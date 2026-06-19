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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Na vás jsem vyrůstal! Exsparťan Mabil líčil své těžké začátky, pak pobavil reportéra

Autor: ,
  13:00
Sparťanští fanoušci si na něj určitě moc dobře pamatují. Před třemi lety pomohl k titulu dvěma proměněnými pokutovými kopy v Liberci či vybojovanou penaltou v nadstavbovém derby se Slavií. Teď si Awer Mabil, australský fotbalový reprezentant, získal pozornost i na probíhajícím mistrovství světa. A to nemusel odehrát jedinou minutu.
Australský reprezentant Awer Mabil.

Australský reprezentant Awer Mabil. | foto: ČTK / AP / Ringo ChiuČTK

Australský křídelník Awer Mabil v dresu Austrálie.
Sparťan Mabil leží na zemi poté, co byl v pokutovém území zfaulován.
Sparťanský fotbalista Awer Mabil.
Sparťanský křídelník Awer Mabil v reprezentačním dresu Austrálie sleduje...
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Stačilo k tomu jedno emotivní video, ve kterém spolu s dalšími spoluhráči z národního týmu sdílel svůj příběh.

Mabil vylíčil, že se narodil v Keni rodičům z Jižního Súdánu, s nimiž pak vyrůstal v uprchlickém táboře až do svých deseti let, než se díky humanitárním vízům přestěhovali do australského Adelaide.

„Video se stalo virálním hitem, protože bylo upřímné. Nesestříhávali jsme ho, šlo jen čistě o to, co hráči chtěli říct a vzniklo toto. Proto mělo takový účinek. Každý Australan se s příběhy může ztotožnit,“ usmíval se.

Podívejte se na video australských reprezentantů:

Mimochodem, v průběhu mistrovství světa shodou okolností v Austrálii a dalších zemí probíhá takzvaný Refugee Week čili týden uprchlíků, jenž je zaměřený na podporu rodin, jako byla ta Mabilova.

„Všichni musíme prostě poděkovat Austrálii a udělat maximum pro zemi, která v průběhu let přijala tolik uprchlíků a dělá tak už dlouhou dobu,“ pokračoval Mabil. „Je to velmi multikulturní země a právě to z ní podle mého názoru dělá nejlepší na světě. Na jednom místě se setkává celý svět a současní Socceroos (označení pro australskou reprezentaci) jsou toho ztělesněním.“

Sám je s Austrálií už na druhém šampionátu a ve třiceti letech patří k nejzkušenějším členům kádru, byť první utkání sledoval jen z lavičky, o čemž už byla řeč.

Když se Mabila reportér televize SBS David Basheer ptal, jestli se mladým snaží pomáhat, dostal odpověď, kterou nečekal.

Australský křídelník Awer Mabil v dresu Austrálie.
Sparťanský fotbalista Awer Mabil.

„Promiňte, vy jste David z SBS, že? Na vás jsem vyrůstal! Akorát jsem zapomněl vaši otázku, jak jsem se zamyslel,“ rozzářil se Mabil.

„Jako dítě jsem SBS hltal, protože to byla bezplatná televize. Díky vašemu pořadu World Game jsem mohl sledovat všechny důležité momenty ze světa fotbalu. Takže především vám děkuju, že jste mi v dětství přinesl tak krásné vzpomínky!“ pokračoval.

Ale zpátky k otázce – pomáhá mladším hráčům?

„Je pro mě výjimečné sledovat, jak se za posledních pár let vyvinuli. Jsem tu pro ně, zároveň je nechávám být sami sebou a pak je chráním, když to potřebují. Chci být starším bráchou pro hráče jako Irankunda nebo Touré,“ popsal.

Útěk z Afriky i začátky v obraně. Fanoušky baví australský talent Irankunda

Právě Irankunda byl jedním z hrdinů úvodního zápasu s Tureckem (2:0), kde vstřelil vítězný gól.

Příběh Irankundy je v mnohém podobný tomu Mabilovu – také vyrůstal v uprchlickém táboře, jen v Tanzánii, která leží přímo pod Keňou. S rodiči se pak dostal do Austrálie, kde shodou okolností také v Adelaide začala jeho slibně se rozvíjející kariéra.

Irankunda aktuálně působí ve Watfordu, zahrál si i ve Švýcarsku a patřil i Bayernu, byť v prvním týmu nakonec neodehrál ani minutu.

Mabil je také zcestovalý, kromě angažmá ve Spartě kopal v Dánsku, ve Španělsku, Švýcarsku, Portugalsku, a dokonce i v Číně.

„V rámci týdne uprchlíků bych rád všem vzkázal: Vy, kteří jste se kdekoliv na světě ocitli na nesprávném místě, jsme s vámi. My teď stojíme na světové scéně, na velkém turnaji. Chceme vám ukázat, že všechno je možné. Tak se nevzdávejte,“ uzavřel Mabil.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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