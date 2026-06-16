Jen nevědomý tik, hájí se sudí kvůli nařčení z rasismu. Na MS může fungovat dál

Když před nedělním zápasem Německa s Curacaem při představování arbitrů zaostřila televizní kamera na místnost s videoasistenty, Evans v pozoru zapózoval.
Palcem a ukazováčkem pravé ruky, kterou měl připaženou u těla, vytvořil obrácené znamení souhlasu OK. Gesto má dva odlišné významy – jeden neškodný a druhý je spojený s projevem nadřazenosti bílé rasy.
A na to upozornila antidiskriminační síť Fare, která spolupracuje s FIFA a UEFA v boji proti rasismu. Incident se okamžitě stal předmětem obrovského množství spekulací na sociálních sítích.
Un gesto de segundos se convirtió en una investigación de FIFA. Antes del partido entre Alemania y Curazao, el árbitro australiano Shaun Evans realizó un gesto que algunos vinculan al símbolo “White Power”. Esto ha generado polémica en redes, ¿Cuál es su opinión? pic.twitter.com/yNIHCaoCqq— José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 15, 2026
„Neudělal jsem to úmyslně a už vůbec jsem nechtěl sdělit žádnou zprávu nebo dát najevo nějaké své přesvědčení,“ vysvětloval sudí.
„Samozřejmě rozumím, jak bylo gesto chápáno. Je mi to líto, ale chci zcela jasně prohlásit, že jsem vědomě žádný symbol nevytvořil. To, co se stalo, rozhodně neukazuje na to, jaký jsem,“ uvedl Evans v prohlášení, které vydala FIFA. „Být na mistrovství světa je největší událost v mojí kariéře a těším se, že budu své kolegy podporovat po zbytek turnaje.“
FIFA oznámila, že celou záležitost prošetřila a že rozhodčí nebude čelit žádným sankcím.
„Záznam pořízený později během zápasu ukázal, že jsem tento pohyb mnohokrát opakoval, zatímco jsem držel tužku mezi prsty,“ podotkl osmatřicetiletý Evan.
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Co to udělal? Svět řeší skandál sudího na MS, do kamer ukázal rasistické gesto
Od „incidentu“ už kamery v centrální místnosti VAR v Dallasu představují sudí při jejich práci, čili sledují monitory, zatímco jejich jména zobrazují titulky.
„Evansovo“ gesto kdysi proslavil americký sitcom Malcolm in the Middle. Pokud se jiná osoba podívá na ruku, dostane ránu do ramene.
V roce 2017 ho však začala používat i krajní pravice ke vzájemné komunikaci. Znak byl v roce 2019 přidán na seznam symbolů nenávisti Anti-Defamation League (ADL). Ta uvádí, že „symbol OK“ se stal „oblíbenou trollovací taktikou“ od „pravicově smýšlejících jedinců, kteří často zveřejňují na sociálních sítích fotografie s tím gestem“.
„Naši experti se domnívají, že se gesto používá jako symbol ‚bílé síly‘ v globálních krajně pravicových kruzích,“ uvedla Fare.
Evans je na seznamu rozhodčích FIFA od roku 2017. Jako VAR byl už na předchozím mistrovství světa 2022 v Kataru.