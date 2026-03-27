Zprvu odstrčený, pak v důležité roli. Můžou mít vzít pásku, ale ne srdce, řekl Souček

  9:50
Když fotbalové reprezentaci bylo v semifinále baráže proti Irsku ouvej, přišel na hřiště Tomáš Souček. „A pomohl k obratu,“ uznal trenér Miroslav Koubek. Je prvním koučem národního mužstva, který dosud nepostradatelného záložníka a dlouholetého kapitána v tak důležitém zápase posadil.
Tomáš Souček slaví proměněnou penaltu. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Pět let nosil v národním týmu kapitánskou pásku. Sedm let nechyběl v základní sestavě.

Vždycky chtěl hrát všechno, i ten nejzbytečnější přátelák. Ale po třicítce a v nejdůležitější chvíli zůstal na lavici. Vůči němu to bylo skoro až neuctivé.

„Ano, šel jsem do rizika,“ uznal Koubek a následně ujistil: „Vysvětlil jsem mu to, přijal to jako profesionál. Všechno v pohodě.“

Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

Souček se neurazil. „Nebylo to o mně, ale o týmu. Chci pomoct klukům, hraju pro Česko. Můžou mi vzít pásku, ale nemůžou mi vzít srdce,“ vykládal Souček v televizním rozhovoru.

Ve středu pole dostal přednost veterán Darida, který se do reprezentace vrátil po pěti letech. Právě po něm Souček po Euru 2021 převzal roli kapitána.

A jelikož se Koubek proti Irům rozhodl k Schickovi nasadit i druhého hrotového útočníka Chorého, v záloze už vedle Daridy s Provodem a Šulcem, kteří mají pozici jistou, místo nezbylo.

„Vysvětlím moje myšlenkové pochody. Chtěli jsme hrát víc s míčem a Vláďa Darida má pro výstavbu skvělé schopnosti. Vůbec mě nezklamal, vůbec ne,“ líčil Koubek. „Jeho dalším úkolem bylo eliminovat Parrotta, když si seskakoval do meziprostoru, aby s ním nemusel chodit Robin Hranáč. To si taky plnil dobře.“

Tomáš Souček a Lukáš Provod utěšují Mojmíra Chytila během barážového utkání s Irskem.

Jenže po nevýrazné první půli, kdy Češi prohrávali 1:2, musel kouč něco změnit. A jedenatřicetiletý středopolař West Hamu slyšel: „Jdeš na to.“

„Po půli jsme tam potřebovali dát vyšší hráče. Věděli jsme, že ze vzduchu se můžeme prosadit. Když jsme prohrávali, tak jsme vystřídali,“ řekl kouč Koubek.

Souček se chytil hned prvním obětavým zákrokem, soupeři odebíral míče. A přinesl i centimetry, protože míč byl častěji ve vzduchu než na zemi.

„Byl skvělý, respekt,“ pronesl Ladislav Krejčí, jenž je po Součkovi novým kapitánem národního týmu. „Neměl to vůbec jednoduché, ale ukázal, že je osobností a velkým hráčem s obrovským charakterem.“

„Suk byl výborný. Láďa je lídr, ale to je Tomáš Souček taky. Ve finále je jedno, kdo tu pásku má. Myslím, že i Tomáš prokázal, jak je pro mužstvo platný. Šel tam na druhou půlku, moc nám pomohl,“ poznamenal útočník Jan Kliment, který proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu.

Ze dna až k rozhodující penaltě. Kliment: Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil

Nakonec mohl rozhodnout už dřív Souček. Češi v závěru základní hrací doby vyrovnali na 2:2 a v prodloužení měl záložník West Hamu velkou šanci, ale ze šesti kroků bránu překopl. Byla to jediná tutovka Čechů v zápase...

Když došlo na penaltový rozstřel, šel jako druhý v pořadí po kapitánovi Krejčím. A proměnil. Irského brankáře Kellehera z Brentfordu překonal v rozstřelu během pár dnů podruhé. Nejdřív 9. března v osmifinále Anglického poháru doma na stadionu West Hamu a teď v Edenu, kde je doma v Česku.

Choreo českých fanoušků před barážovým utkáním Česka s Irskem.

„Když jsme potřebovali, tak přišel do hry. Pak jde na penaltu a promění,“ zdůraznil Krejčí. Mimochodem, nový kapitán vybojoval pokutový kop za stavu 0:2 a před koncem zařídil vyrovnání.

