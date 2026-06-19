Na vás jsem vyrůstal! Exsparťan Mabil líčil své těžké začátky, pak pobavil reportéra

Stačilo k tomu jedno emotivní video, ve kterém spolu s dalšími spoluhráči z národního týmu sdílel svůj příběh.
Mabil vylíčil, že se narodil v Keni rodičům z Jižního Súdánu, s nimiž pak vyrůstal v uprchlickém táboře až do svých deseti let, než se díky humanitárním vízům přestěhovali do australského Adelaide.
„Video se stalo virálním hitem, protože bylo upřímné. Nesestříhávali jsme ho, šlo jen čistě o to, co hráči chtěli říct a vzniklo toto. Proto mělo takový účinek. Každý Australan se s příběhy může ztotožnit,“ usmíval se.
Podívejte se na video australských reprezentantů:
Mimochodem, v průběhu mistrovství světa shodou okolností v Austrálii a dalších zemí probíhá takzvaný Refugee Week čili týden uprchlíků, jenž je zaměřený na podporu rodin, jako byla ta Mabilova.
„Všichni musíme prostě poděkovat Austrálii a udělat maximum pro zemi, která v průběhu let přijala tolik uprchlíků a dělá tak už dlouhou dobu,“ pokračoval Mabil. „Je to velmi multikulturní země a právě to z ní podle mého názoru dělá nejlepší na světě. Na jednom místě se setkává celý svět a současní Socceroos (označení pro australskou reprezentaci) jsou toho ztělesněním.“
Sám je s Austrálií už na druhém šampionátu a ve třiceti letech patří k nejzkušenějším členům kádru, byť první utkání sledoval jen z lavičky, o čemž už byla řeč.
Když se Mabila reportér televize SBS David Basheer ptal, jestli se mladým snaží pomáhat, dostal odpověď, kterou nečekal.
„Promiňte, vy jste David z SBS, že? Na vás jsem vyrůstal! Akorát jsem zapomněl vaši otázku, jak jsem se zamyslel,“ rozzářil se Mabil.
„Jako dítě jsem SBS hltal, protože to byla bezplatná televize. Díky vašemu pořadu World Game jsem mohl sledovat všechny důležité momenty ze světa fotbalu. Takže především vám děkuju, že jste mi v dětství přinesl tak krásné vzpomínky!“ pokračoval.
Ale zpátky k otázce – pomáhá mladším hráčům?
„Je pro mě výjimečné sledovat, jak se za posledních pár let vyvinuli. Jsem tu pro ně, zároveň je nechávám být sami sebou a pak je chráním, když to potřebují. Chci být starším bráchou pro hráče jako Irankunda nebo Touré,“ popsal.
|
Útěk z Afriky i začátky v obraně. Fanoušky baví australský talent Irankunda
Právě Irankunda byl jedním z hrdinů úvodního zápasu s Tureckem (2:0), kde vstřelil vítězný gól.
Příběh Irankundy je v mnohém podobný tomu Mabilovu – také vyrůstal v uprchlickém táboře, jen v Tanzánii, která leží přímo pod Keňou. S rodiči se pak dostal do Austrálie, kde shodou okolností také v Adelaide začala jeho slibně se rozvíjející kariéra.
Irankunda aktuálně působí ve Watfordu, zahrál si i ve Švýcarsku a patřil i Bayernu, byť v prvním týmu nakonec neodehrál ani minutu.
Mabil je také zcestovalý, kromě angažmá ve Spartě kopal v Dánsku, ve Španělsku, Švýcarsku, Portugalsku, a dokonce i v Číně.
„V rámci týdne uprchlíků bych rád všem vzkázal: Vy, kteří jste se kdekoliv na světě ocitli na nesprávném místě, jsme s vámi. My teď stojíme na světové scéně, na velkém turnaji. Chceme vám ukázat, že všechno je možné. Tak se nevzdávejte,“ uzavřel Mabil.