Zprvu odstrčený, pak v důležité roli. Můžou mít vzít pásku, ale ne srdce, řekl Souček

Pět let nosil v národním týmu kapitánskou pásku. Sedm let nechyběl v základní sestavě.
Vždycky chtěl hrát všechno, i ten nejzbytečnější přátelák. Ale po třicítce a v nejdůležitější chvíli zůstal na lavici. Vůči němu to bylo skoro až neuctivé.
„Ano, šel jsem do rizika,“ uznal Koubek a následně ujistil: „Vysvětlil jsem mu to, přijal to jako profesionál. Všechno v pohodě.“
Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme
Souček se neurazil. „Nebylo to o mně, ale o týmu. Chci pomoct klukům, hraju pro Česko. Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít srdce,“ vykládal Souček v televizním rozhovoru.
Ve středu pole dostal přednost veterán Darida, který se do reprezentace vrátil po pěti letech. Právě po něm Souček po Euru 2021 převzal roli kapitána.
A jelikož se Koubek proti Irům rozhodl k Schickovi nasadit i druhého hrotového útočníka Chorého, v záloze už vedle Daridy s Provodem a Šulcem, kteří mají pozici jistou, místo nezbylo.
„Vysvětlím moje myšlenkové pochody. Chtěli jsme hrát víc s míčem a Vláďa Darida má pro výstavbu skvělé schopnosti. Vůbec mě nezklamal, vůbec ne,“ líčil Koubek. „Jeho dalším úkolem bylo eliminovat Parrotta, když si seskakoval do meziprostoru, aby s ním nemusel chodit Robin Hranáč. To si taky plnil dobře.“
Jenže po nevýrazné první půli, kdy Češi prohrávali 1:2, musel kouč něco změnit. A jedenatřicetiletý středopolař West Hamu slyšel: „Jdeš na to.“
„Po půli jsme tam potřebovali dát vyšší hráče. Věděli jsme, že ze vzduchu se můžeme prosadit. Když jsme prohrávali, tak jsme vystřídali,“ řekl kouč Koubek.
Souček se chytil hned prvním obětavým zákrokem, soupeři odebíral míče. A přinesl i centimetry, protože míč byl častěji ve vzduchu než na zemi.
„Byl skvělý, respekt,“ pronesl Ladislav Krejčí, jenž je po Součkovi novým kapitánem národního týmu. „Neměl to vůbec jednoduché, ale ukázal, že je osobností a velkým hráčem s obrovským charakterem.“
„Suk byl výborný. Láďa je lídr, ale to je Tomáš Souček taky. Ve finále je jedno, kdo tu pásku má. Myslím, že i Tomáš prokázal, jak je pro mužstvo platný. Šel tam na druhou půlku, moc nám pomohl,“ poznamenal útočník Jan Kliment, který proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu.
Ze dna až k rozhodující penaltě. Kliment: Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil
Nakonec mohl rozhodnout už dřív Souček. Češi v závěru základní hrací doby vyrovnali na 2:2 a v prodloužení měl záložník West Hamu velkou šanci, ale ze šesti kroků bránu překopl. Byla to jediná tutovka Čechů v zápase...
Když došlo na penaltový rozstřel, šel jako druhý v pořadí po kapitánovi Krejčím. A proměnil. Irského brankáře Kellehera z Brentfordu překonal v rozstřelu během pár dnů podruhé. Nejdřív 9. března v osmifinále Anglického poháru doma na stadionu West Hamu a teď v Edenu, kde je doma v Česku.
„Když jsme potřebovali, tak přišel do hry. Pak jde na penaltu a promění,“ zdůraznil Krejčí. Mimochodem, nový kapitán vybojoval pokutový kop za stavu 0:2 a před koncem zařídil vyrovnání.
Češi i díky Krejčímu a Součkovi zůstali ve hře o mistrovství světa. V úterý na pražské Letné je ve finále baráže čeká Dánsko.
„Jsem moc rád, že se to zvládlo. Víme, že máme ještě jeden zápas od zápisu do historie. Dvacet let jsme na mistrovství světa nebyli a uděláme pro postup maximum. Dánsko je ještě daleko kvalitnější soupeř,“ prohlásil Souček.