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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Sudí ho ušetřil vyloučení, vzápětí Maročan rozhodl osmifinále. Máme sílu, říká Unáhí

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  22:45
Marocký záložník Unáhí nad hlavami spoluhráčů poté co v osmifinále MS proti...

Marocký záložník Unáhí nad hlavami spoluhráčů poté co v osmifinále MS proti Kanadě dal dvě branky. | foto: AP

Kanadský brankář Crepeau se marně natahuje po střele Unáhího, který střílí...
Kanadský brankář Crepeau se marně natahuje po střele Unáhího, který střílí...
Marocký záložník Ounahi (vlevo) střílí na bránu, kanadský gólman Crepeau se...
Radost marockých fotbalistů z první branky v osmifinále MS proti Kanadě.
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Kapitán kanadských fotbalistů Stephen Eustaquio ostře vyjel na hlavního rozhodčího Michaela Olivera, který ho od sebe rukama důrazně odstrčil. „To je přece jasná žlutá karta,“ křičel Eustaquio kvůli faulu marockého středopolaře Azzadína Unáhího. Sudí ho zpražil přísným pohledem. „Dostali jste výhodu a teď máte roh.“

Byl to jeden z mnoha konfliktů nervózního osmifinále mistrovství světa mezi Kanadou a Marokem (0:3), na průběh hry měl však zásadní vliv.

Po bezbrankovém poločase, v němž byli Kanaďané lepším a nebezpečnějším týmem, měli jít Maročané krátce po pauze do deseti.

Jenže anglický sudí Unáhího ušetřil, druhou žlutou kartu mu nedal a umožnil, aby úvodní osmifinále vzápětí rozhodl.

Kanada - Maroko 0:3, všechny góly padly po půli, do čtvrtfinále poslal tým Unáhí

Záložník Girony na své polovině dělal kličku, kterou mu napadající protivník Ahmed vystihl a běžel do nadějného brejku. Unáhí ho zezadu zatáhl a za zmaření slibně se rozvíjejí akce měl dostat druhou žlutou kartu a odejít ze scény.

Oliver nejdřív nechal citlivě výhodu, když si míč převzal rozběhnutý David. Marocká obrana se však díky chvilkovému zastavení akce stihla líp zformovat a kanadský útok odvrátila. Sudí nařídil roh, ale k přestupku se už nevrátil.

Jen co se Maročané po rohu ubránili, vyrazili do brejku, který na pravé straně těsně před vápnem zastavil faulem kanadský stoper De Fougerolles. Následný přímý kop Hakimí rozehrál na hranici vápna a Unáhí se krásně trefil k tyči.

Marocký záložník Ounahi (vlevo) střílí na bránu, kanadský gólman Crepeau se natahuje marně.

Kanaďany inkasovaná branka rozhodila, naopak soupeře nabudila. Osm minut před koncem Unáhí po brejku dal svůj druhý gól. A po vítězství 3:0, které v nastavení stvrdil Rahimi, mohl do televizních kamer povídat. „Za góly jsem moc rád. Myslím si, že jsem mužstvu dneska pomohl. Za to jsem moc šťastný.“

Unáhí si na šampionátu vynahrazuje zklamání z klubové sezony. S Gironou, kam zamířil loni v létě z Marseille, ze španělské ligy sestoupil. Odehrál čtyřiadvacet zápasů, v nichž měl solidní čísla: dal pět branek a připsal tři asistence.

Kanadský brankář Crepeau se marně natahuje po střele Unáhího, který střílí druhý gól Maroko v osmifinále MS.

Na mistrovství světa odehrál všech pět zápasů, jen proti Haiti nebyl v základní sestavě, ale to už mělo Maroko postup do play off jistý.

Mezi opory patřil i na minulém šampionátu v roce 2022 v Kataru, kam to Maroko dotáhlo až do semifinále. Ale až ve svém dvanáctém duelu na mistrovství světa skóroval.

„Byl to hodně těžký zápas. Nevím, co s námi bylo v prvním poločase,“ líčil po duelu s Kanadou. „Ale pak jsme se zvedli a ukázali, jakou máme sílu. Myslím si, že můžeme dojít daleko.“

Unáhí se stal prvním africkým hráčem od roku 2002, který ve vyřazovacích bojích mistrovství světa dal dvě branky. Tenkrát se dvakrát proti Švédsku prosadil senegalský Henri Camara.

Marocký záložník Unáhí odchází ze hřiště jako hrdina, v osmifinále MS proti Kanadě dal dvě branky.

Pikantní je, že i před čtyřmi lety Unáhí narazil na Kanadu, Maroko ji v základní skupině zdolalo 2:1. Pak si v play off poradilo se Španělskem i Portugalskem, ale v semifinále ho zastavila Francie.

A právě na tu může narazit i nyní, byť už o kolo dřív ve čtvrtfinále.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1/32 finále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:0
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
5. 7. 22:00
Norsko
Mexiko
6. 7. 2:00
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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