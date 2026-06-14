ONLINE: Austrálie - Turecko 0:0, fyzický test pro čtvrtfinalistu Eura začíná

Turecko prolétlo evropskou kvalifikací téměř bezchybně, v osmi zápasech jen jednou remizovalo a prohrálo. Přesto skupinu neovládlo a z druhého místa za Španělskem muselo do baráže.
V té si poradilo jak s Rumunskem, tak ve finále s Kosovem a postoupilo na světový šampionát. Tam mohou navázat na úspěch z Eura, kde se probojovalo až do čtvrtfinále. Navíc postoupili Turci také do elitní skupiny Ligy národů.
Proti nim v úvodním zápase na MS stojí Austrálie, která je na světových turnajích stálicí. Na tom posledním v Kataru poprvé v historii ve skupině dvakrát zvítězila a postoupila do osmifinále, kde vypadla s pozdějšími mistry světa z Argentiny. Dál Austrálie nikdy neprošla.
P. Beach - A. Circati, H. Souttar, C. Burgess - J. Italiano, A. O'Neill, P. Okon-Engstler, J. Bos - N. Irankunda, C. Metcalfe, M. Touré
U. Cakir - Z. Celik, M. Demiral, A. Bardakci, F. Kadioglu - H. Calhanoglu, I. Yüksek, A. Güler, O. Kökcü, B. Yilmaz - K. Aktürkoglu
C. Devlin , C. Volpato, A. Mabil, A. Hrustic, M. Ryan, M. Leckie, M. Degenek, A. Behich, J. Irvine, P. Izzo, J. Geria, K. Trewin, L. Herrington, N. Velupillay, T. Yengi
S. Akaydin, E. Elmali, S. Özcan, K. Yildiz, Y. Akgün, C. Uzun, I. Kahveci , M. Müldür, A. Bayindir, K. Ayhan, C. Söyüncü, O. Kabak, M. Günok, O. Aydın, D. Gül