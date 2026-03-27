Příběh slovenského kolapsu. Tým zestárl a Calzonovi končí smlouva: Je čas na změny!

Jiří Čihák
  15:48
Stoupl si před kamery a vysvětloval další nezdar. Nevděčná role, které si jako kapitán Sparty v posledních týdnech užil dost. Nejprve šok v domácím poháru s Boleslaví, pak ťafka v derby a vyřazení z Evropy, korunované ostudnou porážkou 0:4 s Alkmaarem. „Probouzí se ve mně vztek,“ těkal očima Lukáš Haraslín, když před čtvrteční půlnocí kousal další facku.
Zklamání slovenských reprezentantů v boji o mistrovství světa. Na snímku jsou Lukáš Haraslín a Dávid Hancko. | foto: AP

Kosovská radost po vedení proti Slovensku.
Ondrej Duda se rozčiluje na rozhodčího.
Lukáš Haraslín (17) slaví gól Kosovu.
Hráči Kosova otáčí duel se Slovenskem v baráži o mistrovství světa.
Tentokrát s reprezentací v boji o mistrovství světa.

Slovensko - Kosovo 3:4.

Místo žhavého finále baráže proti Turecku čeká sousedy jen úterní tryzna s Rumunskem, tedy duel, ve kterém o nic nepůjde. Slováci čekají na postup na šampionát od roku 2010.

„Totálně jsme selhali,“ zlobil se Haraslín, jeden z lídrů. A sobě i celému mužstvu vyčítal hlavně výkon z druhého poločasu. Ten první se totiž Slovákům povedl: právě Haraslín, muž se sedmnáctkou na zádech, posadil balon na hlavu Valjenta a pak sám zaskočil kosovskou defenzivu ukrytou střelou z přímého kopu. Pod hlavní tribunou burcoval publikum, s dlaní u ucha jako by naznačoval: „Křičte a slavte ještě víc. Mnohem hlasitěji!“

V tu chvíli byli Slováci v nebi.

Na konci se propadli do deprese.

Slováci na MS nebudou, s Kosovem selhali v druhé půli. Italové v prvním klání uspěli

V klíčovém utkání dvakrát vedli. I do kabin šli za stavu 2:1. Víc drželi míč, mnohem častěji stříleli. Dalo by se říct, že dlouho dominovali. Přesto se experti v televizním studiu rozčilovali: „Naprostý kolaps v obraně. Kosovo bylo v naší šestnáctce v druhém poločase možná pětkrát nebo šestkrát. A stejně dalo tři góly. Na téhle úrovni neakceptovatelné.“

Co se týmem stalo?

Ani trenér Francesco Calzona nevěděl: „Je to divné.“

Slovenští fotbalisté oslavují trefu Lukáše Haraslína v baráži o mistrovství světa s Kosovem.

Ten opálený chlapík v brýlích s širokými černými obroučkami si během let na Slovensku udělal jméno a část nedůvěřivé veřejnosti si prací získal. Řada hrdých Slováků ale cizince na lavičce národního týmu neskousla nikdy. Třeba Ľubomír Moravčík, legenda legend, do Itala pálil dlouhodobě.

Před Eurem v Německu, kde měli Slováci na lopatě Angličany, pozdější finalisty, a celkově zanechali mnohem lepší dojem než fádní Češi, tvrdil: „Nehodí se to. Přijde mi to neslušné vůči mnoha slovenským a českým trenérům, kteří by v mých očích měli dostat přednost. My přece nejsme národ analfabetů, možná rozumíme fotbalu víc než Italové. Nezlobte se na mě, ale čím si nejvyšší funkci zasloužil zrovna pan Calzona?“

Jak vzpomíná na Haška a proč mu vadí Ital na slovenské lavičce. Moravčík vypráví

Pokud nevíte, jako letitý asistent působil v Neapoli, pomáhal Spallettimu i Sarrimu, což je vysoká trenérská škola, a slovenskému svazu jej doporučil sám Marek Hamšík, jeden z nejlepších slovenských fotbalistů moderní éry. Za starého známého se před čtyřmi lety zaručil, i když byly začátky trudné.

1:2 s Ázerbájdžánem. 1:1 s Běloruskem. 0:0 s Lucemburskem.

To všechno doma!

209 dnů trvalo, než Calzona jako trenér Slovenska konečně vyhrál. Radoval se až na šestý pokus proti Bosně, kdy už ho většina národa odsoudila jako pana Špatného. Výsledky i hra se ovšem postupně otočily, cestou na německé Euro Slováci v kvalifikaci padli jen s Portugalskem a na samotném turnaji se sápali mezi osm nejlepších. I Dávid Hancko, jedna z hvězd, si Calzonův přínos chválil: „Má na nás podobný vliv, jako měl Brian Priske na Spartě.“

Jenže teď je slovenský fotbal opět na rozcestí.

Italský trenér Francesco Calzona, který vede slovenskou fotbalovou reprezentaci.

Sedmapadesátiletému Calzonovi po březnovém srazu vyprší smlouva a nová na stole zatím není. Po blamáži s Kosovem navíc italský kouč připomněl, že tým nutně potřebuje omladit.

Už devíti hráčům ze současného kádru totiž bylo třicet, dalších sedm oslaví jubileum letos, nebo příští rok, včetně zmiňovaných opor Haraslína s Hanckem. Pekaríkovi bude na podzim čtyřicet, Dúbravkovi je sedmatřicet, Hrošovskému třiatřicet a Dudovi jednatřicet. „Nastal čas na změnu práce s mladými hráči,“ naznačil Calzona. „Svaz moje myšlenky i názory dobře zná.“

To však ještě neznamená, že je bude i následovat.

Takže: kudy se zklamané Slovensko vydá? A s kým?

