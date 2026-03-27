Dánské obavy z Čechů: Mají nejvyšší tým v Evropě, hrají hodně fyzický fotbal

  14:36
Trenér dánských fotbalistů Brian Riemer krátce před čtvrteční půlnocí zodpověděl na tiskové konferenci poslední dotaz novinářů, zvedl se od stolu a odcházel z pódia. Když v tom si na mobilu jednoho z reportérů všiml výsledku druhého semifinále baráže o mistrovství světa. Češi v něm porazili Iry a to Riemera nepotěšilo.
Dánsko si poradilo se Severní Makedonií 4:0 a na soupeře čekalo. Jasno bylo přibližně hodinu poté, co v Kodani zápas skončil, byť oba duely měly stejný výkop od 20.45.

„Horor a drama, Dánsko míří do Prahy,“ píše dánský deník Ekstrabladet. Zmiňuje průběh utkání, které v základní hrací době skončilo 2:2 a dospělo do penaltového rozstřelu. A také vážné zranění irského náhradníka Sammieho Szmodicse, jenž po zákroku Štěpána Chaloupka skončil v bezvědomí a noc strávil v nemocnici.

Přišel na penalty, pryč musel na nosítkách. Szmodics po střetu strávil noc v nemocnici

„Český národ touží po mistrovství světa, kde od vyhlášení samostatné republiky v roce 1993 byl jen jednou. A to před dvaceti lety,“ zmiňuje Tipsbladet.

Dánská reprezentace vyslala do Prahy zvědy, duel na tribuně v Edenu sledovali jako pozorovatelé někdejší reprezentant Thomas Kahlenberg a jeden z trenérů mládežnické reprezentace.

Riemer dostane podrobné informace během pátku, až se jeho lidi vrátí do Kodaně.

„V posledních několika měsících jsme soupeře mapovali do nejmenších detailů. S naším analytickým oddělením jsme podrobně sledovali spoustu utkání,“ poznamenal Riemer.

Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

Jenže s nástupem nového českého trenéra Miroslava Koubka jim loňské zápasy reprezentace užitečné být nemusí. A stejně tak jim nic neřekne ani čtvrteční duel proti Irům, kdy Češi jen nakopávali míče do vzduchu a spoléhali na standardky.

Právě to Riemerovi dělá obavy.

„Češi mají nejvyšší národní tým v Evropě,“ zdůraznil dánský kouč. „A taky se jedná o mužstvo, které vyniká skvělou fyzickou kondicí. Takhle nikdo nehraje.“

Jaký způsob hry proti Čechům zvolit? Čelit jim podobně jako Irové, nebo hrát svůj kombinační technický fotbal?

„Bez ohledu na to, jak Češi hrají, se s tím musíme vypořádat,“ přemítal Riemer. „Je jasné, že hru Čechů budeme důkladně analyzovat a hodně práce nás čeká i v tréninku.“

Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Dánové proti Severní Makedonii byli jasným favoritem, nakonec vyhráli přesvědčivě, byť branky dali až po pauze.

„Myslím, že oba poločasy byly herně podobné. Jediný rozdíl byl v tom, že jsme góly dali až po přestávce,“ řekl Riemer.

„Zatím je za námi jen první krok. Moc dobře si uvědomujeme, že jsme ještě nic nevyhráli. Není důvod k oslavám,“ zdůraznil dánský trenér.

„V Praze musíme podat maximální výkon. Jestli chceme postoupit na mistrovství světa, všichni hráči musí ze sebe vydat to nejlepší.“

Experti dánský tým chválili za pečlivou obranu a trpělivost v ofenzívě.

„Dánský fotbal potřebuje hrát na mistrovství,“ prohlásil někdejší známý útočník Nicklas Bendtner. „Za mých časů bylo méně míst, teď se mistrovství světa rozšířilo. Pokud nepostoupíme, bude to katastrofa.“

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Drž se radši zubařiny! spílal irský reportér trenérovi. Toho porážka v Praze bolela

Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson během utkání s Českem.

Ví se o něm, že díky svému nevšednímu přístupu dokázal tenhle bývalý zubař s islandským nároďákem zázračně postoupit na mistrovství světa. A v Irsku doufali, že by s nimi mohl zopakovat totéž. Jenže...

27. března 2026  12:02

Někteří z obviněných v sázkařské kauze měli způsobit škodu přes deset milionů

Policie eskortuje tři obviněné k vazebnímu zasedání na zlínském okresním soudu...

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy se mohla u některých obviněných vyšplhat přes deset milionů korun. Rozsah se u jednotlivých obviněných liší, řekl na dotaz...

27. března 2026  10:36,  aktualizováno  11:03

Přišel na penalty, pryč musel na nosítkách. Szmodics po střetu strávil noc v nemocnici

Závěr zápasů poznamenalo zranění irského hráče.

Pět minut před koncem prodloužení přišel jako pomoc do případného penaltového rozstřelu. Jenže hned chvíli poté narazil do ramene Štěpána Chaloupka a bezvládně sebou práskl o zem. Tma. K ležícímu...

27. března 2026  10:59

Vazba pro Prokeše ve fotbalové kauze je pravomocná, Býmovi a spol. běží lhůta

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

Kvůli fotbalové korupční kauze skončili ve vazbě celkem čtyři obvinění, mezi nimi jsou Jakub Prokeš, bývalý manažer třetiligového Startu Brno, a také Pavel Býma, bývalý funkcionář FC Zlínsko a...

26. března 2026  12:56,  aktualizováno  27. 3. 10:36

Zprvu odstrčený, pak v důležité roli. Můžou mi vzít pásku, ale ne srdce, řekl Souček

Tomáš Souček slaví proměněnou penaltu.

Když fotbalové reprezentaci bylo v semifinále baráže proti Irsku ouvej, přišel na hřiště Tomáš Souček. „A pomohl k obratu,“ uznal trenér Miroslav Koubek. Je prvním koučem národního mužstva, který...

27. března 2026  9:50

Ze dna až k rozhodující penaltě. Kliment: Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil

Jan Kliment vystřelil české reprezentaci postup do finále baráže. Tam čeká...

Troufl si na rozhodující penaltu. V rozstřelu pátou v pořadí. „Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil,“ hlásil Jan Kliment, který fotbalové Česko před čtvrteční půlnocí posunul do finále baráže o...

27. března 2026  8:30

Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.

V hlavě měl jistě plno scénářů, jak se zápas může odvíjet, ale divočejší premiéru na reprezentační lavičce by vymyslet nedokázal. Mizerný úvod a skóre 0:2, vyrovnávací gól chvíli před koncem, pak...

27. března 2026

Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Ladislav Krejčí slaví branku.

V první půli nejprve vybojoval penaltu, čtyři minuty před koncem pak hlavou sám srovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. Když ani to nerozhodlo, následovaly penalty, v nichž kopal jako první z...

27. března 2026  1:16

Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku!

V dospělé kariéře chytil do čtvrtečního večera jedinou penaltu. Před třemi lety, když hostoval ve Spartě, vyčapal na Bohemians útočníka Davida Puškáče. Další hvězdný moment si Matěj Kovář schoval až...

26. března 2026  23:58,  aktualizováno  27. 3.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

27. března 2026

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026 a od postupu je dělí jediná výhra. Baráž odstartovali upracovanou výhrou 3:2 na penalty s Irskem. V cestě už stojí pouze Dánsko....

26. března 2026  23:56

Mohlo by Vás zajímat

