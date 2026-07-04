Proč střídal brankáře? Vždyť chytal dobře, divili se experti. Austrálii risk nevyšel

A tak se Australané s probíhajícím mistrovstvím světa rozloučili už v prvním kole play off.
„Tah s Ryanem hrubě nevyšel. Je to škoda, nevidím sice dovnitř kabiny, ale Patrick Beach mi přišel ve velké pohodě, ještě tým podržel,“ kroutil hlavou ve studiu televizní stanice Nova Action bývalý brankář Kamil Čontofalský.
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Austrálie - Egypt 1:1, 2:4 na pen., africký tým v osmifinále. Soupeř střídal brankáře
Ryan šel do hry minutu před koncem prodloužení už za stavu 1:1, který v základní době určili egyptský Ašúr a jeho krajan Hání vlastním gólem.
V nastavení se právě zmíněný Beach už několikátým zákrokem v utkání pořádně blýskl, když zblízka vytáhl hlavičku Rabíi reflexivním zásahem v záklonu.
Co prosím? 😳— Nova Sport (@novasport_cz) July 3, 2026
𝘗𝘈𝘛𝘙𝘐𝘊𝘒 𝘉𝘌𝘈𝘊𝘏 vytáhl v nastavení životní zákrok. 🦸♂️
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/2ghjashOG8
„Když se gólmanovi daří, většinou je to poznat i v penaltách. Zkušenému Ryanovi naopak tahle loterie nevyšla, trefil jen jednu stranu,“ přemítal Čontofalský.
Ryan přicházel jako penaltový specialista, na tabletech si egyptská lavička ještě narychlo pouštěla záběry ze španělské ligy, kde coby gólman Levante skákal proti francouzskému útočníkovi Mbappému z Realu.
Jenže rozstřel na mistrovství světa se mu nepovedl.
„Trenér Popovic si byl jistý, že Beach zřejmě není specialista na penalty, ale v zápase jednoznačně ukázal, že chytá výborně. Já bych ho tam asi nechal, i když v tréninku nejspíš vypadal lépe druhý brankář,“ přidal bývalý stoper Erich Brabec ve studiu ČT Sport.
Zkoušel to samé, co se v Brazílii 2014 povedlo Nizozemcům, kteří po penaltách postoupili do semifinále přes Kostariku. V nastavení prodloužení šel tenkrát na plac místo Jaspera Cillessena jeho kolega Tim Krul, známý gólman z Newcastlu nebo Norwiche, a dvě penalty zneškodnil, včetně té rozhodující v závěru.
„Krul byl tenkrát obrovský, takže fungovalo to, jak mátl střelce. Je to i takový psychický tlak na soupeře, mění se příprava a tak dále,“ řekl expert a někdejší útočník Luděk Zelenka.
Dokonce o tom existuje dokument, který natočila světová federace FIFA.
Kdyby se to samé povedlo Ryanovi, byl by hrdinou.
Hossam Abdelmaguid proměnil a na straně afrického celku mohla propuknout obrovská radost! 🎉🇪🇬— Nova Sport (@novasport_cz) July 3, 2026
Sledujte Mistrovství světa ve fotbale 2026 na Nova Action a Oneplay. 📺#NovaSport | #NovaAction | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gMVgyh5ag0
„Mně se taková střídání nelíbí. Když tam posílají specialistu na penalty, skoro vždycky se mu nedaří. Mám pocit, že ti, kteří jsou v tom zápase, se dokážou zkoncentrovat lépe,“ mínil biatlonista Michal Krčmář, když srovnával nervy při střelbě na týmových štafetách.
Na supermoderním stadionu v Dallasu na střídajícího Ryana vyzrál i Mohamed Salah z Liverpoolu, který vyzkoušel střelu panenkou.
„Proč jsem střílel panenkou? Kdo jiný by si to mohl dovolit,“ zasmál se nejlepší egyptský hráč. „Chtěl jsem klukům dodat trochu sebevědomí, že to dokážou také.“
Dokázali.
Egypt poprvé v historii postoupil do osmifinále světového šampionátu. I díky tahu, který nevyšel? To už se nikdy nedozvíme.