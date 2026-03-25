Koubek zřejmě změní formaci, do základu i Darida. Kdo by měl proti Irsku nastoupit?

Pro Koubka je premiérou u reprezentace semifinále baráže o postup na mistrovství světa, takže pro experimenty místo není.
Co se jistě změní, je základní formace, čili rozestavení.
ANKETA: Kdo by měl proti Irsku nastoupit
Koubkův předchůdce Ivan Hašek v druhém roce svého angažmá hrál především na čtyři obránce v řadě, nyní to bude návrat ke třem stoperům a dvěma wingbekům. Lze tak usuzovat z Koubkových předchozích angažmá, především z toho posledního v Plzni.
Brankářskou jedničkou je Matěj Kovář z PSV Eindhoven, náhradníci nováček Lukáš Horníček z Bragy a ostravský Martin Jedlička, jenž má v reprezentaci jeden start.
Jisté místo v sestavě má Ladislav Krejčí, nový kapitán národního mužstva. K němu nejspíš zkušený slávista Tomáš Holeš a Robin Hranáč z Hoffenheimu, jehož Koubek kdysi pro reprezentaci objevil v Plzni. Ze stoperů jsou v nominaci ještě slávista Štěpán Chaloupek a Martin Vitík z Boloni.
Na pozice krajních hráčů lze počítat s Vladimírem Coufalem vpravo a Davidem Juráskem vlevo. Coufalovi sice víc sedí pozice klasického pravého beka, se svou současnou formou ale jistě hravě zvládne i úkoly, které mu dá Koubek.
Jurásek nejspíš dostane přednost před Jaroslavem Zeleným. Slávista může nabídnout víc ofenzívy, sprintů, náběhů, dynamiku a nebezpečné centry. Sparťan zase míčovou techniku, rozehrávku, kličky a sílu v obranných i útočných standardkách.
Ve středu pole je přetlak, na tři místa je adeptů dvakrát tolik. „Základní sestavu neslibuju nikomu, ale role Vladimíra Daridy by měla být významná,“ řekl Koubek při zveřejnění nominace.
Pětatřicetiletý záložník před pěti lety reprezentační kariéru ukončil, ale Koubkem se nechal přesvědčit, aby se na baráž vrátil. Bylo by podivné, pokud by zůstal na lavici.
Stejně jako dlouholetý kapitán Tomáš Souček, tahoun národního mužstva z posledních let, historicky nejlepší český střelec v Premier League a opora West Hamu United. Mediálním prostorem se však šíří informace, že v Koubkově sestavě místo nemá...
A pak je tu Lukáš Provod, jenž si ve Slavii udržuje skvělou formu.
Pokud by Koubek chtěl být hodně opatrný, některého z nich vymění za defenzivě laděného záložníka, dotěrného a pro soupeře nepříjemného hráče, kterými jsou Lukáš Červ i Michal Sadílek.
Jistotu základní sestavy má Pavel Šulc, momentálně nejlepší český fotbalista. I když měsíc nehrál kvůli svalovému zranění, v neděli zvládl devadesát minut za Lyon. A podobně jako Hranáč, tak i Šulc pod Koubkem v Plzni udělal největší pokrok a vysloužil si lukrativní angažmá v zahraničí.
|
Šulc by mohl mít pozici pod hrotem, v ofenzivě jakousi volnost, pohybovat se, kde se mu zlíbí, jak to měl ještě loni v Plzni. Samozřejmě k jeho roli patří i zodpovědné plnění obranných úkolů.
Zbývá tak místo pro jediného hrotového útočníka, kterým bude nejspíš Patrik Schick, jenž je nejlepším střelcem Leverkusenu i současné reprezentace.
Pokud by chtěl Koubek hrát na dva hroty, šel by do hry slávista Tomáš Chorý. Ale to by zase nezbylo místo pro jednoho ze záložníků (Darida, Souček, Provod), kteří mají starat o výkon. Zřejmě by to pak odnesl Souček...
V nominaci jsou ještě nováčci Pavel Bucha do středu pole a Denis Višinský do některý z ofenzivních postů, což je místo i pro Adama Karabce a Tomáše Ladru. Do útoku jsou vedle Schicka s Chorým k dispozici ještě Jan Kliment a Mojmír Chytil.
