Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal stát. S rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten, který po dvaceti letech dotáhl fotbalovou reprezentaci na mistrovství světa.
Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na mistrovství světa 2026. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Ty vole, nemám slov!“ křičel kapitán Ladislav Krejčí do televizní kamery. „Jsem hrdý na všechny, dlouho jsem neviděl takhle bojovný a týmový výkon.“

Po devadesáti minutách 1:1. Po sto dvaceti 2:2. Stejně jako proti Irsku se rozhodovalo až v penaltách. Tu rozhodující tentokrát proměnil Michal Sadílek, který pak nemohl zastavit slzy dojetí.

Všichni jsou už v Mexiku, Buenos días, Češi taky jedou!

Z amplionů zněla slova písně od Michala Tučného. Stejný nápis měli všichni Češi i na bílých tričkách, která do jednoho oblékli.

Právě v Mexiku odehrají Češi dva ze tří zápasů základní skupiny, v níž kromě domácího týmu narazí ještě na Jihoafrickou republiku a Jižní Koreu.

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

„Jsem strašně šťastnej,“ smál se do televizní kamery kapitán. Zase byl nejlepším českým hráčem na trávníku, znovu dal gól. A i když jako jediný z domácích neproměnil penaltu, na Letné, kde jako kapitán Sparty vybojoval dva mistrovské tituly, tentokrát řídil senzační postup na šampionát.

„Děkujeme za krásný zážitek. S vaší podporou jsme to zvládli,“ křičel do mikrofonu.

Trenér Koubek mezitím mával na tribuny. A když kráčel k televiznímu rozhovoru, odchytil ho šťastný předseda asociace David Trunda.

Možná půl minuty se vroucně objímali.

31. března 2026 v 23:48, příspěvek archivován: 1. dubna 2026 v 0:03
A když Trunda vzápětí o kus dál viděl reprezentačního manažera Nedvěda, rozběhl se do náruče rovnou k němu. Přímo na trávníku si udělali s trenérem selfie i ministři Boris Šťastný a Robert Plaga. Mezi nimi také členové výkonného výboru Jaroslav Tvrdík, Adolf Šádek a místopředseda Zdeněk Grygera.

Na opačné straně hřiště mezitím křepčili hráči, kteří po jednom odbíhali za rodinami. Fanoušci vyvolávali i Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, kteří je přitom v listopadu nakrkli

Vše zapomenuto.

Jede se do Ameriky!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd objímá Tomáše Součka, předseda FAČR David Trunda zase Vladimíra Coufala.

Tohle je největší večer, který český fotbal zažil.

Před jednadvaceti lety taky na Letné vybojoval postup přes kousavé Nory, teď se převalil přes Dánsko, dalšího severského soupeře.

„Nebyli jsme lepší, co si budeme říkat, ale měli jsme větší srdce a bojovali víc než oni,“ vykládal Krejčí. „Před zápasem jsem říkal, že nemusí vyhrát lepší tým, ale ten, kdo to bude chtít víc. A to jsme byli my! Jsem hrdý na kluky a všechny, kteří jsou toho součástí.“

A fotbalové Česko slaví!

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

