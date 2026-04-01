Pokud krádež, tak krásná! Pomohl také unikát: Češi ještě penalty nikdy neprohráli

David Čermák
Jiří Čihák
,
  12:40
Jak to vlastně dokázali? Klidně byste mohli namítnout, že to byla krádež, protože zvlášť druhý poločas se proměnil v boj o život. Jen 55 přesných přihrávek, zatímco soupeř jich stihl 377. Jediná česká střela proti devíti dánským. Balon udržel národní tým jen devatenáct (!) procent času. Ale s vypětím všech sil přežil. A to, o čem se dvacet let jen snilo, se proměnilo v kouzelnou skutečnost. Volejte sláva a tři dny se radujte! Fotbalová reprezentace si v červnu zahraje na mistrovství světa v Americe.
Takže pokud krádež, tak krásná!

Česko – Dánsko 3:2.

Po penaltách.

Po zápase, který posloužil jako těžká zkouška pro kardiaky. „Hráči byli fantastičtí. To, co jsem prožil na tomhle kempu, jsem si vždycky představoval jako projev národního mužstva,“ tetelil se spokojený kouč Miroslav Koubek.

Stav 1:1 po 90 minutách.

V prodloužení kapitán Krejčí došťoural balon zblízka za čáru a Češi vedli. Pak vyrovnal hlavičkující dánský náhradník Högh. A šlo se do penalt, které Češi v samostatné historii nikdy neprohráli.

Nejslavnější české a československé penaltové rozstřely

Zlatý Bělehrad. Kdo by mohl zapomenout? Rok 1976 a legendární obloučkem Antonína Panenky. Čechoslováci byli zlatí.

Bronzová Neapol. Úspěch, na který zůstává ve stínu. I tehdy u toho byl mistr Panenka, ale rozstřel proti domácí reprezentaci se v zápase o třetí místo protáhl až do deváté série. Všichni Čechoslováci dali, selhal až italský obránce Fulvio Collovati.

Vzhůru do Wembley. Další medailová senzace, tentokrát v Anglii 1996. Češi vyřadili nabité Francouze a vykročili do finále, rozhodla šestá série a v ní tvrďák Miroslav Kadlec.

Baráž o Ameriku. Nejprve úspěšný rozstřel s Irskem, pak razítko proti Dánům. V obou případech byl za hvězdu brankář Matěj Kovář, který z devíti penalt inkasoval jen čtyřikrát. Tři přitom sám chytil.

Ani teď!

„Přitom je to loterie. Jako když střílíte ze vzduchovky na špejli nebo házíte šipky,“ oddechoval spokojený trenér. „Před rozstřelem jsem věřil, že to dokážeme, ale v žádném případě jsem si nemohl být jistý.“

Dánský bomber Höjlund v první sérii narval břevno. Dreyera vychytal fantom Kovář a Jensen bránu překopl. Z Čechů zaváhal jen Krejčí.

Byl to zázrak? Trochu ano.

Ale jestli fotbal umí být v něčem bláznivý, tak přesně v tomhle.

Měli jste snad ve čtvrtek v Edenu dojem, že národní tým je na dobré cestě? Že se s nástupem kouče Koubka všechno otočí a brána do Ameriky se otevře dokořán?

Upřímně, nevypadalo to tak.

Proti rvavým Irům Češi předvedli hodně nepřesvědčivý výkon, postup je trefil s velkou klikou.

Za pět dní se toho dost změnilo.

Ne že by snad reprezentace Dány rozmetala útočnými výpady a přehrála technicky, ale najednou byl ve hře znát systém. Hráči svědomitě plnili úkoly, místo chaosu vládl řád a pořádek, takže i prezident Petr Pavel mohl v lóži spokojeně pokyvovat hlavou. Také ob místo vedle sedící legendární kouč Arséne Wenger se možná podivoval, jak Češi najednou ožili.

Šťastný Koubek: Někdo musí být nejstarší, vy mlaďasové! Penalty? Jako házet šipky

Šikovní Dánové jako soupeř národnímu týmu seděli daleko víc než irští lamželezové. Češi si ověřili, že když na ně přitlačí a zodpovědně ucpou nebezpečné prostory, dají se jejich zbraně utlumit.

Všechno rozproudil rychlý gól po necelých třech minutách, který zafungoval jako adrenalinová injekce. Letná bouchla nadšením, střelec Šulc po krásné ráně zpoza vápna klouzal do rohu po kolenou, celá lavička vesele poskakovala a zápas chytil od začátku extra náboj. „Důležitější gól jsem zatím v kariéře nedal,“ přitakal.

Trenér Koubek už proti Irům zvládl potlačit ego, což byla mimochodem jedna z jeho prvních výzev směrem k hráčům. Sám posloužil jako příklad: když zjistil, že taktický záměr, který si čtvrt roku poctivě připravoval, nefunguje, hned reagoval a přišel s náhradním plánem.

Klíčová otázka pro čerstvého Fotbalistu roku: Vezme Pavel Šulc na MS za velkou louží i populární kočku Frantu?

Proti Dánům jen navázal: od začátku nasadil bývalého kapitána Součka a stopera Chaloupka, kteří v prvním zápase hru zvedli, přidal ještě sparťanského kliďase Zeleného a hlavně střed hřiště v prvním poločase solidně utemoval. Zato druhá půle?

Uf, uf, uf.

Češi se nechytali, dlouhé minuty zůstali přišpendlení na vlastní polovině, pak už jen ve vápně. Odvaha byla fuč, energie docházela a jen se čekalo, kdy Dánové doručí vyrovnání. Stalo se dvacet minut před koncem: Kovář vyběhl na vysoký míč, který ale netrefil ani on, ani bránící Hranáč, ale hlavičkující Dán Andersen.

Tím se drama jen vystupňovalo.

Radost českých fotbalistů při penaltovém rozstřelu.

Dánové se dál hnali vpřed, Češi zoufale bránili, trenér Koubek vybíhal až do soupeřova vymezeného území. Fanoušci na tribunách si mohli nehty ukousat, ale další gól už nepadl a zápas se natáhl do prodloužení. Už zase!

Krátká pauza domácí vzpružila, Dány naopak utlumila a hra se vyrovnala. A tak rozhodly penalty, které Čechy vystřelily do Ameriky.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

