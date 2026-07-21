Argentince doma po finálové porážce vítaly davy. Messi se ale neukázal

Messi místo stejně jako Rodrigo De Paul, jeho spoluhráč z Interu Miami, zamířil z East Rutherfordu přímo na Floridu. V úterý ráno tamního času už ale argentinský kapitán dorazil soukromým tryskáčem do rodného Rosaria, kde by měl strávit několik dní odpočinku.
Podle agentury AP přicestoval Messi s manželkou a se třemi potomky, kteří jej doprovázeli i na vrcholném turnaji. Čekajícím fanouškům se ale hvězdný fotbalista neukázal a mohli jej zahlédnout jen v odjíždějícím SUV. V pokračující MLS vynechá podle médií dva nejbližší zápasy i Utkání hvězd.
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Do svých klubů nebo za odpočinkem odcestovali z USA rovněž další opory jako Enzo Fernández, Lautaro Martínez či Julián Álvarez.
Pro národní tým byl u letadla připraven červený koberec s čestnou stráží, při výstupu hrála svěřencům trenéra Lionela Scaloniho vojenská kapela. Autobusem pak všichni odjeli do sídla AFA, kde je vítal dav fanoušků. Žádné oficiální oslavy ale v plánu nejsou.