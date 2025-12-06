I na fotbal se nakonec dostalo. Jak Gretzky navnadil Čechy na hratelnou skupinu

Miloslav Novák
David Čermák
,
  9:30
Na olympiádě v Naganu mu před sedmadvaceti lety Češi zničili zlatý sen. V pátek jim Wayne Gretzky, hokejový pánbůh, znovu osudově zkřížil cestu. Ovšem v docela jiné roli. Legendární devětadevadesátka losovala fotbalové mistrovství světa, a jen co se dala do práce, vytáhla z osudí lístek, na kterém se těsnala jména čtyř zemí - včetně Česka.
Selfie Gianniho Infantina, prezidenta USA Donalda Trumpa, mexické prezidentky...

Selfie Gianniho Infantina, prezidenta USA Donalda Trumpa, mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové a premiéra Kanady Marka Carneyho. | foto: AP

Prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová během losu MS ve fotbale.
Herec Kevin Hart (vlevo) a modelka Heidia Klum při losování MS 2026.
Prezident Donald Trump podle scénáře vylosoval USA.
Legendární hokejista Wayne Gretzky během losování základních skupin mistrovství...
17 fotografií

Čeští reprezentanti tak získali ohledně šampionátu první jistotu: pokud v březnové baráži odmetou Iry a (nejspíš) Dány, čekají je ve skupině A soupeři ze tří kontinentů.

Mexiko.

Jižní Korea.

Jihoafrická republika.

To by bylo něco!

Turnaj se sice odehraje převážně ve Spojených státech, ale Mexičané spolu s Kanadou se ujmou role spolupořadatelů.

Legendární hokejista Wayne Gretzky během losování základních skupin mistrovství světa 2026.

Zahajovací zápas turnaje se dokonce 11. června chystá na Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexico City, ale ten se Česka týkat nebude: v případě postupu začnou o pár hodin později v Zapopanu proti Jižní Koreji.

První komplikace? Každý zápas by národní tým odehrál na jiném stadionu, což s sebou nese úmorné cestování. Na druhé utkání s Jihoafričany by se přemisťoval do Atlanty, což znamená tři a půl hodiny v letadle. A pak zase zpátky do Mexika: putování na devadesátitisícový Aztécký stadion, který leží v dvoutisícové nadmořské výšce, spolkne necelé čtyři hodiny. To všechno během třinácti dnů. Uf!

Že případné trmácení má cenu řešit až po baráži? To sotva, už teď je potřeba vytvořit plán pro případ, že by se americký sen vyplnil. A možná i sledovat soupeře, na které reprezentace běžně nenaráží.

Estadio Azteca neboli Aztécký stadion v Ciudad de México.

Mexiko jako první země vůbec hostí zápasy fotbalového šampionátu už potřetí. V roce 1970 u toho byli i Čechoslováci, ale končili rychle, po třech porážkách. Turnaj z roku 1986 je zase nezapomenutelný díky Maradonově boží ruce. Možná překvapí, že současný tým je poskládaný hlavně z hráčů domácí ligy, vymykají se vlastně jen kapitán Álvarez z Fenerbahce a stárnoucí střelec Jiménez z Fulhamu.

Větší hvězdy mají v kádru Korejci: obránce Kim Min-če kope v Bayernu, záložník I Kang-in v Paris Saint-Germain. Tradiční účastník se na světovém šampionátu předvede pojedenácté v řadě, což je nejdelší série ze všech zemí mimo Evropu a Jižní Ameriku.

A Jihoafrická republika? Zpátky je po šestnácti letech, kdy turnaj jako první africká země sama pořádala. Doba, kdy stavěla tým z šikulů roztroušených po Evropě, je fuč: teď je personou číslo jedna útočník Foster z anglického Burnley.

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Než mohli Češi začít googlit informace, čekali skoro dvě hodiny, protože načančaný fotbalový večírek se rozjížděl velmi pozvolna.

Kdo si vzpomněl, jak se losovalo před dvaatřiceti lety, kdy se Amerika na vrcholnou fotbalovou slávu chystala poprvé?

Tak bizarní večírek už se nezopakuje, to se klidně vsaďte.

Pánové z FIFA se tenkrát shodli, že nenajdou lepší místo než Las Vegas a hotel Caesars Palace, kýčovitě vyšňořený do stylu starověkého Říma. Pod stropem obřího sálu se hromadil dým z cigaret, hosté v oblecích se proplétali mezi hracími automaty a třeba Roy Hodgson, anglický kouč Švýcarska, se hned sháněl po drobných, kterými by některý z forbesů nakrmil. Funkcionáře z celého světa už dávno před ceremoniálem vtáhl blikající noční svět, a když se losovalo, mnozí dorazili se společnicemi po boku.

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Ceremoniály bývaly nudně oficiální, než je Američané přetočili do opačného extrému. I v pátek to byla pozoruhodná podívaná, byť v důstojnějším prostředí Kennedyho centra múzických umění ve Washingtonu.

Na pódiu se prostřídaly hvězdy pop-music Robbie Williams a Nicole Scherzingerová, svou nejslavnější árii Nessun Dorma zapěl hned na úvod legendární italský tenor Andrea Bocelli, pompézním večerem prováděli herec Kevin Hart a německá topmodelka Heidi Klum.

Míčky z osudí tahaly kromě Gretzkého další sportovní persony: Rio Ferdinand, Aaron Judge, Shaquille O’Neal a Tom Brady. Všechno nablýskané, zářící, velkolepé, tip ťop, ale čtyřicet minut trvalo, než argentinský kouč Lionel Scaloni v bílých rukavičkách donesl na podstavec pohár, o který by mělo jít především: trofej pro mistry světa.

