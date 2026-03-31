Zápas dvacetiletí. Amerika, nebo nic. Ukončí čeští fotbalisté nehezkou sérii?

Večer proti Dánsku, před natřískanou Letnou, asi ne jako favorit, zato s očekáváním, které vystupňoval čas.
Od roku 2006 nebyl národní tým tak blízko největší fotbalové akci planety.
„Jdeme do zápasu s optimismem a vírou to dokázat,“ přesvědčoval na úterní tiskovce trenér Miroslav Koubek. „A že jsou favoritem Dánové? Logicky, na základě dlouhodobých výsledků. Ale nám to nevadí.“
Finále vyhlížíme s optimismem, těší se Koubek
Pravda: Dánsko útočí na třetí postup na MS v řadě. Česko naopak potřebuje prolomit nehezkou sérii. Potřebujete připomenutí?
2010. Šampionát v Jihoafrické republice a první marný pokus. Ve skupině Češi finišovali až za Slovenskem a Slovinskem, bez šance na postup. A fanoušci se vztekali, když při prohraném federálním derby v přenosu televize Nova poslouchali dvojjazyčný komentář včetně závěrečného slovenského křepčení: „Bravo! Fantastický výsledok!“
2014. Postup do Brazílie zauzloval už los, Česko vyfasovalo těžkou skupinu. Skončilo třetí za Italy a Dány, hotovo ovšem bylo už dvě kola před koncem. I proto, že tým s kapitánem Rosickým předtím doma ostudně vybouchl s Arménií.
2018. Snaha o mistrovství v Rusku končila na hraně trapasu, po druhém místě za suverénními Němci totiž nečekaně chňapli Severní Irové. Když Česko v Belfastu přišlo o naději, obránce Gebre Selassie v mixzóně neudržel slzy.
2022. Vzhůru do Kataru? Kdepak. V kvalifikační skupině národní tým skončil až třetí za Belgií a Walesem, druhou šanci v baráži přivála novinka jménem Liga národů. Jenže Češi stejně vylétli v prvním kole, po těsné porážce se Švédy. Tehdejší kapitán Souček jen zoufale vydechl: „Přišli jsme o sen. Kdo ví, co bude za čtyři roky.“
Uteklo to rychle, ne?
Večer vypukne závěrečná bitva o turnaj, který spolupořádají USA, Kanada a Mexiko, v cestě stojí Dánsko. Což je při vší úctě jiný kalibr než Irsko, které národní tým se štěstím na penalty přetlačil v prvním kole. Už jen pohled na soupisku napoví, že Češi tentokrát narazí na top kvalitu. Osmnáct hráčů z pěti elitních světových lig, další tři z Portugalska, po jednom z Belgie, Norska, Spojených států a z domácí soutěže jen nováček, obránce Bak Jensen.
O takové síle si Česko může nechat zdát, ale nejde jen o jména. V Dánsku se o fotbale přemýšlí trochu jinak, s větším přesahem a rozhodně s ohledem na budoucnost. Třeba i za cenu neotřelých řešení, což je znát třeba na příběhu reprezentačního kouče Briana Riemera.
Dánové znovu řeší výšku Čechů. Nesmíme je pustit ke standardkám, varuje kouč
Všimli jste si, že má za sebou v dospělé kategorii jediné angažmá v roli hlavního trenéra? Navíc nijak extra vydařené? V Anderlechtu Brusel vydržel necelé dva roky, trápící se klub nezvedl tak, jak se čekalo, a vedení Riemera odvolalo pro „nedostatečné výkony“.
Předtím byl asistentem v anglickém Brentfordu a dlouho trénoval mládež v Kodani. Stačilo by v Česku obdobné „sívíčko“ na trénování reprezentace?
Spíš ne, zato Dánové jsou přesvědčení, že našli toho pravého. Očekávají totiž víc než „jen“ body. „Brian se umí vyrovnat s tlakem na výsledky, ale taky skvěle sedí do naší vize,“ přivítal Riemera před rokem a půl Peter Möller, ředitel asociace. „V zápasech chceme dominovat, hrát ofenzivně a technicky.“
Je to znát. V prvním kole baráže Dánové zničili Severní Makedonii 4:0, přímý postup si předtím nechali utéct jen kvůli dvěma zbytečným ztrátám v závěru kvalifikace. Tak jak na ně? A v jakém složení?
„Tady se nic nedozvíte, to by bylo nemoudré,“ pousmál se před novináři kouč Koubek. Očekává se, že vrátí do sestavy nedávného kapitána Součka, možná vsadí vlevo na zkušeného sparťana Zeleného a celkově zvolí o něco defenzivnější styl.
Bude to stačit?