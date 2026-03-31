Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

David Čermák
  7:17
Čtyřikrát se doufalo, věřilo, fandilo. Pokaždé se naděje překlopila v těžké zklamání, ze kterého se nedá jen tak oklepat. Zvlášť s vědomím, že další šance přijde až za čtyři roky. Čtyři pokusy o fotbalové mistrovství světa, čtyřikrát nic. Vyjde teď pátý? Zápas dvacetiletí je tu.
Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva) | foto: Michal Růžička, MAFRA

Večer proti Dánsku, před natřískanou Letnou, asi ne jako favorit, zato s očekáváním, které vystupňoval čas.

Od roku 2006 nebyl národní tým tak blízko největší fotbalové akci planety.

„Jdeme do zápasu s optimismem a vírou to dokázat,“ přesvědčoval na úterní tiskovce trenér Miroslav Koubek. „A že jsou favoritem Dánové? Logicky, na základě dlouhodobých výsledků. Ale nám to nevadí.“

Zlobila sluchátka, překlad neslyšel. Finále vyhlížíme s optimismem, těší se Koubek

Pravda: Dánsko útočí na třetí postup na MS v řadě. Česko naopak potřebuje prolomit nehezkou sérii. Potřebujete připomenutí?

2010. Šampionát v Jihoafrické republice a první marný pokus. Ve skupině Češi finišovali až za Slovenskem a Slovinskem, bez šance na postup. A fanoušci se vztekali, když při prohraném federálním derby v přenosu televize Nova poslouchali dvojjazyčný komentář včetně závěrečného slovenského křepčení: „Bravo! Fantastický výsledok!“

2014. Postup do Brazílie zauzloval už los, Česko vyfasovalo těžkou skupinu. Skončilo třetí za Italy a Dány, hotovo ovšem bylo už dvě kola před koncem. I proto, že tým s kapitánem Rosickým předtím doma ostudně vybouchl s Arménií.

Postoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa?

2018. Snaha o mistrovství v Rusku končila na hraně trapasu, po druhém místě za suverénními Němci totiž nečekaně chňapli Severní Irové. Když Česko v Belfastu přišlo o naději, obránce Gebre Selassie v mixzóně neudržel slzy.

2022. Vzhůru do Kataru? Kdepak. V kvalifikační skupině národní tým skončil až třetí za Belgií a Walesem, druhou šanci v baráži přivála novinka jménem Liga národů. Jenže Češi stejně vylétli v prvním kole, po těsné porážce se Švédy. Tehdejší kapitán Souček jen zoufale vydechl: „Přišli jsme o sen. Kdo ví, co bude za čtyři roky.“

Uteklo to rychle, ne?

Večer vypukne závěrečná bitva o turnaj, který spolupořádají USA, Kanada a Mexiko, v cestě stojí Dánsko. Což je při vší úctě jiný kalibr než Irsko, které národní tým se štěstím na penalty přetlačil v prvním kole. Už jen pohled na soupisku napoví, že Češi tentokrát narazí na top kvalitu. Osmnáct hráčů z pěti elitních světových lig, další tři z Portugalska, po jednom z Belgie, Norska, Spojených států a z domácí soutěže jen nováček, obránce Bak Jensen.

O takové síle si Česko může nechat zdát, ale nejde jen o jména. V Dánsku se o fotbale přemýšlí trochu jinak, s větším přesahem a rozhodně s ohledem na budoucnost. Třeba i za cenu neotřelých řešení, což je znát třeba na příběhu reprezentačního kouče Briana Riemera.

Dánové znovu řeší výšku Čechů. Nesmíme je pustit ke standardkám, varuje kouč

Všimli jste si, že má za sebou v dospělé kategorii jediné angažmá v roli hlavního trenéra? Navíc nijak extra vydařené? V Anderlechtu Brusel vydržel necelé dva roky, trápící se klub nezvedl tak, jak se čekalo, a vedení Riemera odvolalo pro „nedostatečné výkony“.

Předtím byl asistentem v anglickém Brentfordu a dlouho trénoval mládež v Kodani. Stačilo by v Česku obdobné „sívíčko“ na trénování reprezentace?

Spíš ne, zato Dánové jsou přesvědčení, že našli toho pravého. Očekávají totiž víc než „jen“ body. „Brian se umí vyrovnat s tlakem na výsledky, ale taky skvěle sedí do naší vize,“ přivítal Riemera před rokem a půl Peter Möller, ředitel asociace. „V zápasech chceme dominovat, hrát ofenzivně a technicky.“

Je to znát. V prvním kole baráže Dánové zničili Severní Makedonii 4:0, přímý postup si předtím nechali utéct jen kvůli dvěma zbytečným ztrátám v závěru kvalifikace. Tak jak na ně? A v jakém složení?

„Tady se nic nedozvíte, to by bylo nemoudré,“ pousmál se před novináři kouč Koubek. Očekává se, že vrátí do sestavy nedávného kapitána Součka, možná vsadí vlevo na zkušeného sparťana Zeleného a celkově zvolí o něco defenzivnější styl.

Bude to stačit?