Donald Trump přejímá od Gianniho Infantina Cenu míru FIFA.

Do té doby byla v centru dění masivní pozlacená Mírová cena, kterou od šéfa FIFA Gianniho Infantina převzal americký prezident Donald Trump. Než se vůbec začalo losovat, dlouho se víc řešily politické zásluhy. Až pak Trump s medailí na krku zaburácel: „Máme před sebou událost, jakou svět ještě nezažil!“

Což je docela klidně možné.

Po mistrovství v Kataru, které se odehrálo prakticky v jednom městě, se chystá šampionát ve třech zemích, kde stadiony dělí obří vzdálenosti a při přeletech mohou týmy překonat i čtyři časová pásma.

Miliarda lidí po celém světě bude od 11. června do 19. července přilepená u televize. A co Češi? Budou mít důvod vyrazit za oceán?

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Aston Villa vs. ArsenalFotbal - 15. kolo - 6. 12. 2025:Aston Villa vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
6. 12. 13:30
  • 4.58
  • 3.61
  • 1.87
Villarreal vs. GetafeFotbal - 15. kolo - 6. 12. 2025:Villarreal vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
6. 12. 14:00
  • 1.70
  • 3.73
  • 5.69
Slovácko vs. PlzeňFotbal - 18. kolo - 6. 12. 2025:Slovácko vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
6. 12. 15:00
  • 6.48
  • 4.37
  • 1.51
Ml. Boleslav vs. ZlínFotbal - 18. kolo - 6. 12. 2025:Ml. Boleslav vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
6. 12. 15:00
  • 2.13
  • 3.62
  • 3.34
Dukla vs. LiberecFotbal - 18. kolo - 6. 12. 2025:Dukla vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
6. 12. 15:00
  • 4.54
  • 3.48
  • 1.87
Sassuolo vs. FiorentinaFotbal - 14. kolo - 6. 12. 2025:Sassuolo vs. Fiorentina //www.idnes.cz/sport
6. 12. 15:00
  • 3.12
  • 3.24
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

I na fotbal se nakonec dostalo. Jak Gretzky navnadil Čechy na hratelnou skupinu

Selfie Gianniho Infantina, prezidenta USA Donalda Trumpa, mexické prezidentky...

Na olympiádě v Naganu mu před sedmadvaceti lety Češi zničili zlatý sen. V pátek jim Wayne Gretzky, hokejový pánbůh, znovu osudově zkřížil cestu. Ovšem v docela jiné roli. Legendární devětadevadesátka...

6. prosince 2025  9:30

Ambici vést reprezentaci nemám, řekl Trpišovský. Jedna věc to ale může změnit

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Teplicemi.

V posledních dnech se o tom velmi hlasitě spekuluje. Jindřich Trpišovský a česká fotbalová reprezentace? Přinejmenším na baráž o mistrovství světa? Slávistický trenér po páteční ligové výhře v...

5. prosince 2025  22:15

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

5. prosince 2025  17:40,  aktualizováno  21:16

Teplice - Slavia 1:2, Chytil dal opět dva góly, domácí v závěru jen snížili

Mojmír Chytil slaví gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zvládli páteční předehrávku 18. kola Chance Ligy a minimálně na několik hodin zvýšili svůj náskok v čele tabulky na osm bodů. Teplice porazili 2:1 díky dvěma gólům útočníka...

5. prosince 2025  17:04,  aktualizováno  20:20

Neobvyklé a originální. Losování Mol Cupu se konalo poprvé v historii na benzínce

Losování čtvrtfinále MOL Cupu se konalo na benzínové stanici MOL na pražském...

Byla to netradiční podívaná. Losování čtvrtfinále fotbalového poháru MOL Cup tentokrát neproběhlo v sídle FAČR na pražském Strahově, nýbrž na čerpací stanici MOL na Chodově. Šlo tak o symbolickou...

5. prosince 2025  17:06

Nový Diouf na obzoru? Slavia přivedla Kanteho z Artisu, který trápil Spartu

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Ve středu se slušně předvedl v pohárovém utkání proti Spartě. O dva dny později už Hamidou Kante pózoval v dresu Slavie jako její nová posila. Dvacetiletý senegalský obránce přestupuje z...

5. prosince 2025  16:47

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Kdo už má jistou účast?

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jistých účastníků na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku je v čase losování už 42. Na závěrečný turnaj už se probojovali...

5. prosince 2025  16:08

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a jednatel společnosti Fotbal HK...

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno  15:20

Chci střídající v šatně, na lavičce jim bude vedro, hlásí kouč Anglie před MS ve fotbale

Lavička náhradníků při MS klubů v Americe. Fukar rozprašuje vodu, která aspoň...

Už na letošním mistrovství světa klubů to bylo velké téma. Zápasy v Americe probíhaly v úmorném vedru a dost často je organizátoři museli přerušovat kvůli silným bouřkám v okolí. „Proto bych byl pro,...

5. prosince 2025  14:26

Ocenění za stoprocentní listopad. Kováč je trenérem měsíce, mezi hráči zvítězil Chorý

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje během zápasu se Slavií.

Slávistický útočník Tomáš Chorý ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce ve fotbalové lize. Mezi trenéry zvítězil za listopad Radoslav Kováč z Liberce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace...

5. prosince 2025  12:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté, šampioni tuzemské nejvyšší soutěže, se ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Jabloncem na severu Čech, jejich rival Sparta pojede do Mladé Boleslavi. Plzeňský kouč Martin...

5. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:49

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.