Češi i díky Krejčímu a Součkovi zůstali ve hře o mistrovství světa. V úterý na pražské Letné je ve finále baráže čeká Dánsko.

„Jsem moc rád, že se to zvládlo. Víme, že máme ještě jeden zápas od zápisu do historie. Dvacet let jsme na mistrovství světa nebyli a uděláme pro postup maximum. Dánsko je ještě daleko kvalitnější soupeř,“ prohlásil Souček.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Jan Kliment posílá Česko do finále kvalifikace!

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

OBRAZEM: Zelené šílenství v Praze. Irští fanoušci vzali centrum města útokem

Irští fotbaloví fanoušci v centru Prahy před barážovým utkáním o mistrovství...

Do Prahy se jich sjely tisíce a davy irských fanoušků napjatě vyhlížely čtvrteční utkání o mistrovství světa proti českým fotbalistům. O lístky do hostujícího sektoru v Edenu žádalo přes šest tisíc...

Ze dna až k rozhodující penaltě. Kliment: Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil

Jan Kliment vystřelil české reprezentaci postup do finále baráže. Tam čeká...

Troufl si na rozhodující penaltu. V rozstřelu pátou v pořadí. „Nechci machrovat, ale tlak jsem necítil,“ hlásil Jan Kliment, který fotbalové Česko před čtvrteční půlnocí posunul do finále baráže o...

27. března 2026  8:30

Koubek: Epická bitva, zápas jako řemen. Pink pink jako Španělé? To neumíme

Český trenér Miroslav Koubek během zápasu s Irskem.

V hlavě měl jistě plno scénářů, jak se zápas může odvíjet, ale divočejší premiéru na reprezentační lavičce by vymyslet nedokázal. Mizerný úvod a skóre 0:2, vyrovnávací gól chvíli před koncem, pak...

27. března 2026

Impuls, který jsme potřebovali, řekl Krejčí po Irsku. Můj gól? Byla to improvizace

Ladislav Krejčí slaví branku.

V první půli nejprve vybojoval penaltu, čtyři minuty před koncem pak hlavou sám srovnal na 2:2 a poslal zápas do prodloužení. Když ani to nerozhodlo, následovaly penalty, v nichž kopal jako první z...

27. března 2026  1:16

Kovář, český hrdina večera: Udělali jsme domácí úkol. Jdeme dál a to je hlavní

Matěj Kovář chytá pokutový kop proti Irsku!

V dospělé kariéře chytil do čtvrtečního večera jedinou penaltu. Před třemi lety, když hostoval ve Spartě, vyčapal na Bohemians útočníka Davida Puškáče. Další hvězdný moment si Matěj Kovář schoval až...

26. března 2026  23:58,  aktualizováno  27. 3.

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, systém, co Češi?

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. Fanoušky čeká...

27. března 2026

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026 a od postupu je dělí jediná výhra. Baráž odstartovali upracovanou výhrou 3:2 na penalty s Irskem. V cestě už stojí pouze Dánsko....

26. března 2026  23:56

Kdysi vyloučil Holeše, teď švédský sudí naštval Daridu. Přísná penalta, řekl Kadlec

Český kapitán Ladislav Krejčí diskutuje s rozhodčím Glennem Nybergem během...

Vladimír Darida, který nastoupil za reprezentaci po necelých pěti letech, se mohl vzteknout. Zamračený trenér Miroslav Koubek zaplul do polstrované sedačky na střídačce a zhluboka oddechoval. Češi...

26. března 2026  21:43,  aktualizováno  23:27

Slováci na MS nebudou, s Kosovem selhali v druhé půli. Italové v prvním klání uspěli

Kosovská radost po vedení proti Slovensku.

Fotbalisté Dánska v semifinále play off kvalifikace o postup na mistrovství světa deklasovali 4:0 Severní Makedonii. Ve finále se utkají s Českem, které porazilo Irsko na penalty. Roli favorita...

26. března 2026  23:23

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů v utkání s Irskem?

Čeští fotbalisté před barážovým utkáním proti Irsku.

Čeští fotbalisté v semifinále baráže o mistrovství světa porazili Irsko 3:2 na penalty a zahrají si o účast na závěrečném turnaji s Dánskem. Jak se vám jejich čtvrteční výkon líbil? Oznámkujte ho v...

26. března 2026

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů s Irskem?

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

