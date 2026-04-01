Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

„Ty vole, nemám slov!“ křičel kapitán Ladislav Krejčí do televizní kamery. „Jsem hrdý na všechny, dlouho jsem neviděl takhle bojovný a týmový výkon.“
Po devadesáti minutách 1:1. Po sto dvaceti 2:2. Stejně jako proti Irsku se rozhodovalo až v penaltách. Tu rozhodující tentokrát proměnil Michal Sadílek, který pak nemohl zastavit slzy dojetí.
Všichni jsou už v Mexiku, Buenos días, Češi taky jedou!
Z amplionů zněla slova písně od Michala Tučného. Stejný nápis měli všichni Češi i na bílých tričkách, která do jednoho oblékli.
Právě v Mexiku odehrají Češi dva ze tří zápasů základní skupiny, v níž kromě domácího týmu narazí ještě na Jihoafrickou republiku a Jižní Koreu.
Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa
„Jsem strašně šťastnej,“ smál se do televizní kamery kapitán. Zase byl nejlepším českým hráčem na trávníku, znovu dal gól. A i když jako jediný z domácích neproměnil penaltu, na Letné, kde jako kapitán Sparty vybojoval dva mistrovské tituly, tentokrát řídil senzační postup na šampionát.
„Děkujeme za krásný zážitek. S vaší podporou jsme to zvládli,“ křičel do mikrofonu.
Trenér Koubek mezitím mával na tribuny. A když kráčel k televiznímu rozhovoru, odchytil ho šťastný předseda asociace David Trunda.
Možná půl minuty se vroucně objímali.
A když Trunda vzápětí o kus dál viděl reprezentačního manažera Nedvěda, rozběhl se do náruče rovnou k němu. Přímo na trávníku si udělali s trenérem selfie i ministři Boris Šťastný a Robert Plaga. Mezi nimi také členové výkonného výboru Jaroslav Tvrdík, Adolf Šádek a místopředseda Zdeněk Grygera.
Na opačné straně hřiště mezitím křepčili hráči, kteří po jednom odbíhali za rodinami. Fanoušci vyvolávali i Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem, kteří je přitom v listopadu nakrkli
Vše zapomenuto.
Jede se do Ameriky!
Tohle je největší večer, který český fotbal zažil.
Před jednadvaceti lety taky na Letné vybojoval postup přes kousavé Nory, teď se převalil přes Dánsko, dalšího severského soupeře.
„Nebyli jsme lepší, co si budeme říkat, ale měli jsme větší srdce a bojovali víc než oni,“ vykládal Krejčí. „Před zápasem jsem říkal, že nemusí vyhrát lepší tým, ale ten, kdo to bude chtít víc. A to jsme byli my! Jsem hrdý na kluky a všechny, kteří jsou toho součástí.“
A fotbalové Česko slaví!