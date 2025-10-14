Fiasko na Faerech může zkomplikovat baráž. Čechům se hodí i neúspěch Slováků

Česko na mistrovství světa nepostoupí přímo. „To jsem taky nikomu neslíbil,“ řekl v neděli po fiasku v Tórshavnu (1:2) trenér Ivan Hašek.
O šampionát, který příští rok v létě hostí společně Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, dostane Česko šanci zabojovat v březnové baráži. A moc by si přálo, aby v semifinále hraném na jeden zápas bylo domácím týmem.
Je takřka jisté, že v kvalifikační skupině čeští fotbalisté obsadí druhou příčku za Chorvatskem. Potřebují k tomu v listopadu porazit amatéry z Gibraltaru, nebo předchozí prohru Faerských ostrovů v Chorvatsku.
A pak se bude počítat, jestli Češi mají ve světovém pořadí dostatečný počet bodů na to, aby mezi dvanácti týmy na druhých místech kvalifikačních skupin byli nejhůř osmí. To bude rozhodující pro nasazení při losu baráže.
Tu odehraje šestnáct týmů. Ke dvanácti mužstvům z druhých příček kvalifikace přibudou čtyři nejlepší vítězové loňské Ligy národů, kteří se neumístili na prvním či druhém místě v kvalifikaci.
Baráž bude rozdělena na čtyři samostatné větve po čtyřech týmech. Každá obsahuje dvě semifinále a jedno finále hrané na jeden zápas. Na závěrečný turnaj postoupí vítěz každého ze čtyř finálových utkání.
Před losem budou týmy rozčleněny do čtyř výkonnostních košů po čtyřech podle listopadového postavení ve světovém žebříčku FIFA. Výhody domácího prostředí se dočkají země z prvního a druhého koše. Pořadatele finálových utkání určí další los. Týmy, které do baráže přijdou z Ligy národů, budou ve čtvrtém koši.
Rozdělení do košů
Podle předpokládaného umístění v kvalifikaci
1. koš: Itálie, Turecko, Ukrajina, Polsko
2. koš: Wales, Skotsko, Maďarsko, Česko
3. koš: Slovensko, Rumunsko, Albánie, Kosovo
4. koš: Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko, Moldavsko
Poznámka: První tři koše určuje pořadí v žebříčku FIFA. Čtvrtý koš obsadí vítězové Ligy národů, které v kvalifikaci skončili mimo první dvě příčky.
Češi i po blamáži na Faerských ostrovech zůstali podle účtu Football Meets Data, který se specializuje na datové propočty, ve druhém koši, který těsně uzavírají. Přiblížila se jim však mužstva ze třetího koše, zejména Slovensko a Rumunsko.
Během úterních zápasů kvalifikace a především pak v těch listopadových se situace může samozřejmě změnit. Do žebříčku FIFA se promítají všechny výsledky, jde však o velmi složité propočty. Zohledňují se soutěžní i přípravné zápasy a hlavně postavení protivníků.
Například za remízu s Chorvatskem, aktuálně jedenáctým týmem světa, brali Češi velkou porci bodů. Po porážce na Faerských ostrovech jich zase spoustu odečetli. Na bodové žně mohou v listopadu zapomenout, v přípravě hostí San Marino, které je úplně nejslabším týmem planety, patří mu 210. místo. A moc nezískají ani po případném vítězství nad dvoustým Gibraltarem.
Soupeři pro semifinále baráže
pravděpodobnost podle 10 tisíc simulací Football Meets Data
Albánie - pravděpodobnost 13% Maďarsko - 10%
Nelze tak příliš počítat, že by přeskočili Maďarsko, Skotsko či Wales, další předpokládané týmy ve druhém koši. Velšané hrají v Lichtenštejnsku a v rozhodujícím zápase o druhou příčku hostí Severní Makedonii. Čechům by se hodilo, aby Wales neuspěl, vypadl z druhého koše a týmy za ním by se o jednu pozici posunuly.
Skotové hrají v Řecku a doma mají Dánsko. Maďarsko se představí v Portugalsku, v Arménii a doma končí s Irskem.
Češi si spíš musí hlídat záda. Z jejich pohledu pro ně bude důležitý listopadový duel v Zenici, kde si to o druhou příčku v kvalifikační skupině, a tím i o baráž, rozdá domácí Bosna s Rumunskem. Češi potřebují úspěch Bosny, ta jejich pozici ve druhém koši pro los baráže na rozdíl od Rumunů neohrožuje. Je to podobný případ jako Wales se Severní Makedonií, která by v případě druhé příčky ve skupině českou pozici v druhém koši rovněž neohrožovala.
Na dostřel je ale Slovensko, které po pondělním vítězství nad Lucemburskem ztrácí na Čechy už jen minimálně. Pro Slováky bude zásadní listopadový zápas proti Severnímu Irsku, který pravděpodobně rozhodne o druhé příčce ve skupině.
Čechům tak nahrála jejich páteční prohra právě v Belfastu, jinak by už slovenský tým byl před tím českým, který by spadl do třetího koše. Aby nyní přeskočili Čechy, budou muset Slováci doma zdolat Severní Irsko a na závěr kvalifikace bodovat v Německu.
Tomu, že se Češi udrží ve druhém koši, dává účet Football Meets Data 57% pravděpodobnost. Zároveň tvrdí, že si stoprocentně zahraje baráž.
Ze současné situace vyplývá, že Češi nemusí mít situaci s druhým košem zcela ve svých rukách. Zdá se, že budou potřebovat zaváhání dvou mužstev z trojice Wales, Rumunsko, Slovensko.
Je však také možné, že se všechno ještě pořádně zamotá.