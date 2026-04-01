Pokud krádež, tak krásná! Pomohl také unikát: Češi ještě penalty nikdy neprohráli

Takže pokud krádež, tak krásná!
Po penaltách.
Po zápase, který posloužil jako těžká zkouška pro kardiaky. „Hráči byli fantastičtí. To, co jsem prožil na tomhle kempu, jsem si vždycky představoval jako projev národního mužstva,“ tetelil se spokojený kouč Miroslav Koubek.
Stav 1:1 po 90 minutách.
V prodloužení kapitán Krejčí došťoural balon zblízka za čáru a Češi vedli. Pak vyrovnal hlavičkující dánský náhradník Högh. A šlo se do penalt, které Češi v samostatné historii nikdy neprohráli.
Nejslavnější české a československé penaltové rozstřely
Zlatý Bělehrad. Kdo by mohl zapomenout? Rok 1976 a legendární obloučkem Antonína Panenky. Čechoslováci byli zlatí.
Bronzová Neapol. Úspěch, na který zůstává ve stínu. I tehdy u toho byl mistr Panenka, ale rozstřel proti domácí reprezentaci se v zápase o třetí místo protáhl až do deváté série. Všichni Čechoslováci dali, selhal až italský obránce Fulvio Collovati.
Vzhůru do Wembley. Další medailová senzace, tentokrát v Anglii 1996. Češi vyřadili nabité Francouze a vykročili do finále, rozhodla šestá série a v ní tvrďák Miroslav Kadlec.
Baráž o Ameriku. Nejprve úspěšný rozstřel s Irskem, pak razítko proti Dánům. V obou případech byl za hvězdu brankář Matěj Kovář, který z devíti penalt inkasoval jen čtyřikrát. Tři přitom sám chytil.
Ani teď!
„Přitom je to loterie. Jako když střílíte ze vzduchovky na špejli nebo házíte šipky,“ oddechoval spokojený trenér. „Před rozstřelem jsem věřil, že to dokážeme, ale v žádném případě jsem si nemohl být jistý.“
Dánský bomber Höjlund v první sérii narval břevno. Dreyera vychytal fantom Kovář a Jensen bránu překopl. Z Čechů zaváhal jen Krejčí.
Byl to zázrak? Trochu ano.
Ale jestli fotbal umí být v něčem bláznivý, tak přesně v tomhle.
Měli jste snad ve čtvrtek v Edenu dojem, že národní tým je na dobré cestě? Že se s nástupem kouče Koubka všechno otočí a brána do Ameriky se otevře dokořán?
Upřímně, nevypadalo to tak.
Proti rvavým Irům Češi předvedli hodně nepřesvědčivý výkon, postup je trefil s velkou klikou.
Za pět dní se toho dost změnilo.
Ne že by snad reprezentace Dány rozmetala útočnými výpady a přehrála technicky, ale najednou byl ve hře znát systém. Hráči svědomitě plnili úkoly, místo chaosu vládl řád a pořádek, takže i prezident Petr Pavel mohl v lóži spokojeně pokyvovat hlavou. Také ob místo vedle sedící legendární kouč Arséne Wenger se možná podivoval, jak Češi najednou ožili.
Šťastný Koubek: Někdo musí být nejstarší, vy mlaďasové! Penalty? Jako házet šipky
Šikovní Dánové jako soupeř národnímu týmu seděli daleko víc než irští lamželezové. Češi si ověřili, že když na ně přitlačí a zodpovědně ucpou nebezpečné prostory, dají se jejich zbraně utlumit.
Všechno rozproudil rychlý gól po necelých třech minutách, který zafungoval jako adrenalinová injekce. Letná bouchla nadšením, střelec Šulc po krásné ráně zpoza vápna klouzal do rohu po kolenou, celá lavička vesele poskakovala a zápas chytil od začátku extra náboj. „Důležitější gól jsem zatím v kariéře nedal,“ přitakal.
Trenér Koubek už proti Irům zvládl potlačit ego, což byla mimochodem jedna z jeho prvních výzev směrem k hráčům. Sám posloužil jako příklad: když zjistil, že taktický záměr, který si čtvrt roku poctivě připravoval, nefunguje, hned reagoval a přišel s náhradním plánem.
Proti Dánům jen navázal: od začátku nasadil bývalého kapitána Součka a stopera Chaloupka, kteří v prvním zápase hru zvedli, přidal ještě sparťanského kliďase Zeleného a hlavně střed hřiště v prvním poločase solidně utemoval. Zato druhá půle?
Uf, uf, uf.
Češi se nechytali, dlouhé minuty zůstali přišpendlení na vlastní polovině, pak už jen ve vápně. Odvaha byla fuč, energie docházela a jen se čekalo, kdy Dánové doručí vyrovnání. Stalo se dvacet minut před koncem: Kovář vyběhl na vysoký míč, který ale netrefil ani on, ani bránící Hranáč, ale hlavičkující Dán Andersen.
Tím se drama jen vystupňovalo.
Dánové se dál hnali vpřed, Češi zoufale bránili, trenér Koubek vybíhal až do soupeřova vymezeného území. Fanoušci na tribunách si mohli nehty ukousat, ale další gól už nepadl a zápas se natáhl do prodloužení. Už zase!
Krátká pauza domácí vzpružila, Dány naopak utlumila a hra se vyrovnala. A tak rozhodly penalty, které Čechy vystřelily do Ameriky.
To bude zážitků! Těšíte se?