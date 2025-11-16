Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. Šance českých fotbalistů na domácí prostředí v úvodním utkání jarní baráže o mistrovství světa o pořádný kus vzrostly. Češi potřebovali, aby vypadl aspoň jeden výše postavený tým ve světovém žebříčku, což zařídili v neděli Irové, kteří v posledním utkání své skupiny senzačně vyšachovali Maďary v Budapešti.

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Tím se národní tým v živém pořadí opět vrátil do druhého koše, který zaručuje pořadatelství onoho barážového semifinále.

Kdyby v listopadu neřádil irský národní hrdina Troy Parrott, jenž přidal ke dvěma gólům Portugalsku (2:0) ještě parádní hattrick Maďarům (3:2), museli by Češi dál čekat.

Na prohru Slováků, zaváhání Walesu či nově také třeba Ukrajiny.

Portugalci jsou posedmé v řadě na MS, postup pečetila výhra 9:1 nad Arménií

Teď si můžou zase trochu ulevit, byť jistotu stále ještě nemají. Kdyby v úterý senzačně Bosna vyhrála v Rakousku, poslala by svého soupeře do baráže a Čechy zase odsunula o jednu příčku zpátky. Rakousko je totiž ve světovém žebříčku daleko před národním týmem.

Právě pořadí světového žebříčku rozhoduje o rozdělení do barážových košů. Body se v něm připisují a odečítají za výsledky podle pořadí soupeřů podobně jako v šachu. Čím slabšího soka porazíte, tím méně bodů získáte. Ale pokud s outsiderem zaváháte, odečet vás bude hodně bolet.

Český tým i kvůli prohře na Faerských ostrovech zatím balancuje na hraně druhého a třetího koše, což je dělící čára mezi pořadatelstvím semifinálového barážového utkání. Právě tyhle dva koše na sebe v březnu v úvodním utkání narazí. Hraje se na jeden zápas a vítěz postoupí do finále, které se hraje stejným způsobem, jen už se losuje náhodně.

Účast v baráži už mají Češi jistou, v kvalifikační skupině skončí nejhůř druzí.

Rozdělení do košů

Podle předpokládaného umístění v kvalifikaci

1. koš: Itálie, Turecko, Ukrajina, Polsko

2. koš: Wales, Slovensko, Skotsko, Česko

3. koš: Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo

4. koš: Rumunsko, Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko

Poznámka: První tři koše určuje pořadí v žebříčku FIFA. Čtvrtý koš obsadí vítězové Ligy národů, které v kvalifikaci skončili mimo první dvě příčky.

Ještě před víkendem mohla českou pozici ve druhém koši ohrozit spousta různých možností, teď už zbývá jen Bosna.

Pokud navíc Slováci prohrají v Německu, Wales neporazí Severní Makedonii, nebo Ukrajina nezdolá Island, mají Češi automaticky jistotu druhého koše, protože by poskočili ještě o další místo. A stačí, aby se stala jen jedna z uvedených možností.

V těchto případech by Čechy nemělo ohrozit ani případné pondělní fiasko s Gibraltarem, za které by sice v žebříčku odečetlo hromadu bodů, jenže všichni potenciální soupeři ve třetím koši teď ztrácí víc než 80, což je nereálné stáhnout. Za porážku by Češi odečetli jen lehce přes 20 bodů.

Zajímavé je, že pokud by v posledním kvalifikačním utkání selhali naráz zmínění Ukrajinci, Velšané, Slováci a k nim ještě Skotové proti Dánsku, pak by se Češi po vítězství nad Gibraltarem posunuli až do prvního koše.

To je nicméně krajně nereálná varianta.

Už se dá ale pomalu odhadovat, s kým by se národní tým v březnu utkal. Pokud by pořadí zůstalo, hostil by jednu ze zemí ve třetím koši. Tedy Irsko, Albánii, Bosnu a Hercegovinu (nesmí porazit Rakousko), nebo Kosovo.

