatsko – Česko
|5:1
|pátek 5. září, 20:45
|Černá Hora – Česko
|0:2
|čtvrtek 9. října, 20:45
|Česko – Chorvatsko
|0:0
|neděle 12. října, 18:00
|Faerské ostrovy – Česko
|2:1
|pondělí 17. listopadu, 20:45
|Česko – Gibraltar
|6:0
Jak si čeští fotbalisté vedli v minulosti?
Čeští fotbalisté si na mistrovství světa zahráli pouze jednou v roce 2006. Po porážkách s Itálií (0:2), Ghanou (0:2) a výhře nad USA (3:0) obsadili ve skupině 3. místo a do vyřazovacích bojů nepostoupili.
|Rok
|Pořadatel MS
|Česko v kvalifikaci
|Česko na MS
|1998
|Francie
|3. místo
|nepostoupilo
|2002
|Jižní Korea a Japonsko
|2. místo – baráž
|nepostoupilo
|2006
|Německo
|2. místo – baráž
|konec ve skupině (3. místo)
|2010
|Jižní Afrika
|3. místo
|nepostoupilo
|2014
|Brazílie
|3. místo
|nepostoupilo
|2018
|Rusko
|3. místo
|nepostoupilo
|2022
|Katar
|3. místo – baráž
|nepostoupilo
|2026
|USA, Kanada a Mexiko
|?
|?
Jak vypadají ostatní kvalifikační skupiny:
Skupina A: Německo, Slovensko, S. Irsko, Lucembursko.
Skupina B: Švýcarsko, Švédsko, Slovinsko, Kosovo.
Skupina C: Dánsko, Řecko, Skotsko, Bělorusko.
Skupina D: Francie, Ukrajina, Island, Ázerbájdžán.
Skupina E: Španělsko, Turecko, Gruzie, Bulharsko.
Skupina F: Portugalsko, Maďarsko, Irsko, Arménie.
Skupina G: Nizozemsko, Polsko, Finsko, Litva, Malta.
Skupina H: Rakousko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kypr, San Marino.
Skupina I: Itálie, Norsko, Izrael, Estonsko, Moldavsko.
Skupina J: Belgie, Wales, S. Makedonie, Kazachstán, Lichtenštejnsko.
Skupina K: Anglie, Srbsko, Albánie, Lotyšsko, Andorra.
Skupina L: Chorvatsko, Česko, Černá Hora, Faerské ostrovy, Gibraltar.