Sudí ho ušetřil vyloučení, vzápětí Maročan rozhodl osmifinále. Máme sílu, říká Unáhí

Byl to jeden z mnoha konfliktů nervózního osmifinále mistrovství světa mezi Kanadou a Marokem (0:3), na průběh hry měl však zásadní vliv.
Po bezbrankovém poločase, v němž byli Kanaďané lepším a nebezpečnějším týmem, měli jít Maročané krátce po pauze do deseti.
Jenže anglický sudí Unáhího ušetřil, druhou žlutou kartu mu nedal a umožnil, aby úvodní osmifinále vzápětí rozhodl.
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Kanada - Maroko 0:3, všechny góly padly po půli, do čtvrtfinále poslal tým Unáhí
Záložník Girony na své polovině dělal kličku, kterou mu napadající protivník Ahmed vystihl a běžel do nadějného brejku. Unáhí ho zezadu zatáhl a za zmaření slibně se rozvíjejí akce měl dostat druhou žlutou kartu a odejít ze scény.
Oliver nejdřív nechal citlivě výhodu, když si míč převzal rozběhnutý David. Marocká obrana se však díky chvilkovému zastavení akce stihla líp zformovat a kanadský útok odvrátila. Sudí nařídil roh, ale k přestupku se už nevrátil.
Jen co se Maročané po rohu ubránili, vyrazili do brejku, který na pravé straně těsně před vápnem zastavil faulem kanadský stoper De Fougerolles. Následný přímý kop Hakimí rozehrál na hranici vápna a Unáhí se krásně trefil k tyči.
Kanaďany inkasovaná branka rozhodila, naopak soupeře nabudila. Osm minut před koncem Unáhí po brejku dal svůj druhý gól. A po vítězství 3:0, které v nastavení stvrdil Rahimi, mohl do televizních kamer povídat. „Za góly jsem moc rád. Myslím si, že jsem mužstvu dneska pomohl. Za to jsem moc šťastný.“
Unáhí si na šampionátu vynahrazuje zklamání z klubové sezony. S Gironou, kam zamířil loni v létě z Marseille, ze španělské ligy sestoupil. Odehrál čtyřiadvacet zápasů, v nichž měl solidní čísla: dal pět branek a připsal tři asistence.
Na mistrovství světa odehrál všech pět zápasů, jen proti Haiti nebyl v základní sestavě, ale to už mělo Maroko postup do play off jistý.
Mezi opory patřil i na minulém šampionátu v roce 2022 v Kataru, kam to Maroko dotáhlo až do semifinále. Ale až ve svém dvanáctém duelu na mistrovství světa skóroval.
„Byl to hodně těžký zápas. Nevím, co s námi bylo v prvním poločase,“ líčil po duelu s Kanadou. „Ale pak jsme se zvedli a ukázali, jakou máme sílu. Myslím si, že můžeme dojít daleko.“
Unáhí se stal prvním africkým hráčem od roku 2002, který ve vyřazovacích bojích mistrovství světa dal dvě branky. Tenkrát se dvakrát proti Švédsku prosadil senegalský Henri Camara.
Pikantní je, že i před čtyřmi lety Unáhí narazil na Kanadu, Maroko ji v základní skupině zdolalo 2:1. Pak si v play off poradilo se Španělskem i Portugalskem, ale v semifinále ho zastavila Francie.
A právě na tu může narazit i nyní, byť už o kolo dřív ve čtvrtfinále.