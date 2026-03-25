Co na nás pan Koubek vymyslí? Irové mají víru i pokoru, ale netuší, s čím Česko přijde

Když ve středu dopoledne trenér irského národního mužstva Heimir Hallgrímsson a Coleman kráčeli na tiskovou konferenci, přeplněným sálem slávistického stadionu v Edenu se sotva propletli k pódiu.
Z Irska dorazilo přibližně na šedesát novinářů a pracovníků médií. Pokud by se semifinále baráže mezi Českem a Irskem hrálo v Dublinu, z Prahy by přiletěla do dějiště zápasu asi třetina počtu. I to je důkaz, jak se fotbal v „ragbyové“ zemi bere vážně.
Baráž o MS
Česko – Irsko, semifinále baráže (čtvrtek 26. března v Edenu od 20:45)
Česko – Dánsko/Severní Makedonie, finále baráže/přípravné utkání (úterý 31. března na Letné od 20:45)
„Víme, jaký dopad baráž na fanoušky má. Víme, že byli nadšení, že jsme se sem dostali. U nás doma se nemluví o ničem jiném. Lidi vstanou a mluví o nás, o mistrovství světa. Pro náš národ udělám cokoli. Na náš zelený dres jsme hrdí,“ prohlásil Coleman, stoper z anglického Evertonu.
Irové se do baráže probili na poslední chvíli, ve skupině byli dlouho mimo hru, ale vyhráli poslední tři zápasy nad Arménií, Portugalskem a v Maďarsku, kterému v rozhodujícím souboji stačila k účasti v baráži remíza. Ještě deset minut před koncem vedlo 2:1, obrat dovršil hattrickem Troy Parrott v šesté minutě nastavení.
Právě z vydařeného závěru kvalifikace Irové žijí. „To, čeho jsme dosáhli, bylo něco úžasného. To nám dodává víru, sebevědomí, ale zároveň i pokoru. Zůstali jsme nohama na zemi,“ zdůraznil Coleman.
Do Prahy přicestovali dva dny před čtvrtečním výkopem. „Všichni chlapci trénovali, jsou v pořádku a těší se. Tak velký zápas nehrajeme každý den,“ řekl kouč Hallgrímsson.
Dlouho trénoval rodný Island, jako asistent byl u historické účasti na Euru 2016 a o dva roky později už jako hlavní dovedl svou zemi na mistrovství světa. Teď má za úkol tam dotáhnout jiný ostrovní stát.
„Nejdůležitější ze všeho je zůstat v klidu. Nesmíme být příliš nahoře, ale být pokorní a uvědomit si, co je před námi,“ pověděl kouč.
A co je před vámi? Co vlastně od Česka očekáváte? V tu chvíli si Hallgrímsson jistý není. Přece jen, národní mužstvo pod Koubkem bude jiné, než Česko v kvalifikaci pod Ivanem Haškem a Jaroslavem Köstlem.
Co když dojde na penalty?
Semifinále baráže se hraje na jedno utkání, pokud v základní hrací době skončí duel remízou, prodlužuje se dvakrát patnáct minut, případně následuju penaltový rozstřel. A co když na něj dojde? ptala se irská reportérka kouče Heimira Hallgrímssona.
„Tak budeme připraveni. Máme jednoho z nejlepších brankářů na světě na penalty,“ zmínil kouč Caoimhína Kellehera z Brentfordu. Podle statistik serveru Transfermarkt.com od začátku ročníku 2024/2025 chytil sedm pokutových kopů z patnácti.
„Máme i dobré exekutory. Ale o penaltách nemluvíme víc, než je nutné. Trénink je stejně něco jiného než zápas.“
„Těžko říct, co nás čeká. S konkrétní přípravou na soupeře jsme to nepřeháněli, ale soustředíme se hlavně sami na sebe. Asi tušíme, že budou hrát v jiném rozestavení, budou tam asi i nějaké další změny v sestavě. Pokusili jsme se nastínit různé scénáře, předvídat, co nás může čekat. Ale nebojíme se toho, co na nás nachystají,“ zdůraznil Hallgrímsson.
„Důležité je vycítit, jaká bude atmosféra. Proto jsme tady dřív, abychom se podívali, jak stadion vypadá.“
Co však po nástupu Miroslava Koubka k české reprezentaci o irském mužstvu zaznělo, mají zmapované. Vědí, že řekl, že hrají s velkým srdcem, agresivně, intenzivně, ale také poměrně jednoduchý fotbal. A že patří mezi devadesát procent národních týmů, které nejsou lepší než Česko.
„To je jejich věc, co o nás říkají,“ odvětil stoper Coleman. „My se díváme na sebe, abychom dobře odvedli svou práci. Na základě posledních výsledků můžeme jít do baráže proti Čechům sebevědomí, ale také do ní jdeme s velkým respektem k soupeři.“