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Zemřela talentovaná hráčka Mladé Boleslavi, liga žen začne minutou ticha

Nicol Valentová, mladá fotbalistka Mladé Boleslavi, zemřela nečekaně v pouhých...

V české fotbalové lize žen začíná tento víkend nadstavbová část. Čtyři týmy čeká Skupina o titul, zbylé čtyři o záchranu. Utkání však tentokrát budou mít smutný úvod – minutou ticha se uctí památka...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

Postup! Slaví i penaltový smolař Chytil (druhý zleva)

Čtyřikrát se doufalo, věřilo, fandilo. Pokaždé se naděje překlopila v těžké zklamání, ze kterého se nedá jen tak oklepat. Zvlášť s vědomím, že další šance přijde až za čtyři roky. Čtyři pokusy o...

31. března 2026  7:17

Silný tým s hráči na úrovni. Máme opravdu velký respekt, říká kouč Dánů o Češích

Dánský trenér Brian Riemer na tiskové konferenci na stadionu na Letné před...

Už už se viděli na šampionátu v Americe, ale selhání v závěru kvalifikace loni v listopadu poslalo dánské fotbalisty do nevyzpytatelných oprav. „Samozřejmě, jsme trochu nervózní, cítím takové to...

30. března 2026  20:36

Není žádný plán B, C ani D. Írán bude na mistrovství světa hrát, prohlásil Infantino

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Navzdory válečnému stavu na Blízkém východě počítá prezident mezinárodní federace FIFA Gianni Infantino s účastí fotbalistů Íránu na mistrovství světa. Mexické televizi N+ Univision řekl, že pro...

30. března 2026  19:49

Komu bude fandit Priske? Krejčí o kouči Sparty i o tom, jak to v reprezentaci žije

Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí na tiskové konferenci před...

Když dokončil odpověď o nedávném setkání se sparťanským trenérem Brianem Priskem, kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí si ještě vzal slovo: „Uvidíme, komu bude fandit,“ prohodil s úsměvem a...

30. března 2026  19:29

Nations Games míří do Česka. Prestižní turnaj v malém fotbale se uskuteční v Brně

Čeští fotbalisté slaví gól.

Ideální příprava na mistrovství Evropy či světa. Atraktivní klání proti top týmům. To jsou mezinárodní turnaje Nations Games. Od neděle do úterka (5. - 7. dubna) se tento sportovní svátek odehraje v...

30. března 2026  17:43

Zlobila sluchátka, překlad neslyšel. Finále vyhlížíme s optimismem, těší se Koubek

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek na tiskové konferenci před...

Nejdřív bral otázku dánského novináře v angličtině s nadhledem. „Sprechen Sie Deutsch?“ pobídl v němčině trenér Miroslav Koubek reportéra, když mu nerozuměl a zařízení se sluchátky, která měla...

30. března 2026  17:01

Česko vs. Dánsko: Kde sledovat finále baráže o MS 2026 živě?

Tomáš Souček objímá neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Čeští fotbalisté jsou jediný krok od účasti na mistrovství světa 2026. Po dramatickém postupu přes Irsko je v úterý čeká rozhodující barážový duel proti Dánsku. Kde sledovat zápas živě v televizi a...

30. března 2026  15:27

Dánové znovu řeší výšku Čechů. Nesmíme je pustit ke standardkám, varuje kouč

Dánský kouč Brian Riemer během semifinále baráže proti Severní Makedonii.

Když se minulý týden dozvěděl, že soupeřem ve finále baráže o postup na mistrovství světa jsou Češi, trenéru dánských fotbalistů Brianu Riemerovi naběhlo: „Mají nejvyšší národní tým v Evropě.“ Před...

30. března 2026  14:40

České Budějovice povede Papavasiliou. Jako první Kypřan hrál v Premier League

Nikolas Kalakoutis (vlevo) a Nikodimos Papavasiliou, noví trenéři Budějovic.

Po nečekaném konci portugalského trenéra Pedra Resendeho mají fotbalisté Českých Budějovic nového kouče. Stal se jím kyperský trenér Nikodimos Papavasiliou, který jako první Kypřan nastoupil v...

30. března 2026  13:52

Klopp hecoval Anfield, mluví se o návratu k trénování. Real Madrid? Hloupost, opáčil

Jürgen Klopp po zápase mezi legendami Liverpoolu a Dortmundu.

Po sobotním zápase legend udělal radost fanouškům na Anfieldu, když několikrát oslavně zapumpoval před tribunou, přesně jak to dělával v minulosti. Německý kouč Jürgen Klopp se necelé dva roky po...

30. března 2026  12:45

Kliment o vzletech i pádech: Říkají mi, že je to na knížku. Snad posloužím jako příklad

Premium
Jna Kliment se raduje v barážovém zápas s Irskem.

Původně měl docela jiné plány. Trochu si orazit, nechat okopané nohy odpočinout a pak se vrhnout na stěhování. Nový domov u Olomouce ale teď místo Jana Klimenta zvelebuje manželka a parta stěhováků:...

30. března 2026

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07,  aktualizováno  23:23

