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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Proč střídal brankáře? Vždyť chytal dobře, divili se experti. Austrálii risk nevyšel

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Australské střídání brankářů. Mathew Ryan nahrazuje Patricka Beache před...

Australské střídání brankářů. Mathew Ryan nahrazuje Patricka Beache před pokutovými kopy proti Egyptu. | foto: AP

Egyptští fotbalisté slaví postup do osmifinále mistrovství světa přes Austrálii.
Australský brankář Mathew Ryan během penaltového rozstřelu s Egyptem.
Osmnáctiletý australský obránce Lucas Herrington neproměňuje penaltu v...
Radost egyptských fotbalistů po postupu do osmifinále přes Austrálii.
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Dvanáct let nazpět podobný tah zkusili nizozemští fotbalisté, kteří ve čtvrtfinále mistrovství světa přetlačili na penalty Kostariku. Poté, co kouč Luis van Gaal před rozstřelem poslal do hry náhradního brankáře Tima Krula. Stejný záměr měl v pátek i Tony Popovic z Austrálie, jenže Matthew Ryan si během pokutových kopů proti Egyptu ani nesáhl na míč.

A tak se Australané s probíhajícím mistrovstvím světa rozloučili už v prvním kole play off.

„Tah s Ryanem hrubě nevyšel. Je to škoda, nevidím sice dovnitř kabiny, ale Patrick Beach mi přišel ve velké pohodě, ještě tým podržel,“ kroutil hlavou ve studiu televizní stanice Nova Action bývalý brankář Kamil Čontofalský.

Austrálie - Egypt 1:1, 2:4 na pen., africký tým v osmifinále. Soupeř střídal brankáře

Ryan šel do hry minutu před koncem prodloužení už za stavu 1:1, který v základní době určili egyptský Ašúr a jeho krajan Hání vlastním gólem.

V nastavení se právě zmíněný Beach už několikátým zákrokem v utkání pořádně blýskl, když zblízka vytáhl hlavičku Rabíi reflexivním zásahem v záklonu.

„Když se gólmanovi daří, většinou je to poznat i v penaltách. Zkušenému Ryanovi naopak tahle loterie nevyšla, trefil jen jednu stranu,“ přemítal Čontofalský.

Ryan přicházel jako penaltový specialista, na tabletech si egyptská lavička ještě narychlo pouštěla záběry ze španělské ligy, kde coby gólman Levante skákal proti francouzskému útočníkovi Mbappému z Realu.

Jenže rozstřel na mistrovství světa se mu nepovedl.

„Trenér Popovic si byl jistý, že Beach zřejmě není specialista na penalty, ale v zápase jednoznačně ukázal, že chytá výborně. Já bych ho tam asi nechal, i když v tréninku nejspíš vypadal lépe druhý brankář,“ přidal bývalý stoper Erich Brabec ve studiu ČT Sport.

Australský brankář Mathew Ryan během penaltového rozstřelu s Egyptem.

Zkoušel to samé, co se v Brazílii 2014 povedlo Nizozemcům, kteří po penaltách postoupili do semifinále přes Kostariku. V nastavení prodloužení šel tenkrát na plac místo Jaspera Cillessena jeho kolega Tim Krul, známý gólman z Newcastlu nebo Norwiche, a dvě penalty zneškodnil, včetně té rozhodující v závěru.

„Krul byl tenkrát obrovský, takže fungovalo to, jak mátl střelce. Je to i takový psychický tlak na soupeře, mění se příprava a tak dále,“ řekl expert a někdejší útočník Luděk Zelenka.

Dokonce o tom existuje dokument, který natočila světová federace FIFA.

Kdyby se to samé povedlo Ryanovi, byl by hrdinou.

„Mně se taková střídání nelíbí. Když tam posílají specialistu na penalty, skoro vždycky se mu nedaří. Mám pocit, že ti, kteří jsou v tom zápase, se dokážou zkoncentrovat lépe,“ mínil biatlonista Michal Krčmář, když srovnával nervy při střelbě na týmových štafetách.

Na supermoderním stadionu v Dallasu na střídajícího Ryana vyzrál i Mohamed Salah z Liverpoolu, který vyzkoušel střelu panenkou.

„Proč jsem střílel panenkou? Kdo jiný by si to mohl dovolit,“ zasmál se nejlepší egyptský hráč. „Chtěl jsem klukům dodat trochu sebevědomí, že to dokážou také.“

Dokázali.

Egypt poprvé v historii postoupil do osmifinále světového šampionátu. I díky tahu, který nevyšel? To už se nikdy nedozvíme.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Portugalsko
Španělsko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Švýcarsko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
0:0
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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