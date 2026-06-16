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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Jen nevědomý tik, hájí se sudí kvůli nařčení z rasismu. Na MS může fungovat dál

Autor:
  9:26
Čelil obvinění z použití rasistického gesta, vyšetřování však neshledalo žádné jeho provinění. „Byl to takový ten tik, který si ani neuvědomujete. Děláte ho automaticky, nechtěně a ani o něm nevíte,“ hájil se australský rozhodčí Shaun Evans. Jeho mise na fotbalovém mistrovství světa tak může pokračovat dál.
Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans.

Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans. | foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Kai Havertz slaví sedmý gól Německa proti Curacau.
Kai Havertz střílí sedmý gól Německa proti Curacau.
Kai Havertz střílí sedmý gól Německa proti Curacau.
Deniz Undav (vpravo) slaví šestý gól Německa proti Curacau s Leroyem Saném.
31 fotografií

Když před nedělním zápasem Německa s Curacaem při představování arbitrů zaostřila televizní kamera na místnost s videoasistenty, Evans v pozoru zapózoval.

Palcem a ukazováčkem pravé ruky, kterou měl připaženou u těla, vytvořil obrácené znamení souhlasu OK. Gesto má dva odlišné významy – jeden neškodný a druhý je spojený s projevem nadřazenosti bílé rasy.

A na to upozornila antidiskriminační síť Fare, která spolupracuje s FIFA a UEFA v boji proti rasismu. Incident se okamžitě stal předmětem obrovského množství spekulací na sociálních sítích.

„Neudělal jsem to úmyslně a už vůbec jsem nechtěl sdělit žádnou zprávu nebo dát najevo nějaké své přesvědčení,“ vysvětloval sudí.

„Samozřejmě rozumím, jak bylo gesto chápáno. Je mi to líto, ale chci zcela jasně prohlásit, že jsem vědomě žádný symbol nevytvořil. To, co se stalo, rozhodně neukazuje na to, jaký jsem,“ uvedl Evans v prohlášení, které vydala FIFA. „Být na mistrovství světa je největší událost v mojí kariéře a těším se, že budu své kolegy podporovat po zbytek turnaje.“

FIFA oznámila, že celou záležitost prošetřila a že rozhodčí nebude čelit žádným sankcím.

„Záznam pořízený později během zápasu ukázal, že jsem tento pohyb mnohokrát opakoval, zatímco jsem držel tužku mezi prsty,“ podotkl osmatřicetiletý Evan.

Co to udělal? Svět řeší skandál sudího na MS, do kamer ukázal rasistické gesto

Od „incidentu“ už kamery v centrální místnosti VAR v Dallasu představují sudí při jejich práci, čili sledují monitory, zatímco jejich jména zobrazují titulky.

„Evansovo“ gesto kdysi proslavil americký sitcom Malcolm in the Middle. Pokud se jiná osoba podívá na ruku, dostane ránu do ramene.

V roce 2017 ho však začala používat i krajní pravice ke vzájemné komunikaci. Znak byl v roce 2019 přidán na seznam symbolů nenávisti Anti-Defamation League (ADL). Ta uvádí, že „symbol OK“ se stal „oblíbenou trollovací taktikou“ od „pravicově smýšlejících jedinců, kteří často zveřejňují na sociálních sítích fotografie s tím gestem“.

„Naši experti se domnívají, že se gesto používá jako symbol ‚bílé síly‘ v globálních krajně pravicových kruzích,“ uvedla Fare.

Evans je na seznamu rozhodčích FIFA od roku 2017. Jako VAR byl už na předchozím mistrovství světa 2022 v Kataru.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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