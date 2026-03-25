To mi nepodsouvejte, naštval Koubka irský novinář. Kouč mluvil i o roli Součka

  17:08
Ta otázka od irského reportéra Miroslava Koubka naštvala. „Já že jsem tvrdil, že Irsko hraje primitivní fotbal? To jsem nikdy neřekl, to je těžký komunikační šum. Tak mi to nepodsouvejte,“ obořil se zlýma očima.
Miroslav Koubek, trenér české reprezentace, na tréninku před semifinále baráže...

Miroslav Koubek, trenér české reprezentace, na tréninku před semifinále baráže proti Irsku. | foto: ČTK

Miroslav Koubek, kouč české reprezentace, a záložník Tomáš Souček na tréninku...
Miroslav Koubek, trenér české reprezentace, na tiskové konferenci před...
Saemus Coleman z Irska před kamerami českých médií během tréninku v Edenu před...
Troy Parrott, který v minulých týdnech v dresu Alkmaaru pomohl zničit Spartu,...
Lehké nedorozumění bylo jediným momentem, kdy se trenér českých fotbalistů v předvečer semifinálového utkání baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku nechal rozhodit.

„Bylo by špatné, kdybych nervózní nebyl. Dneska ještě nejsem, ale jak se to začne blížit...“ přemítal Koubek. „Spíš bych to nazval správným napětím, nervozitou asi ne.“

Česko – Irsko

semifinále baráže o MS

výkop: čtvrtek 20.45

rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všichni Švédsko)

Pravděpodobná sestava Česka: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Souček, Darida, Provod, Jurásek – Šulc, Schick.

Fotbalové Česko je dva zápasy od účasti na mistrovství světa, kde nestartovalo dvacet let. A Irsko je pro něj první překážkou. Pro čtyřiasedmdesátiletého Koubka jde zároveň o premiéru v roli hlavního trenéra národního mužstva.

Po svém prosincovém jmenování v jednom z rozhovorů zmínil, že Irsko mimo jiné hraje „jednoduchý“ fotbal. V Irsku si to mohli vyložit jako „primitive“, což zase v češtině vyzní pejorativně.

„Irsko má kvalitní hráče a hraje dobrý fotbal,“ zdůraznil Koubek.

Tím, že jste nový, tak Irové nevědí, co od vašeho týmu mohou čekat. Spíš sledovali zápasy Plzně, když jste tam působil. Je to vaše výhoda?
Nevím, jakou důležitost kolega přikládá tomu, jak hrála Plzeň. Já tam fotbal měnil, nebylo to nic konstantního. Myslím si, že se soupeř soustředí hlavně na sebe a my to uděláme taky.

Připravil jste si pro něj nějaké překvapení? Chytrou taktikou jste byl v Plzni známý.
Když tohle o mně říkáte, tak mi to dělá radost. Jak jsem poznal soupeře, mají chytré inteligentní hráče. Já vždycky přemýšlím o něčem, co by mohlo protivníka zaskočit.

Miroslav Koubek, trenér české reprezentace, na tiskové konferenci před...

Vás nic nezaskočí? S týmem jste jen pár dnů, žádný přípravný zápas.
Pocity jsou pozitivní. Všechno, co jsme chtěli hráčům předat, tak se daří. A ještě s tím nekončíme. Informace o soupeři i o naší hře vstřebávají velmi intenzivně.

Je pro vás složité jít přímo do ostrého zápasu, který je navíc pro český fotbal nejdůležitější za poslední roky?
Tak výhoda to není, že jsem tady krátce. Snažili jsme se pracovat s předstihem, hráči dostávali informace a nyní na to navazujeme. Obrovskou výhodou bylo, že jsme šedesát procent týmu měli k dispozici už od čtvrtka. Další hráči se přidávali a řada z nich moje myšlenky zná. Tím se ten můj hendikep dokázal odstranit.

O sestavě máte jasno?
Pozitivní je, že všichni jsou zdraví. A ano, o sestavě jasno máme. A tečka. Co dál taky můžu říct jiného?

Třeba jakou roli na hřišti bude mít Tomáš Souček, který už není kapitánem?
Tomáš Souček má nádhernou, úchvatnou kariéru. Je pořád významným, plnohodnotným hráčem. Na tom se nemění nic.

A dokážete si představit, že nebude v sestavě, byť ji nekomentujete? Mediálním prostorem se tato informace šíří.
Noviny nečtu. Ale sami jste si odpověděli.

Miroslav Koubek, kouč české reprezentace, a záložník Tomáš Souček na tréninku...

Za nového kapitána jste vybral Ladislava Krejčího. Čím si to zasloužil?
Láďa tady na tiskovce odpovídal před pár minutami a jistě jste všichni pochopili, jaká je to osobnost. To je lídr. To víme už z jeho minulosti v české lize. Byl horkým kandidátem, shoda na něm panovala od začátku.

Velkých zápasů jste zažil hodně. Je baráž pro vás ten úplně největší?
Je to jiná scéna, jiná stage. V kariéře trenéra u nás není nic víc než koučovat národní mužstvo.

Los určil, že semifinále a případné finále proti vítězi souboje Dánsko - Severní Makedonie hrajete doma, kde Česko neprohrálo už šestnáct zápasů. Co to ukazuje?
A jsme u toho... Je to skvělá série. Moc si přejeme, abychom měli podporu. Žádáme o ni, já o ni žádám. Já věřím, že se český národ dokáže semknout. Ať už šlo historicky o politické nebo sportovní události. Jestli my Češi něco umíme, tak se semknout. A tohle je sportovní událost nejvyššího kalibru.

Jaký zápase očekáváte?
U soupeře jsem si všiml, že hrají s velkým srdcem. Mužstvo má obrovskou mentalitu. A my ji budeme mít taky. Bude to o hlavě, i když já ten výraz nemám rád. Budou rozhodovat detaily, významnou roli můžou hrát standardky.

Ministr Šťastný se kvůli kauze setká s FAČR, chce dotáhnout úmluvu o podvodech

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr pro sport Boris Šťastný....

Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením Fotbalové asociace ČR (FAČR) probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení...

25. března 2026  12:31

V Edenu vyloučil Holeše, červenou dal také Ronaldovi. Kdo odřídí baráž Česko-Irsko?

Hlavní rozhodčí Glenn Nyberg během utkání mezi Slavií a AC Milán.

Všem slávistům v reprezentaci, zejména pak Tomáši Holešovi, je jeho jméno určitě povědomé. Před dvěma lety mu totiž švédský sudí Glenn Nyberg v odvetě osmifinále Evropské ligy s AC Milán udělil...

25. března 2026  12:30

